Por qué Steve Jobs prefirió pagar 100 millones de dólares y evitar ir a juicio por culpa del iPod

Apple enfrentó una demanda de Creative Technology cuando el iPod ganaba peso en el mercado de reproductores de música digital.(REUTERS/Dino Vournas/File Photo)

Durante los primeros años de la década del 2000, Apple se encontraba en pleno proceso de transformación. El lanzamiento del iPod marcó un antes y un después en la historia de la compañía, algo que también trajo consigo desafíos legales inesperados.

El ascenso del iPod coincidió con una demanda presentada por Creative Technology, una empresa con gran peso en el mercado de reproductores de música digital antes de la irrupción de Apple.

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Creative acusó a Apple de infringir una patente clave relacionada con la interfaz para transferir y organizar canciones en los dispositivos, una característica fundamental en la experiencia de usuario del iPod. Algo que Steve Jobs decidió resolver con dinero y no con un juicio. Todo por paz mental.

Cuál fue la demanda de Creative y la amenaza al iPod

La disputa comenzó cuando Creative presentó una queja ante la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, además de una demanda federal. El argumento central era que el sistema de navegación y organización de canciones del iPod violaba una patente de Creative, utilizada previamente en sus reproductores Zen.

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Creative acusó a Apple de infringir una patente sobre la interfaz para transferir y organizar canciones en el iPod. (REUTERS/Susan Ragan/File Photo)

Las autoridades estadounidenses aceptaron investigar si el producto de Apple efectivamente infringía la patente, lo que sumó presión a la compañía de Cupertino.

En ese contexto, el equipo legal de Apple analizó diferentes opciones para afrontar el litigio. Entre las posibilidades se consideró incluso rediseñar el producto, con tal de evitar una prolongada batalla judicial que podía afectar la imagen y el futuro del iPod en un momento crítico de posicionamiento en el mercado.

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Las demandas no solo representaban un riesgo financiero, sino que también amenazaban con desviar la atención y los recursos de la empresa justo cuando más los necesitaba.

Cuál fue la decisión de Steve Jobs ante la demanda por el iPod

Ante la complejidad y el posible costo emocional y operativo de un proceso judicial, Steve Jobs tomó una decisión poco común en el mundo empresarial. El fundador de Apple optó por llegar a un acuerdo extrajudicial con Creative, pagando 100 millones de dólares por una licencia que permitía a Apple seguir utilizando la tecnología patentada en el iPod y otros productos.

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Apple evaluó rediseñar el iPod para evitar un litigio que podía afectar su imagen y su futuro comercial. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El monto superó incluso las demandas iniciales de Creative, pero para Jobs el objetivo era claro: cerrar el conflicto de inmediato y evitar la incertidumbre y el desgaste que podría acarrear un litigio prolongado.

Según relató Tony Fadell, considerado el padre del iPod, Jobs valoró más la paz mental y la posibilidad de concentrarse en el crecimiento de la empresa que el ahorro económico que podría haber supuesto una negociación más dura o una victoria judicial.

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Este pago permitió a Apple obtener una licencia definitiva sobre la patente en cuestión, eliminando así cualquier obstáculo legal para la comercialización del iPod. La solución también incluía la resolución de cinco demandas pendientes entre ambas compañías, consolidando un cierre total del conflicto.

Un acuerdo con beneficios para ambas partes

El acuerdo alcanzado entre Apple y Creative no solo solucionó las disputas legales. La compañía de Singapur, liderada entonces por Sim Wong Hoo, no dudó en calificar el pacto como “amistoso” y celebró la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

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El acuerdo entre Apple y Creative cerró cinco demandas pendientes y aseguró una licencia definitiva para comercializar el iPod.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Creative se incorporó al programa “Made for iPod”, lo que le permitió lanzar sus propios accesorios compatibles con el popular reproductor, como sistemas de altavoces, auriculares y futuras líneas de productos de audio.

Desde Apple, Steve Jobs destacó la importancia estratégica del acuerdo, subrayando que ponía fin a todas las diferencias con Creative y eliminaba la distracción de un litigio prolongado, fuente de incertidumbre para ambas empresas.

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Además, el pacto incluía la posibilidad de que Apple recuperara parte del pago si Creative lograba licenciar la patente a otras compañías, un matiz que añadía flexibilidad al convenio.

La operación tuvo un impacto inmediato en las cuentas de Creative, que estimó que el pago único de 100 millones de dólares sumaría aproximadamente 0,85 dólares por acción a las ganancias del trimestre en que se concretó la transacción.

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