Crimen y Justicia

“¿Cómo sé que son policías?”: simularon un allanamiento para robar una casa, el dueño los enfrentó y volcaron durante la fuga

Sucedió en Córdoba. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda rural con ropa táctica y aparentes insignias policiales. El propietario se resistió al ataque y sufrió heridas por perdigones. Los asaltantes escaparon y permanecen prófugos

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Córdoba: Una banda disfrazada de policías baleó a un vecino para robarle durante la final del Mundial
Los ladrones se dieron a la fuga pero volcaron el coche en el que se trasladaban

Cuatro hombres armados que simulaban ser policías irrumpieron a los tiros en una vivienda rural de Capilla de los Remedios, en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba, en un violento intento de robo que dejó al dueño de casa herido con perdigones. El ataque ocurrió el domingo 19 de julio, en el paraje rural conocido como Las Cuatro Bocas, mientras en la vivienda se encontraban tres familias reunidas para ver la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes llegaron a bordo de un Citroën C4 Lounge y con ropa táctica con insignias de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Con el rostro cubierto por pasamontañas, descendieron del vehículo y, a los gritos, alegaron tener una orden de allanamiento para exigir que les abrieran la puerta.

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El dueño de casa, A.G., de 36 años, desconfió de los supuestos efectivos. “¿Cómo sé que sos policía?”, les preguntó, según relató en declaraciones a El Doce.

Ante la negativa, la situación escaló de inmediato. Los atacantes comenzaron a patear la puerta y abrieron fuego. “Me calzaron la puerta, le pegaron tres o cuatro patadas. Cuando vieron que no pocían abrir, hicieron dos disparos de escopeta”, describió A.G.

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En la vivienda se encontraban, al momento de la balacera, seis adultos y cuatro menores de edad.

Córdoba: Una banda disfrazada de policías baleó a un vecino para robarle durante la final del Mundial
Dentro y alrededor del rodado, los uniformados hallaron precintos plásticos listos para ser usados y prendas similares a las de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

En ese contexto, el productor rural intentó repeler el ataque con un arma de fuego propia. No tuvo éxito: recibió impactos de perdigones en la pierna izquierda y en la espalda. El personal médico del centro de salud local que acudió al domicilio constató que las heridas eran superficiales —dos balines fueron hallados en esas zonas— y que su vida no corría peligro.

Tras el frustrado intento de ingreso, los cuatro delincuentes abortaron el asalto y escaparon en el mismo Citroën. La huida duró poco: a apenas un kilómetro de la vivienda, en una curva del camino rural, el vehículo volcó. “Se tumbaron en una curva, dispararon de nuevo y escaparon por un maizal”, contó A.G. a El Doce. Cuando el personal de la Subcomisaría de Capilla de los Remedios llegó al lugar, el auto estaba abandonado.

Dentro y alrededor del rodado, los uniformados hallaron elementos que complican a la banda: precintos plásticos listos para ser usados, prendas similares a las de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), documentación y capuchas tipo pasamontañas. Todo fue secuestrado.

Córdoba: Una banda disfrazada de policías baleó a un vecino para robarle durante la final del Mundial
Los pasamontañas que usaron los delincuentes

Según informaron los medios locales, la Policía lanzó un operativo cerrojo en la zona. Móviles de la Departamental Río Primero y de la Patrulla Rural iniciaron un rastrillaje por los campos aledaños, con especial foco en un maizal cercano donde los sospechosos se habrían internado a pie.

Las departamentales vecinas también recibieron aviso ante la posibilidad de que los delincuentes contaran con otro vehículo. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados.

La Justicia investiga la hipótesis de un ataque planificado con inteligencia previa, dada la logística desplegada: uniformes falsos, armamento variado y precintos preparados para reducir a las víctimas. Otra línea de trabajo apunta a establecer si el Citroën había sido robado horas antes del asalto. El caso se investiga como tentativa de robo calificado.

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