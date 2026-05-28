Tecno

La razón por la que Steve Jobs pensaba que las reuniones de trabajo arruinan a las empresas

En vez de agrupar a varios empleados, Jobs optó por asignar un día completos para que cada uno se dedicara exclusivamente mejorar sus ideas

Guardar
Google icon
Imagen de Steve Jobs en un evento de Apple. (Fotocomposición Infobae)
Steve Jobs estuvo a cargo de Apple en dos etapas, con lanzamientos que revolucionaron la industria tecnológica. (Fotocomposición Infobae)

Steve Jobs sostenía que las reuniones arruinan a las empresas porque interrumpen el trabajo, rompen el impulso creativo y convierten la actividad en una sucesión de conversaciones sin conclusión; por eso defendía encuentros breves, con objetivos acotados, e incluso días completos sin citas internas para proteger el tiempo de concentración.

Jobs era conocido por cancelar reuniones si no se veía el propósito y por preferir el teletrabajo y los encuentros de unos 10 minutos centrados en objetivos específicos. La razón era su rechazo a ese “hablar y hablar” que no desemboca en decisiones y que él describía como una “maldita distracción para los ingenieros”.

PUBLICIDAD

La crítica estaba vinculada a una idea más amplia sobre productividad y tamaño de las organizaciones. Jobs defendía que tener menos personas en una empresa ayudaba a preservar la calidad frente a la cantidad, aunque Apple siguió ampliando su escala, con más ventas de iPhone y una oferta cada vez mayor de hardware y servicios.

Por qué Steve Jobs era esquivo a las reuniones de trabajo

Steve Jobs consideraba que las reuniones largas interrumpen el trabajo, dañan la creatividad y reducen la productividad en las empresas tecnológicas. (Foto: REUTERS/ San Jose./File Photo
Steve Jobs consideraba que las reuniones largas interrumpen el trabajo, dañan la creatividad y reducen la productividad en las empresas tecnológicas. (Foto: REUTERS/ San Jose./File Photo

El argumento más explícito aparece en la biografía Steve Jobs de Walter Isaacson, donde se reproduce una entrevista de 1997. Allí Jobs formulaba su diagnóstico sin matices.

PUBLICIDAD

“Las reuniones son una de las peores cosas que existen en la empresa actual. Son terribles. Las reuniones interrumpen el trabajo, rompen el impulso, matan la creatividad. Y son horas y horas de tiempo desperdiciado”, dijo Jobs.

La frase condensa la respuesta central a la pregunta sobre por qué Jobs despreciaba los encuentros de trabajo: para él, una empresa que depende de la creatividad pierde ventaja cuando sustituye tiempo de producción por tiempo de conversación. En ese marco, un día lleno de reuniones equivalía a un día improductivo.

Qué propuso Steve Jobs como una alternativa a las reuniones

Esta regla enfatiza la importancia de simplificar y concentrar esfuerzos en lo esencial, una idea que Jobs admiraba y observaba en la obra de Pablo Picasso. (REUTERS/Romeo Ranoco)
Para proteger el trabajo individual, Jobs propuso en NeXT reservar los jueves como días sin reuniones de ningún tipo. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

La formulación más concreta de esa filosofía aparece en una carta interna de 1986, fechada cuando Jobs dirigía NeXT, la empresa que fundó tras dejar Apple. Según Applesfera, allí escribió que la empresa se fundaba en el principio de que unas pocas personas pueden producir un producto brutal si no están limitadas.

En ese mismo documento, Jobs trasladó la discusión al terreno operativo. “Todos necesitamos tiempo para trabajar individualmente sin interrupciones. Las reuniones (con proveedores, entrevistas...) están reduciendo nuestro tiempo individual y la productividad de nuestros ingenieros está viéndose afectada”.

Jobs prefería encuentros de solo 10 minutos enfocados en objetivos claros y optaba por cancelar reuniones sin un propósito definido. (Foto: WM/RCS/File Photo)
Jobs prefería encuentros de solo 10 minutos enfocados en objetivos claros y optaba por cancelar reuniones sin un propósito definido. (Foto: WM/RCS/File Photo)

Ante esta problemática, Jobs propuso: “reservemos todos los jueves como un día sin reuniones de ningún tipo. El jueves es nuestro día, un día en el que metafóricamente cerramos las puertas al mundo exterior y trabajamos tranquilamente de forma individual”.

Cómo era trabajar con Steve Jobs, según extrabajadores de Apple

Trabajar bajo el mando de Steve Jobs en Apple implicaba un nivel de exigencia poco habitual en el sector tecnológico. Los empleados procuraban esquivar situaciones informales con él, como compartir almuerzos o coincidir en el ascensor, por temor a ser sometidos a preguntas directas sobre sus tareas y resultados.

La cultura de exigencia instaurada por Steve Jobs en Apple llevó a que muchos empleados evitaran situaciones informales por temor a ser cuestionados sobre su desempeño. (Foto: REUTERS/Sivaram V/File Photo)
La cultura de exigencia instaurada por Steve Jobs en Apple llevó a que muchos empleados evitaran situaciones informales por temor a ser cuestionados sobre su desempeño. (Foto: REUTERS/Sivaram V/File Photo)

Esta dinámica llevó a desarrollar rutinas para evitar encuentros casuales, porque cualquier momento podía transformarse en una evaluación improvisada. Según excolaboradores, la presión no solo radicaba en responder correctamente, sino en demostrar iniciativa y comprensión profunda del propio trabajo.

Asimismo, la cultura organizacional que Jobs instauró en Apple se caracterizaba por la búsqueda constante de excelencia, incluso en los detalles más mínimos. Su presencia generaba un clima de alerta permanente, donde fallos u omisiones podían ser inmediatamente detectados y cuestionados.

David Black, exingeniero de la compañía, resumió el sentir de muchos colegas: “Nadie quería sentarse a la mesa con él”. Este ambiente de vigilancia constante, aunque impulsó la mejora continua, provocó estrés entre los empleados, quienes debían estar siempre preparados para justificar su aporte a la empresa.

Temas Relacionados

Steve JobsTrabajoEmpresaEmpleadosAppleTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Steam Deck se encarece: Valve anuncia un fuerte aumento en su precio por escasez de componentes

La escasez de memoria RAM y almacenamiento sigue afectando a la industria gamer y ya impacta directamente en el valor de la Steam Deck

La Steam Deck se encarece: Valve anuncia un fuerte aumento en su precio por escasez de componentes

MagisTV y sitios falsos de apuestas encabezan las estafas que usan al Mundial 2026 como excusa

También suplantan la página de la FIFA para la venta de entradas, con el objetivo de robar datos

MagisTV y sitios falsos de apuestas encabezan las estafas que usan al Mundial 2026 como excusa

Un clásico muy pedido de Nintendo 64 llegará en los próximos días a Nintendo Switch Online

Uno de los juegos más recordados de Nintendo 64 regresará oficialmente para Nintendo Switch y Switch 2

Un clásico muy pedido de Nintendo 64 llegará en los próximos días a Nintendo Switch Online

Cinco pasos que debes seguir si el cargador del celular se sobrecalienta para evitar incendios

Actuar rápido ante cualquier señal de daño, como desconectar el cargador y sustituirlo si persiste el problema, es clave para cuidar la batería del teléfono

Cinco pasos que debes seguir si el cargador del celular se sobrecalienta para evitar incendios

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

En el inicio las máquinas de escribir seguían el orden alfabético, hasta que apareció el modo QWERTY como solución

Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

DEPORTES

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

Se estrenó “El Partido”, el documental sobre Argentina-Inglaterra 1986: los secretos detrás de la “Mano de Dios”

El momento del colapso de Jannik Sinner cuando estaba a un game del triunfo ante Cerúndolo en Roland Garros y la polémica detrás de su atención médica

Josh Jacobs, figura de los Packers, es liberado pero permanece bajo investigación por presunto abuso doméstico

La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

TELESHOW

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

El secreto de amor de la pareja de Elina y Eduardo Costantini: “Brindamos todas las noches desde que somos novios”

Maxi López sorprendió a su nutricionista con su particular dieta y reveló cuánto pesa hoy

Tamara Báez se reconcilió con su novio Thiago Martínez: la foto del reencuentro

INFOBAE AMÉRICA

Congreso hondureño discute Ley para proteger al sector agroindustrial ante invasiones de tierras

Congreso hondureño discute Ley para proteger al sector agroindustrial ante invasiones de tierras

El 39% de los guatemaltecos identifica el costo de la vida como el principal problema del país, según encuesta

Salvadoreño muere tras ser atropellado por conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos

El hombre detrás del resurgir futbolístico canalero recibe pasaporte panameño

Las tiendas de barrio generan hasta el 20 % del producto interno bruto en El Salvador, según CONAMYPE