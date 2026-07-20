Médico dominicano es arrestado tras muerte de mujer a quien inyectó solución antienvejecimiento

Una mujer recibe un tratamiento facial de dermaplaning realizado por un especialista que usa un instrumento tipo bisturí para exfoliar su piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arresto de un médico dominicano sin licencia en Nueva York generó repercusión en la comunidad hispana del Bronx tras la muerte de una joven que habría recibido un tratamiento antienvejecimiento.

Luis Rojas Cabrera, propietario y director del Bereshit Lifestyle Center, fue detenido el domingo después de que una paciente de 27 años falleciera en circunstancias que aún investiga la policía, según informó el medio dominicano Diario Libre con base en datos del Daily Mail y Daily News.

La investigación policial apunta a que la víctima fue trasladada en estado crítico desde el centro de salud, ubicado en Riverdale, hasta el NewYork-Presbyterian Allen Hospital, donde fue declarada muerta. La llamada de emergencia se produjo a la 1:10 de la tarde y, de acuerdo con la información recabada por Diario Libre, la mujer había recibido en el centro una “solución de terapia antienvejecimiento” poco antes de sufrir la emergencia médica.

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Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la fallecida, mientras avanzan los análisis forenses que determinarán la causa exacta del deceso.

El acusado, Luis Rojas Cabrera, enfrenta cargos por imprudencia temeraria y por ejercer la medicina sin autorización en Estados Unidos. Según Diario Libre, el Bereshit Lifestyle Center se especializaba en medicina integrativa y terapias naturales, a cargo de Rojas Cabrera, quien, según su perfil profesional, se formó en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en la República Dominicana y obtuvo el título de cirujano en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

En el sitio web del centro, Rojas Cabrera asegura haber realizado más de 6.000 cirugías y haber colaborado en la formación de más de 100 médicos en su país natal. Además, indica que recibió formación en cirugía de cabeza y cuello, bariátrica, laparoscópica y medicina alternativa en Israel, Francia, Puerto Rico y México. El médico también afirma poseer certificaciones de la American Association of Drugless Practitioners (AADP), asociación estadounidense de profesionales de prácticas no farmacológicas, y de la American Alternative Medical Association (AAMA), asociación estadounidense de medicina alternativa.

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El médico dominicano involucrado en la muerte de una joven que recibió tratamiento antienvejecimiento sonríe mientras escribe en un despacho. (www.drluisrojas.com)

Qué ofrecía el centro de salud

Diario Libre detalla que el centro dirigido por Rojas Cabrera promocionaba productos y tratamientos para el bienestar y la prevención de enfermedades, orientados a la comunidad hispana de Nueva York. En una de sus descripciones públicas, el establecimiento aseguraba que seleccionaba “cuidadosamente todos los productos” con el objetivo de ofrecer acceso a “innovaciones” en salud holística.

De acuerdo con la policía, la administración de la solución antienvejecimiento a la joven precedió de forma directa a la crisis que derivó en su fallecimiento. Informó Diario Libre: “La autopsia determinará la causa de la muerte, tras lo cual las autoridades podrían presentar cargos más graves contra el médico”. Las pesquisas se centran en establecer si el centro cumplía con las normativas locales y si el procedimiento aplicado a la víctima contaba con el aval de las autoridades sanitarias del estado.

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El perfil profesional y la falta de licencia

El perfil profesional de Luis Rojas Cabrera incluye afirmaciones sobre su experiencia como jefe de residentes y jefe de urgencias en hospitales dominicanos, así como colaboraciones con universidades y clínicas en República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, México y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el acusado no poseía sin licencia para ejercer en Nueva York ni autorización para realizar procedimientos médicos en ese estado.

Un hombre de República Dominicana aparece esposado en una caricatura que ilustra su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de la joven y el arresto de Rojas Cabrera han causado impacto en la comunidad dominicana de Nueva York. Las autoridades advirtieron que podrían formalizar cargos adicionales dependiendo de los hallazgos de la autopsia y de la revisión de los antecedentes del centro de salud involucrado.

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