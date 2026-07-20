Costa Rica

Ataque armado dentro de una vivienda en Costa Rica deja cuatro hombres heridos, entre ellos dos adultos mayores

Dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra una vivienda durante la madrugada de este lunes. Las cuatro víctimas permanecen hospitalizadas, mientras el OIJ investiga el móvil del ataque

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Cuatro hombres resultaron heridos tras un ataque armado contra una vivienda ocurrido durante la madrugada en Turrialba. (Cortesía)
Cuatro hombres resultaron heridos tras un ataque armado contra una vivienda ocurrido durante la madrugada en Turrialba. (Cortesía)

Cuatro hombres, entre ellos dos adultos mayores, resultaron heridos durante un ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en Turrialba, en la provincia de Cartago.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el inmueble y dispararon en múltiples ocasiones hacia el interior de la casa, donde se encontraban las víctimas.

La alerta fue recibida por las autoridades a las 12:33 a. m. Tras el reporte, oficiales de distintos cuerpos de emergencia y agentes judiciales se desplazaron al sitio para atender a los heridos e iniciar las diligencias correspondientes.

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Según la investigación preliminar, los atacantes arribaron hasta las afueras de la vivienda y, por razones que aún son materia de investigación, abrieron fuego de forma reiterada contra el inmueble. Posteriormente, huyeron del lugar antes de que las autoridades lograran interceptarlos.

El OIJ identificó a los heridos como dos hombres de apellido Astúa, de 73 y 23 años, quienes son padre e hijo. El adulto mayor recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen, mientras que el joven presentaba heridas por proyectil en el tórax y una de sus piernas.

Las otras víctimas corresponden a un hombre de apellido Solano, de 65 años, quien sufrió una herida en el rostro, y a un hombre de apellido Rojas, de 25 años, quien recibió un disparo en el tórax.

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Agentes del OIJ recolectaron múltiples indicios balísticos calibre 5.56 durante la inspección de la escena. (Foto cortesía PZ Actual).
Agentes del OIJ recolectaron múltiples indicios balísticos calibre 5.56 durante la inspección de la escena. (Foto cortesía PZ Actual).

Los cuatro fueron atendidos inicialmente por personal de la Cruz Roja Costarricense y trasladados al Hospital William Allen de Turrialba. De acuerdo con el reporte de la institución de emergencias, tres de los pacientes ingresaron en condición crítica y uno en condición urgente, por lo que permanecen bajo atención médica especializada.

Durante la inspección realizada en la escena, los agentes judiciales localizaron y recolectaron múltiples indicios balísticos calibre 5.56, los cuales fueron remitidos al Laboratorio de Ciencias Forenses para su respectivo análisis. Estos elementos formarán parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Las autoridades también desarrollaron un operativo en las inmediaciones de la vivienda con el propósito de ubicar a los sospechosos; sin embargo, al cierre de las primeras diligencias no se reportaban personas detenidas en relación con el caso.

De forma paralela, las autoridades judiciales mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del ataque. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que una de las personas que se encontraba dentro de la vivienda fuera el objetivo de los agresores. Información preliminar señala que uno de los ocupantes permanece en libertad bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica, aspecto que forma parte de las diligencias que desarrolla la Policía Judicial y que aún no ha sido confirmado como el motivo del atentado.

Los heridos fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Turrialba. Crédito: CATIE
Los heridos fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Turrialba. Crédito: CATIE

La vivienda donde ocurrió el ataque fue sometida a una inspección detallada por parte de los agentes del OIJ, quienes documentaron la escena y recopilaron evidencia balística y otros indicios que podrían contribuir a reconstruir la secuencia de los hechos.

Este nuevo caso de violencia armada se registró durante las primeras horas de este lunes y mantiene bajo investigación a las autoridades judiciales, que continúan recabando testimonios, evidencia física y otros elementos para establecer las circunstancias que rodearon el ataque y determinar la identidad de los responsables.

Hasta el momento, el Organismo de Investigación Judicial no ha informado sobre capturas relacionadas con este caso ni ha confirmado el móvil del atentado. Las investigaciones continúan mientras las cuatro víctimas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica.

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