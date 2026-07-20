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Resiliencia y recuperación: cuáles son las señales del cuerpo que no se pueden ignorar tras una lesión

Psicólogos deportivos y atletas consultados por Associated Press señalan que distinguir una molestia pasajera de un límite físico real es una habilidad que la mayoría desarrolla solo tras haberla ignorado una vez

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un informe de la Associated Press muestra que la rehabilitación exige paciencia y fortaleza emocional, además de trabajo físico

Las lesiones graves transforman la vida de quienes las enfrentan. Alteran rutinas, debilitan la confianza y afectan el sentido de identidad. Según un informe elaborado por Associated Press (AP), la manera en que los atletas de élite superan las lesiones ofrece enseñanzas valiosas sobre recuperación, resiliencia y adaptación, útiles tanto para deportistas como para cualquier persona que atraviesa una rehabilitación por dolencias crónicas o cirugías.

Recuperarse implica mucho más que esfuerzo físico: exige también fortaleza mental y emocional. La paciencia y la capacidad de ajustar expectativas se vuelven tan importantes como la constancia. El psicólogo deportivo estadounidense Ross Flowers, de Los Ángeles, explicó a la AP que “el deporte siempre imita la vida. Te enfrentarás a desafíos, tropiezos y dificultades. Tienes que encontrar la manera de superarlos”.

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Reconstruirse tras una lesión requiere aceptar que el progreso no siempre será directo, y aprender a escuchar al cuerpo y a manejar las emociones resulta fundamental.

Reconocer los límites físicos y aprender a escuchar al cuerpo

Una mujer corredora con gafas de sol, camiseta deportiva, pantalones cortos negros y dorsal 202 en una calle con vallas y edificios al fondo
El informe contó como Liv Paxton tras una periostitis tibial y una rotura parcial del tendón de Aquiles, al priorizar descanso y nutrición (@LivPaxton)

Los aficionados suelen admirar a los deportistas que compiten en Juegos Olímpicos, mundiales y otros eventos tras superar fracturas, desgarros o luxaciones. Sin embargo, la AP detalló que incluso los atletas más experimentados deben identificar cuándo una molestia es señal de un límite físico y no simplemente una incomodidad pasajera.

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La corredora universitaria, Liv Paxton, que padeció periostitis tibial y una rotura parcial del tendón de Aquiles, contó que solo tras su recuperación aprendió a priorizar el descanso y la nutrición. “Ahora presto mucha más atención a mi cuerpo. En la universidad pensaba que era invulnerable”, confesó a AP.

La profesora de ciencias de la salud y el deporte Lisa Miller, que enseña en el Sistema Universitario Público Estadounidense, afirmó que conocer los propios límites constituye un proceso experimental y que, a menudo, los atletas necesitan experimentar una lesión para comprender qué exige realmente su cuerpo.

La tenista Serena Williams decidió apartarse de un dobles por un problema en la rodilla
La tenista Serena Williams decidió apartarse de un dobles por un problema en la rodilla

Evaluar honestamente si una lesión afecta la vida diaria y el bienestar a largo plazo es un paso fundamental para cualquier recuperación. Ejemplos como la decisión de Serena Williams de retirarse de un partido de dobles tras una lesión en la rodilla ilustran la importancia de reconocer cuándo hacer una pausa.

No solo los deportistas atraviesan este dilema: un trabajador que sufre dolor lumbar crónico puede enfrentar una situación similar, donde ignorar el dolor ya no resulta una opción y se impone la necesidad de una recuperación planificada.

El duelo y la adaptación ante las nuevas realidades

La Associated Press recogió que la recuperación tras una lesión implica aceptar las pérdidas y adaptarse a nuevas circunstancias. El exjugador de fútbol americano Kyle Arrington, campeón del Super Bowl y exmiembro de los Baltimore Ravens y los New England Patriots, debió abandonar su carrera tras una conmoción cerebral.

Un hombre afroamericano de rodillas con uniforme de fútbol americano apunta. Un niño con gorra sostiene un balón de fútbol americano en un campo verde
El exjugador de fútbol americano Kyle Arrington dejó la competencia por una conmoción cerebral y atravesó el golpe a su identidad (@KyleArrington)

“Durante los últimos casi 20 años, sabía cómo era todo año tras año. Que todo eso desapareciera en un abrir y cerrar de ojos fue un verdadero shock”, recordó Arrington. La desaparición de la rutina diaria puede llevar a episodios de tristeza o depresión, sobre todo cuando la identidad personal se apoya en el rendimiento deportivo.

La AP subrayó que contar con un sistema de apoyo resulta vital en estos períodos. El propio Arrington agradeció a su familia y amigos, quienes lo ayudaron a comprometerse con su sanación integral y a encontrar un propósito renovado en el trabajo comunitario a través de la Fundación EVOLVE, que él mismo fundó.

La adaptación implica también aceptar cambios en las metas y en la percepción de uno mismo. La superación de la pena por la pérdida de una faceta de la identidad puede abrir la puerta a nuevos proyectos y fuentes de motivación.

Redefinir el futuro y encontrar nuevas fuentes de significado

Esquiador en el aire con chaqueta azul, casco, gafas y bastones de esquí. Lleva esquís coloridos y un dorsal con el texto 'Dew Tour'
Tras una lesión cerebral traumática que le quitó su nivel competitivo, la esquiadora estadounidense MoCrazy optó por no volver en desventaja y se reinventó como oradora (AP/Julie Jacobson)

La recuperación, según psicólogos deportivos consultados por la AP, suele avanzar cuando la persona deja de centrarse exclusivamente en volver al estado anterior y comienza a construir un nuevo futuro. Jamie MoCrazy, esquiadora estadounidense que sufrió una lesión cerebral traumática y perdió su nivel competitivo, optó por reinventarse como oradora motivacional. “Me di cuenta de que no quería competir si no estaba al nivel en el que había competido anteriormente”, declaró, quien encontró en el escenario una nueva fuente de adrenalina y satisfacción.

La exboxeadora profesional colombiana Patricia Alcívar también transformó su experiencia. Tras fracturas, hiperextensión de codo y múltiples suturas, canalizó su energía en correr maratones y escalar montañas. Manifestó a la AP que nunca lamentó haberse dedicado al boxeo porque aprendió que es “una luchadora dentro y fuera del ring”. Escalar el Monte Superior de Utah y el Kilimanjaro en Tanzania le ofrecieron nuevos retos y alegrías, distintas pero igualmente valiosas.

De acuerdo con el informe, la experiencia de los atletas lesionados brinda así enseñanzas universales sobre la resiliencia y la capacidad humana para adaptarse a la adversidad.

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