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El dardo del hermano de Tagliafico contra Lamine Yamal tras la final del Mundial entre Argentina y España

El lateral de la Albiceleste completó una gran tarea al anular a la figura de la Roja y su familiar bromeó en el arribo al país

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La palabra del hermano de Tagliafico en Ezeiza, luego del Mundial

Luego de la caída contra España en la final del Mundial 2026, los familiares de los jugadores de la selección argentina empezaron a llegar este lunes a Ezeiza antes del arribo del avión que trajo al grueso del plantel albiceleste. Padres, madres, hermanos y parejas combinaron tristeza por el resultado con satisfacción por el torneo que hizo el equipo. Uno de los testimonios más llamativos fue el del hermano de Nicolás Tagliafico, quien fue uno de los puntos altos en la Copa del Mundo 2026.

El hermano del lateral ironizó sobre la final después del rendimiento del lateral para contener a Lamine Yamal, una de las estrellas de la Roja. “¿Yamine jugó?”, comentó entre risas luego de la marca sin fisuras de Nicolás. “Lo veo desde que tiene seis años jugar al fútbol, no me extraña en lo más mínimo lo que hizo. Contra Dembélé pasó lo mismo la final pasada. Cada vez que le toca jugar hace eso. Demostró la esencia del equipo”, comentó en su llegada al aeropuerto.

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En diálogo con Infobae, el hermano del defensor también contó que habló brevemente con él y resumió su estado con una frase directa: “Una fiera, estaba re caliente”. Luego de esto, añadió que el grupo estaba “triste, dolido pero orgulloso”.

Nicolas Tagliafico completó una destacada tarea en la final al anular a Lamine Yamal (REUTERS/Agustin Marcarian)
Nicolas Tagliafico completó una destacada tarea en la final al anular a Lamine Yamal (REUTERS/Agustin Marcarian)

La madre de Leandro Paredes describió cómo encontró a su hijo después del partido. “Estaba triste, pero contento por lo que lograron. Tenía una pequeña lesión, pero está bien. Sabía lo que significa para mi hijo la Selección y sabía que se iba a reponer para esto”, dijo.

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Camila Galante, esposa del mediocampista, señaló que todavía no había podido comunicarse con él. “Estaba muy triste, emocionado. Incluso entrenaron. No sé cómo sigue”, afirmó, y recordó que el partido del torneo que más la marcó fue el de Argentina ante Egipto. Silvana, la madre de Lisandro Martínez, ofreció otra descripción del desgaste físico y emocional del plantel. “Ya no daban más. Estaba muy dolido. Todos lloran de la emoción, de lo que significa llegar hasta acá. Más que eso no sé nada”, expresó. La mujer también se detuvo en la respuesta de la gente que se acercó al aeropuerto. “Espectacular el recibimiento, los argentinos somos muy futboleros”, sostuvo.

La esposa de Emiliano Martínez eligió una definición breve sobre el arquero. “Muy orgullosa. Él está feliz por lo que hizo, pero bueno, no se dio”, declaró. El padre de Marcos Senesi puso el foco en la representación del equipo durante el torneo. “Representaron extremadamente bien la bandera argentina. No se pudo lograr, a veces se gana y se pierde. Los jugadores están amargados porque querían ganar. Si jugaste a la pelota en el barrio también querías ganar”, afirmó.

La broma del hermano de Tagliafico sobre el partido de Lamine Yamal (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La broma del hermano de Tagliafico sobre el partido de Lamine Yamal (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Cerró su intervención con un mensaje para los hinchas: “Les agradezco muchísimo el acompañamiento”. En la misma línea, Ludmila, novia de Nicolás González, dijo sentirse “emocionada y agradecida por todo lo que hicieron” y remarcó el afecto del público: “Increíble el cariño de la gente y valoran lo que hicieron. Merecíamos ganar”.

Pablo Paz, ex jugador de la selección argentina y padre de Nico Paz, fue quien dejó la evaluación deportiva más desarrollada. “España fue mejor, hizo un mejor partido, nosotros hicimos el partido que tocaba”, analizó.

Paz también reconoció el nivel del rival y la irregularidad argentina en parte del campeonato. “España tiene muy buen equipo, un estilo parecido al nuestro, pero nosotros no pudimos imponernos”, dijo. Luego agregó: “No venía excelente, fue irregular hasta Francia, pero hay que felicitarlos”.

El padre de Giovani Lo Celso habló del impacto que tuvo el equipo durante la competencia fuera de la cancha. “Mucha gente que hacía treinta años no me comunicaba me mandó mensajes. Hablé con gente que estaba acá, fue todo increíble”, contó.

La hermana de Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico que regresó en el mismo vuelo, evitó anticipar definiciones sobre la continuidad del grupo de trabajo. “No sabemos nada. Estuvimos hablando del partido, pero sobre si seguían no. Que hagan lo que sientan y que sea lo mejor para todos, son un orgullo”, dijo.

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