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La divertida reacción del futbolista español que recibió el pelotazo de Messi en la final del Mundial 2026

Mikel Merino sufrió el impacto involuntario del capitán argentino. Reprodujo en sus redes ese momento y lo combinó con una simpática foto en el vestuario

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El pelotazo de Lionel Messi que involuntariamente dio en la cara de Mikel Merino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El pelotazo involuntario de Lionel Messi en la cara de Mikel Merino fue uno de los momentos más comentados de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, disputada el domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Lo que en la cancha fue un golpe que detuvo el partido, en las redes sociales se convirtió en un episodio que el propio futbolista español combinó el humor para un posteo viral.

El incidente ocurrió en el minuto 116 del tiempo extra, cuando Argentina buscaba desesperadamente el empate que le diera vida en la final. El capitán de la Albiceleste disparó hacia el arco y la pelota impactó de lleno en el rostro del mediocampista del Arsenal, que cayó al suelo y obligó al árbitro Slavko Vincic a detener el juego durante varios minutos para que recibiera atención médica. Merino se reincorporó y completó el partido, aunque con las consecuencias visibles de la colisión.

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España terminó ganando 1-0 con el gol de Ferran Torres al minuto 106, y Merino pudo levantar la Copa del Mundo junto a sus compañeros. Pero ya en los festejos sobre el césped, su ojo derecho empezaba a mostrar señales de la hinchazón. En los festejos una de las cámaras dentro del campo de juego lo mostró con hielo sobre su ojo derecho que recibió de lleno el impacto.

Mikel Merino
Mikel Merino con la cerveza para bajar la hinchazón del golpe (@mikelmerino)

Una vez que llegó al vestuario, el moretón era ya imposible de disimular. Fue entonces cuando el propio Merino decidió convertir el dolor en contenido para sus redes sociales. El jugador publicó en su cuenta de Instagram el video del momento exacto del impacto, ese instante en que el disparo de Messi lo encontró de frente sin que pudiera hacer nada para evitarlo. “Campeones del mundo”, escribió el volante de 30 años. La imagen recorrió las redes en minutos y acumuló miles de reacciones de hinchas españoles y argentinos por igual.

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Pero el mediocampista no se quedó ahí. En una segunda publicación, apareció en el vestuario con una botellita de cerveza fría apoyada sobre el ojo para intentar bajar la inflamación. La foto, tomada con el trofeo del Mundial de fondo, resumió en un solo cuadro la noche del español: campeón del mundo y con un ojo morado, pero que valió la pena para evitar un posible peligro con el remate de Messi.

Mikel Merino
Mikel Merino besando la Copa del Mundo (AP Photo/Ashley Landis)

La broma no tardó en tener respuesta. Su compañero en el Arsenal y en la selección española, el arquero David Raya, reaccionó al posteo con una imagen de Bob Esponja con un ojo negro. La interacción entre ambos jugadores se viralizó rápidamente y sumó otra capa de humor a una noche que, para el fútbol español, fue de celebración pura.

El papel de Merino en la final no se limitó al golpe. El mediocampista ingresó desde el banco y tuvo una buena actuación. Llegó a tener una clara oportunidad de gol con un cabezazo que se fue por muy poco con el arquero Emiliano Martínez ya batido. Su nombre también apareció en la polémica: un gol de Nico Williams fue anulado por una falta suya sobre Nicolás Otamendi en el primer tiempo del alargue.

No era la primera vez que Merino aparecía en el momento decisivo de un partido de España en este Mundial. El jugador del Arsenal había convertido los goles que eliminaron a rivales en los dieciseisavos y en los cuartos de final, lo que le valió el apodo de “el hombre de los milagros” entre los hinchas españoles por sus tantos a Bélgica y Portugal. La imagen del ojo morado con la cerveza fría quedará, junto al trofeo, como uno de los recuerdos más particulares de esta final.

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