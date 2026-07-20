El mensaje de Giuliano Simeone tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “No hay palabras para describir este dolor”

Simeone pidió perdón a los argentinos por no poder llevarles la Copa, y agradeció el aliento recibido durante todo el Mundial (Reuters/Vincent Carchietta)

Giuliano Simeone se expresó en redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, después de no haber podido marcar en el partido decisivo que la Albiceleste perdió 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El delantero del Atlético de Madrid publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y eligió dos fotos para acompañar el texto, una con la medalla de subcampeón al cuello y la imagen del plantel despidiéndose del público.

"No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos”, arrancó Simeone en su posteo. La frase, directa y sin rodeos, sintetizó el estado de ánimo de un grupo que llegó a la última instancia del torneo y se fue con las manos vacías. El mensaje continuó con un pedido que no suele aparecer en las redes sociales de los futbolistas después de una final: “Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”.

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Las dos fotografías que acompañaron el texto reforzaron ese tono. En la primera, Simeone aparece solo con la medalla de subcampeón. En la segunda, el plantel completo frente a las tribunas, en el momento en que los jugadores fueron a aplaudir al público argentino tras la ceremonia de premiación. Una imagen que, en el fútbol, tiene un peso propio.

El contexto del partido explica, al menos en parte, el peso de ese mensaje. España tardó más de 105 minutos en romper el cero ante una Argentina que terminó el encuentro con diez jugadores y sin sus dos centrales titulares. Lisandro Martínez salió lesionado antes del descanso, tras recibir una amarilla por derribar a Mikel Oyarzabal, y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. En el segundo tiempo, Cristian Romero también abandonó la cancha por una lesión, lo que dejó la defensa reconfigurada de urgencia. A los 93 minutos, Enzo Fernández —que ya cargaba una amonestación por protestas— llegó tarde a una disputa con Pau Cubarsí y recibió la segunda amarilla.

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El delantero del Atlético de Madrid publicó en Instagram una foto con la medalla de subcampeón y otra del plantel despidiéndose del público

La Albiceleste llegó a la prórroga con diez hombres, sin sus dos zagueros de referencia y con el desgaste acumulado de más minutos en cancha que su rival a lo largo del torneo. Fue en ese contexto donde llegó el único gol del partido. Un centro desde la derecha que el arquero Emiliano Martínez no pudo despejar por una confusión con Nahuel Molina dejó el balón libre para Nico Williams, quien se lo dejó servido a Ferran Torres. El español remató de primera. El detalle que cerró la jugada: Simeone sintió una molestia muscular en el inicio de la acción, cuando Argentina intentaba atacar, y no pudo retroceder a tiempo para cubrir el espacio.

De vuelta al mensaje de Simeone, el jugador del Atlético de Madrid eligió cerrar con una mirada que va más allá de la noche del partido. “Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos”, escribió. Y agregó: “Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo. Felicitaciones a España por la Copa”.

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Giuliano jugó un total de 193 minutos con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026. El delantero disputó tres partidos en el torneo: la fase de grupos contra Jordania (71 minutos), la semifinal ante Inglaterra (73 minutos), y la final frente a España (51 minutos).

El torneo terminó con una derrota y con una medalla de subcampeón. El posteo de Instagram con el que Simeone le habló al país fue su primera palabra pública después del silbatazo final.

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