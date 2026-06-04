Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Si tienes Windows 10, es probable que puedas acceder a Windows 11 de manera gratuita. (Microsoft)

Microsoft mantiene abierta la posibilidad de actualizar a Windows 11 sin costo adicional, pero solo para determinados usuarios. La compañía aclara que el sistema operativo no se ha convertido en un producto gratuito: quienes ya cuentan con una licencia válida de Windows 10 y poseen un equipo compatible pueden instalar Windows 11 sin necesidad de comprar una nueva licencia.

La actualización gratuita está disponible desde el lanzamiento del sistema y continúa vigente a través de Windows Update y de las herramientas oficiales de Microsoft. En estos casos, el costo de uso de Windows 11 ya está cubierto por la licencia del sistema operativo anterior.

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Quiénes pueden actualizar gratis a Windows 11

La actualización sin costo está dirigida principalmente a usuarios con computadoras que ejecutan Windows 10 activado y cumplen con los requisitos mínimos establecidos por Microsoft.

La migración conserva la misma edición del sistema operativo. Así, una computadora con Windows 10 Home se actualizará a Windows 11 Home, mientras que un equipo con Windows 10 Pro pasará a Windows 11 Pro.

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Para tener Windows 11 de manera gratuita, es necesario que cuentes con la licencia de Windows 10.

Microsoft explica en su sitio de soporte que las actualizaciones desde Windows 10 son gratuitas y que los usuarios pueden realizar el proceso directamente desde Windows Update o mediante las herramientas de instalación disponibles en la página oficial.

Qué significa realmente que Windows 11 sea “gratis”

La gratuidad no está asociada al archivo de instalación, sino al derecho de uso del sistema operativo. Microsoft permite descargar libremente la imagen ISO, crear una memoria USB de instalación o utilizar el asistente oficial para instalar Windows 11.

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Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda utilizar el sistema sin pagar. Para activar Windows 11 es necesario disponer de una licencia digital válida o de una clave de producto de 25 caracteres. Sin alguno de estos elementos, la instalación quedará sin activar.

Por ello, descargar el sistema operativo desde la web oficial no convierte automáticamente a Windows 11 en un software gratuito para todos los usuarios.

Windows 10 ya no cuenta con soporte técnico, por lo que se recomienda migrar a Windows 11.

El papel de la licencia digital

Microsoft utiliza las licencias digitales para simplificar la activación del sistema operativo. En muchos casos, los usuarios que actualizaron desde Windows 10 no necesitan introducir manualmente una clave, ya que el sistema reconoce automáticamente el derecho de uso asociado al dispositivo.

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Esto también facilita las reinstalaciones. Si una computadora ya cuenta con una licencia digital válida, es posible instalar nuevamente Windows 11 sin pagar un costo adicional, siempre y cuando se mantenga la misma edición del sistema.

Por ejemplo, un equipo con licencia para Windows 11 Home deberá reinstalar esa misma versión para que la activación se realice correctamente.

Cualquier persona puede instalar Windows 11, pero es necesario tener una licencia para acceder a todas sus funciones. (Microsoft)

Los requisitos técnicos siguen siendo determinantes

No todas las computadoras con Windows 10 pueden acceder a la actualización gratuita. Microsoft exige una serie de condiciones mínimas para instalar Windows 11.

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Entre ellas se encuentran:

Procesador de al menos 1 GHz con dos o más núcleos.

Memoria RAM mínima de 4 GB.

Almacenamiento de 64 GB o superior.

Firmware UEFI con Secure Boot.

Módulo TPM 2.0.

Compatibilidad con DirectX 12.

Pantalla HD de más de nueve pulgadas.

La compañía recomienda utilizar la herramienta PC Health Check o revisar Windows Update para comprobar si el dispositivo cumple con todos los requisitos.

Para actualizar a Windows 11 es necesario que tenegas un PC compatible.

Qué ocurre con las computadoras sin licencia

En los equipos que no cuentan con una licencia válida, Windows 11 no puede obtenerse gratuitamente. Aunque cualquier usuario puede descargar el instalador desde la página oficial de Microsoft, la activación requerirá una licencia digital o una clave de producto.

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Esto afecta especialmente a computadoras ensambladas desde cero, equipos reacondicionados sin licencia transferible o dispositivos nuevos que nunca tuvieron Windows activado.

En estos casos, será necesario adquirir una licencia independiente para utilizar el sistema de manera completa y legal.

Windows 10 ya no recibe más actualizaciones por parte de Microsoft. (Microsoft)

Windows 11 sigue siendo un producto comercial

La política de Microsoft mantiene un esquema de licenciamiento tradicional. A diferencia de algunos sistemas operativos de código abierto, Windows 11 continúa siendo un software comercial cuyo uso depende de una licencia.

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La excepción sigue siendo la actualización desde versiones elegibles de Windows 10, una opción que permanece disponible y que permite a millones de usuarios acceder al sistema más reciente sin asumir un costo adicional, siempre que sus computadoras cumplan con las condiciones técnicas y cuenten con una licencia válida.