Policía de Fronteras de Costa Rica fortalece su capacidad operativa con nueva unidad móvil canina donada por Estados Unidos

El vehículo fue donado por el Programa de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Crédito: MSP

La Policía de Fronteras de Costa Rica incorporó una nueva unidad móvil especializada para el transporte de canes policiales, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa en las diferentes labores que desarrolla en las zonas fronterizas del país.

El vehículo fue recibido mediante una donación del Programa de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), adscrito a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

La incorporación de este recurso busca mejorar las condiciones de movilización de los binomios caninos, conformados por los perros especializados y sus respectivos guías, quienes participan de manera permanente en operaciones de vigilancia, control y apoyo a las acciones de seguridad desarrolladas por la Policía de Fronteras.

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De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la unidad móvil fue especialmente adaptada para responder a las necesidades del transporte de los canes policiales.

Entre sus principales características destaca una cabina climatizada que permite mantener una temperatura adecuada durante los desplazamientos, favoreciendo el bienestar de los animales mientras son trasladados hacia los distintos puntos de operación.

El diseño del vehículo también contempla espacios destinados al traslado seguro de los binomios caninos, permitiendo que los perros viajen en condiciones apropiadas antes, durante y después de los operativos en los que son requeridos.

Este tipo de adaptaciones procura facilitar el trabajo logístico de las unidades especializadas que diariamente se desplazan a diversos sectores del territorio nacional.

Los canes policiales constituyen un recurso de apoyo para la labor de la Policía de Fronteras, particularmente en acciones relacionadas con controles en puestos fronterizos, patrullajes y otras intervenciones en las que su entrenamiento especializado resulta de utilidad para las autoridades.

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La unidad cuenta con una cabina climatizada para garantizar condiciones adecuadas durante el traslado de los canes. Crédito: MSP

La donación fue realizada por el Programa de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), organismo que mantiene programas de cooperación con instituciones encargadas de la seguridad pública en distintos países, incluido Costa Rica.

Entre las áreas de colaboración se encuentran el fortalecimiento institucional, la capacitación y la entrega de equipo destinado a reforzar las capacidades operativas de los cuerpos policiales.

Con esta nueva incorporación, la Policía de Fronteras suma un recurso especializado para el traslado de sus unidades caninas, permitiendo que los desplazamientos hacia los diferentes escenarios operativos se realicen bajo condiciones adaptadas a las necesidades de los animales y de sus guías.

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Las unidades caninas forman parte de los recursos con los que cuentan diversos cuerpos policiales para complementar las labores de seguridad. Su participación se desarrolla junto a oficiales especializados que reciben capacitación para trabajar de manera coordinada con los perros durante los operativos.

La incorporación del nuevo vehículo fortalece la capacidad logística de la Policía de Fronteras de Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo vehículo se incorpora a la flotilla utilizada por la Policía de Fronteras para atender sus funciones en distintos puntos del país, especialmente en zonas de vigilancia fronteriza donde el desplazamiento oportuno de personal y equipo resulta parte de las operaciones habituales de la institución.

La cooperación internacional ha permitido, en distintas oportunidades, la incorporación de equipo y recursos destinados a fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales costarricenses.

En este caso, la entrega de la nueva unidad móvil se orienta a mejorar la logística de transporte de los binomios caninos que apoyan las labores desarrolladas por la Policía de Fronteras en diferentes operativos.

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