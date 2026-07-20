Fiscalía vincula a cuatro detenidos en Costa Rica con una red del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía de Costa Rica investigó a cuatro hombres por integrar una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína hacia México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura investigada en Costa Rica habría funcionado con una logística precisa y recursos considerables para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Cuatro hombres —tres costarricenses y un mexicano— integraban, según la Fiscalía, un grupo con capacidad para movilizar grandes cargamentos desde territorio costarricense hacia México, aprovechando pistas clandestinas y una red de vehículos e inmuebles.

La organización utilizaba aeronaves tipo Cessna para transportar la droga. De acuerdo con información publicada por Diario Extra, una de las claves de su operación era la pista oculta en Hacienda El Viejo, en Filadelfia de Guanacaste.

El expediente describe cómo, durante la madrugada del 30 de noviembre de 2025, una avioneta aterrizó en una zona montañosa tras ser guiada por luces rojas, naranjas y blancas.

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Un dron del Ministerio de Seguridad Pública detectó la actividad mientras varios automóviles se encargaban de recoger las luces y ocultar el terreno después del despegue.

El grupo distribuía funciones: unos vigilaban y aseguraban la zona, otros transportaban el combustible y la droga, y algunos se ocupaban de custodiar los cargamentos en propiedades previamente seleccionadas.

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada sostiene que la estructura estaba vinculada al Cártel de Sinaloa y contaba con medios para coordinar vuelos, almacenar estupefacientes y mantener la logística.

Según Diario Extra, el 8 de diciembre de 2025 los sospechosos habrían intentado trasladar otro cargamento hasta la pista clandestina. Castillo García y Takashima Montoya iban en un Toyota Hilux y cumplían labores de avanzada y seguridad, mientras Carvajal Duarte se desplazaba en un Chevrolet Colorado con funciones de apoyo logístico. Rodríguez Ramírez conducía un Renault Duster, donde ocultaban la cocaína.

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La organización presuntamente operaba en Costa Rica con aeronaves Cessna, pistas clandestinas, vehículos e inmuebles para mover cargamentos de cocaína. (Foto: Diario Extra)

Al detectar un retén policial, los vehículos cambiaron de ruta, pero la Policía de Control de Drogas (PCD) ya los vigilaba. Tras una persecución, los agentes interceptaron los autos cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Durante la inspección, hallaron un compartimento modificado en el Renault Duster con 400 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 400 kilogramos.

Este decomiso y las detenciones resultantes forman parte de una causa conjunta entre el Ministerio Público, la PCD y la DEA, que concluye que la red pretendía enviar la droga a México y posteriormente introducirla en Estados Unidos.

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Solicitud de extradición y cargos internacionales

Desde el 13 de julio, el Ministerio Público tramita la extradición de los cuatro detenidos, solicitada por el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, en Estados Unidos. Los cargos incluyen tráfico internacional de drogas, y en el caso de Carvajal Duarte y Rodríguez Ramírez, también portación de armas de fuego.

El proceso legal sigue su curso en el Tribunal Penal de San José. Diario Extra destaca que los informes judiciales detallan la coordinación y la adaptación de vehículos para ocultar los cargamentos, así como la vigilancia y trabajo conjunto de agencias nacionales e internacionales.

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Las autoridades de Costa Rica mantienen la custodia de los sospechosos desde diciembre de 2025, a la espera de que se resuelva el proceso de extradición. El caso evidencia el alcance de las redes de narcotráfico en la región y la respuesta coordinada para desarticular estructuras vinculadas a organizaciones criminales internacionales.