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Revelaron el fuerte discurso del Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial entre Argentina y España: “Con el corazón”

El arquero albiceleste dio palabras de aliento a sus compañeros antes de empezar el segundo tiempo en New Jersey

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La arenga del Dibu Martínez y Messi en el entretiempo de la final del Mundial

Las palabras de Emiliano Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial 2026 ante España se viralizaron tras la derrota de la selección argentina por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. “Para atrás juegan los cagones”, arengó el arquero del Aston Villa a sus compañeros antes de salir al campo para el segundo tiempo.

El discurso del arquero fue directo. “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, indicó Martínez, antes de rematar: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”. Luego agregó una indicación táctica: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

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A las palabras del arquero se sumó Lionel Messi, que también tomó la palabra: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.

El Dibu Martínez dio una arenga antes de comenzar el segundo tiemp de la final del Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Dibu Martínez dio una arenga antes de comenzar el segundo tiemp de la final del Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las imágenes del entretiempo circularon en las redes sociales en el marco de diversas especulaciones sobre el rendimiento del equipo en la final. Pese a esas palabras, el elenco albiceleste no pudo encontrar los caminos y España se impuso por 1-0 con gol de Ferran Torres a los 105 minutos, momento en el que transcurrían los primeros minutos de la segunda etapa del tiempo extra.

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Esa no fue la única arenga del capitán durante la jornada. Antes del inicio del partido, en el túnel del estadio, Messi había pronunciado un mensaje breve para sus compañeros. “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, sostuvo el delantero del Inter Miami instantes antes de que el equipo saltara al césped.

Según fuentes del entorno del capitán, con esa frase Messi apuntaba al clima externo y a las presiones propias de una final: el foco, exclusivamente, en el partido. Esa proclama en el túnel fue la captada por las cámaras; en el vestuario, según pudo saber Infobae, se había desarrollado previamente un discurso más extenso, tanto del propio delantero como del cuerpo técnico.

Argentina llegó hasta el final del encuentro con chances de forzar los penales: una volea de Giuliano Simeone se marchó por encima del travesaño y Pau Cubarsí le negó el tanto sobre la línea a Marcos Senesi. Consumada la derrota, Messi permaneció en el campo, se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y se mantuvo con la mirada fija durante varios minutos. Al recibir la medalla de subcampeón, las lágrimas le corrieron por el rostro mientras el estadio, repleto de argentinos, no dejaba de cantar.

Este lunes, el capitán realizó su primera declaración pública a través de Instagram: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, escribió.

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