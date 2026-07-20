Cruz Roja mantiene operativo por inundaciones en Sarapiquí mientras lluvias afectan otras regiones de Costa Rica

Equipos de la Cruz Roja Costarricense realizan evacuaciones preventivas en comunidades afectadas por las inundaciones en Sarapiquí. Crédito: Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense mantiene un amplio operativo de respuesta en el cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia, como consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en distintos sectores de la zona durante las últimas horas. La institución informó que sus equipos de emergencia permanecen desplegados en varias comunidades para atender a las personas afectadas y coordinar acciones preventivas junto con las demás entidades.

Las labores se concentran principalmente en las comunidades de El Tigre, Caño Negro y El Palmar, donde los cruzrojistas realizan evaluaciones de las condiciones en el terreno y ejecutan evacuaciones preventivas de familias que residen en sectores impactados por el aumento en el nivel del agua.

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De acuerdo con la Benemérita, las acciones se desarrollan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con el objetivo de brindar atención a las comunidades afectadas y facilitar el traslado de las personas hacia sitios seguros conforme evolucionan las condiciones meteorológicas.

La Benemérita mantiene coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. Crédito: Cruz Roja

Como parte de la respuesta a la emergencia, actualmente permanecen habilitados cinco albergues destinados a recibir a las personas que debieron abandonar sus viviendas debido a las inundaciones. La Cruz Roja indicó que, hasta el momento, ha efectuado diversos traslados de habitantes hacia estos centros de atención, donde reciben resguardo mientras continúan las valoraciones en las zonas afectadas.

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Las fuertes precipitaciones registradas desde este lunes han generado un incremento en el nivel de ríos y quebradas en distintas regiones del país, situación que mantiene en vigilancia permanente a los cuerpos de emergencia. En Sarapiquí, las condiciones obligaron a reforzar la presencia de personal y recursos para atender los incidentes relacionados con el ingreso de agua a viviendas y el aislamiento de algunas comunidades.

Además de la situación en Heredia, la Cruz Roja reportó el ingreso de incidentes asociados a inundaciones en otros puntos del territorio nacional. Entre las zonas bajo monitoreo se encuentra la Región Norte, particularmente el cantón de San Carlos, donde los comités auxiliares permanecen atentos a cualquier incremento en las emergencias derivadas de las lluvias.

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La Cruz Roja también monitorea incidentes por inundaciones en San Carlos y Guácimo ante la persistencia de las lluvias. Crédito: Cruz Roja

La institución también informó que mantiene vigilancia sobre el cantón de Guácimo, en la provincia de Limón, donde las condiciones meteorológicas han generado afectaciones y los equipos de respuesta se encuentran preparados para intervenir en caso de que las condiciones empeoren o sea necesario realizar evacuaciones adicionales.

El operativo se desarrolla mientras las lluvias continúan afectando diferentes sectores del país debido a la influencia de varios factores atmosféricos, entre ellos el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y la llegada de la onda tropical número 24, prevista para este martes, condiciones que favorecen la persistencia de precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

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La Cruz Roja Costarricense señaló que la situación permanece en constante desarrollo y que sus equipos continuarán desplegados en las comunidades con mayor impacto para atender cualquier incidente que pueda presentarse. Asimismo, indicó que mantiene comunicación permanente con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar las acciones de respuesta conforme evolucionen las condiciones climáticas.

Cinco albergues permanecen habilitados para brindar atención a las personas que debieron salir de sus viviendas. Crédito: Cruz Roja

La Benemérita también recordó que el monitoreo se mantiene de forma continua en las zonas con mayor vulnerabilidad, especialmente en comunidades cercanas a ríos y quebradas, donde el incremento en los caudales puede generar nuevas afectaciones si las lluvias persisten durante las próximas horas.

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Mientras avanzan las labores de atención, la institución reiteró el llamado a la población para evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y mantenerse atenta a la información oficial emitida por las autoridades competentes sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y las emergencias asociadas a las lluvias.