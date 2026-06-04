Gemini Spark fue presentado por Sundar Pichai, CEO de Google, en el I/O '26. (Captura de video)

La inteligencia artificial está evolucionando a pasos agigantados, dejando atrás la era de los simples chatbots conversacionales que solo responden cuando se les pregunta, para dar la bienvenida a los agentes autónomos. En la vanguardia de esta revolución se encuentra Gemini Spark, una función diseñada como un agente de IA personal que trabaja de forma ininterrumpida (24/7) en segundo plano para automatizar las tareas cotidianas más complejas.

Lo más sorprendente de Gemini Spark es que opera de manera autónoma incluso si tu teléfono o tu ordenador están completamente apagados, manteniendo siempre al usuario bajo el control total del proceso. Impulsado por los modelos Gemini 3.5 Flash y Antigravity, este asistente avanzado estará disponible próximamente para los suscriptores de Google AI Ultra (mayores de 18 años).

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A continuación, te mostramos con qué aplicaciones puede funcionar Gemini Spark y cómo puedes aprovechar su integración para transformar tu productividad diaria.

El agente funciona de forma continua y autónoma, manteniendo al usuario siempre en control de la privacidad y la configuración. (Google)

Integración nativa con el ecosistema de Google Workspace

Por motivos de privacidad, las conexiones con tus aplicaciones personales vienen desactivadas de forma predeterminada; solo debes acudir a la configuración para encenderlas. Una vez activadas, Gemini Spark es capaz de conectar los puntos en todo tu ecosistema digital. Funciona de manera nativa con las siguientes aplicaciones de Google:

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Gmail: Es uno de los núcleos operativos de Spark. El agente puede escanear tu bandeja de entrada de forma periódica, resumir cadenas de correos caóticas, recopilar boletines informativos y extraer datos comerciales clave. Por ejemplo, si recibes un correo solicitando tus servicios, Spark puede extraer automáticamente el nombre del cliente y la fecha solicitada.

Google Sheets (Hojas de cálculo): Ideal para la organización de datos sin esfuerzo. Siguiendo con el ejemplo del correo recibido, Spark puede registrar de forma automática ese lead en una hoja de cálculo de “Seguimiento de Clientes” o recopilar facturas y recibos dispersos en tu bandeja de entrada para estructurarlos en un balance financiero.

Google Drive: Facilita la gestión documental autónoma. Spark puede buscar archivos específicos en tu nube, organizarlos según su relevancia en carpetas automatizadas o crear una nueva carpeta con el nombre de un cliente en cuanto se recibe su confirmación por correo.

Con Gmail, Spark puede extraer datos clave y organizar información comercial directamente desde tu bandeja de entrada. (Reuters)

Google Calendar: Ayuda a equilibrar tu tiempo. Tras analizar tus pendientes semanales, Spark puede reservar de forma inteligente bloques en tu calendario para “trabajo profundo” ( deep work ). También puede programar recordatorios recurrentes basándose en las necesidades detectadas en los documentos o facturas de tu hogar.

Google Docs: Funciona de la mano con la creación de contenido y guías de estilo. Una de sus capacidades más llamativas es leer documentos o correos previos creados por ti para diseñar una guía de estilo de escritura personalizada, automatizando los borradores futuros con tu propia voz.

Google Keep, YouTube y Google Maps: Estas herramientas completan la suite. Spark interactúa con Keep para mantener listas de suministros actualizadas y se apoya en YouTube o Google Maps para recopilar información de contexto de manera activa durante tareas de investigación.

La integración con Google Sheets y Drive permite estructurar facturas y documentos automáticamente, mejorando la organización financiera. (Europa Press)

La tríada de la productividad: Tareas, Habilidades y Programaciones

Para coordinar la interacción entre todas estas aplicaciones de forma fluida, Gemini Spark se estructura en tres pilares que el usuario puede personalizar mediante el lenguaje natural (sin necesidad de saber programar):

Tareas (Tasks): La instrucción inicial donde pones a trabajar al agente conectando tu ecosistema de Google Workspace (por ejemplo: “Busca mis facturas en el correo y ordénalas en Drive”). Habilidades (Skills): Define exactamente cómo quieres que Spark actúe en tareas repetitivas. Puedes enseñarle un flujo de trabajo concreto (como redactar correos con un tono específico) y guardarlo como una habilidad asignándole un nombre (por ejemplo, la habilidad “Ghostwriter”). Programaciones (Schedules): Permite establecer disparadores de tiempo o condicionales para automatizar tu carga de trabajo (por ejemplo: “Todos los lunes a las 9:00 AM, haz un resumen de mis correos de la semana pasada y genera una lista de tareas priorizadas”).