Apple tendría un inesperado aliado para competir en IA: NVIDIA acaba de dar el primer paso

Apple tendría pensado formar una alianza con Nvidia. (Apple - Nvidia)

Apple tendría un inesperado aliado para fortalecer su estrategia en inteligencia artificial. Según reportes recientes, la compañía de Cupertino planea apoyarse en la infraestructura de NVIDIA para potenciar la próxima generación de Siri, en una alianza que también involucraría a Google Cloud y que podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del sector tecnológico en 2026.

La información, divulgada por The Information, señala que Apple utilizaría los chips Blackwell B200 de NVIDIA para ejecutar tareas de inteligencia artificial en la nube, mientras que las funciones más básicas seguirían procesándose directamente en los dispositivos. La nueva versión de Siri debutaría en septiembre y formaría parte de la renovada apuesta de Apple por la IA.

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Apple recurriría a NVIDIA y Google para impulsar la nueva generación de Siri

De acuerdo con los informes, la arquitectura diseñada por Apple estaría dividida en tres niveles. La mayor parte del procesamiento se realizaría localmente en el iPhone, iPad o Mac, pero las solicitudes más complejas se enviarían a Google Cloud, donde operarían modelos Gemini respaldados por los procesadores Blackwell B200 de NVIDIA.

Apple busca los chips de IA de Nvidia para potenciar sus sistemas de IA. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Este planteamiento permitiría a Apple disponer de una capacidad de cómputo muy superior a la que ofrece actualmente su sistema Private Cloud Compute, presentado como una solución centrada en la privacidad.

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Además, Apple habría dado luz verde a la tecnología de computación confidencial de NVIDIA. Esta herramienta cifra tanto los datos como los modelos de inteligencia artificial mientras se procesan en los servidores, lo que permitiría mantener los estándares de privacidad que caracterizan a la compañía.

La posible alianza también reforzaría la posición de NVIDIA en el mercado de la inteligencia artificial para consumidores. La combinación entre Apple, Google y NVIDIA reuniría a tres de las compañías más influyentes del sector.

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Apple utilizaría los procesadores Blackwell B200 de Nvidia para su nube de IA. REUTERS/Danielle Villasana

La WWDC 2026 podría revelar más detalles sobre la estrategia de IA de Apple

Los analistas estarán atentos a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC 2026), que comenzará el 8 de junio. Se espera que la empresa revele nuevas funciones de inteligencia artificial para iOS 27 y el resto de sus plataformas.

Si finalmente se confirma la integración con la infraestructura de NVIDIA, la compañía liderada por Jensen Huang consolidaría aún más su posición como proveedor esencial de la actual revolución de la IA.

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Los reportes también tuvieron un efecto moderado en los mercados. Las acciones de NVIDIA registraron una subida de 0,71%, mientras que las de Apple avanzaron 0,2%, según datos de TradingView.

Se espera que Apple revele en el WWDC 2026 sus avances en IA y nuevas funciones. (Apple)

NVIDIA presentó Nemotron 3 Ultra, su modelo de IA más potente

La noticia coincide con el lanzamiento de Nemotron 3 Ultra, el nuevo modelo de inteligencia artificial de código abierto de NVIDIA, presentado por Jensen Huang durante Computex 2026 en Taipéi.

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La compañía explicó que este sistema cuenta con entre 500.000 y 550.000 millones de parámetros y está diseñado para tareas de razonamiento avanzado y para flujos de trabajo basados en agentes de inteligencia artificial.

Estos sistemas pueden planificar y ejecutar tareas complejas con mínima intervención humana, una de las áreas en las que la industria tecnológica está concentrando mayores esfuerzos.

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Nemotron 3 Ultra encabeza una familia que incluye las variantes Nano y Super, orientadas a diferentes necesidades de rendimiento.

Nvidia sigue presentando nuevos chips de IA. REUTERS/Shir Torem/File Photo

En un comunicado, NVIDIA aseguró que el modelo ofrece hasta cinco veces más velocidad de inferencia y puede reducir en un 30% el costo de ejecutar tareas complejas relacionadas con agentes de IA.

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NVIDIA busca competir más allá de los chips

La empresa ya no pretende ser únicamente un fabricante de procesadores. El lanzamiento de Nemotron 3 Ultra refleja una estrategia más amplia para convertirse en un proveedor integral de plataformas de inteligencia artificial.

Según la compañía, la familia Nemotron 3 acumuló más de 50 millones de descargas durante el año previo a abril de 2026, una señal del creciente interés de desarrolladores y empresas por los modelos abiertos.

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La coincidencia entre el lanzamiento de Nemotron 3 Ultra y los reportes sobre la próxima generación de Siri sitúan a NVIDIA en una posición privilegiada. Mientras Apple busca recuperar terreno en la carrera por la inteligencia artificial, la empresa dirigida por Jensen Huang parece estar fortaleciendo simultáneamente dos pilares fundamentales del sector: el hardware y el software.

De confirmarse esta colaboración, Apple podría haber encontrado en NVIDIA un aliado clave para competir con mayor fuerza frente a rivales como OpenAI, Microsoft y Google en la nueva etapa de la inteligencia artificial.