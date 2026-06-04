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Las luces del tablero que no puedes ignorar si quieres cuidar tu auto

Algunos fabricantes pueden introducir variaciones en el diseño o en los avisos según las particularidades de sus automóviles

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autos - luces del tablero - carros - conducción - tecnología - 4 de junio
Cada luz que se enciende en el tablero del automóvil tiene un propósito específico. (Gemini)

El panel de instrumentos de cualquier automóvil es mucho más que una simple pantalla llena de colores y símbolos. Es el principal canal de comunicación entre el conductor y el estado mecánico del vehículo. Las luces del tablero cumplen la función de advertir, alertar y guiar sobre cualquier posible desperfecto, desde fallos menores hasta problemas que podrían dejarte varado en la carretera.

Ignorar estas señales puede acarrear daños costosos o incluso poner en riesgo la seguridad de quienes viajan en el auto. Comprender qué significa cada símbolo y cómo actuar ante cada advertencia es clave para mantener tu automóvil en óptimas condiciones y evitar complicaciones mayores.

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Significado de las luces del tablero y su importancia para la seguridad del vehículo

Cada luz que se enciende en el tablero del automóvil tiene un propósito específico. Algunas son simples recordatorios, como las señales de direccionales o el aviso de luces altas encendidas. Otras, en cambio, alertan sobre situaciones críticas que requieren atención inmediata para evitar daños graves o accidentes.

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El significado de estas luces no es arbitrario. (Gemini)

Entre las advertencias más comunes destacan las relacionadas con el motor, la presión de aceite, el sistema de carga, la temperatura del motor, el sistema de frenos ABS, la presión de las llantas y la bolsa de aire.

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El significado de estas luces no es arbitrario. Existe una regulación internacional, establecida por el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, que define símbolos y códigos de colores para que sean comprensibles en la mayoría de los países y modelos. Sin embargo, algunos fabricantes pueden introducir variaciones en el diseño o en los avisos según las particularidades de sus automóviles.

Frente a la aparición de una luz de advertencia, la respuesta debe ser adecuada a la gravedad del aviso. En muchos casos, una reacción rápida puede evitar daños costosos o riesgos para la integridad de los ocupantes.

autos - luces del tablero - carros - conducción - tecnología - 4 de junio
Si la luz de presión de aceite se activa, el motor puede estar funcionando sin el lubricante necesario. (Gemini)

Por ejemplo, si se enciende la luz de Check Engine, conviene detenerse, apagar el motor y buscar asistencia para una revisión profesional. Lo mismo ocurre con los indicadores de presión de aceite o temperatura elevada, donde la falta de acción puede derivar en fallos mecánicos severos.

Las luces amarillas suelen indicar alertas que requieren atención pero no necesariamente una detención inmediata. Las rojas, en cambio, advierten sobre peligros que pueden comprometer la seguridad o la vida útil del vehículo si no se actúa de inmediato.

Problemas frecuentes señalados por las luces del tablero

Las advertencias más habituales que aparecen en el tablero pueden agruparse según el sistema afectado. El mal funcionamiento del motor suele reflejarse con la luz conocida como Check Engine, representada por la silueta de un motor en color amarillo o por el texto correspondiente.

autos - caja de cambios - autos automáticos - tecnología - 30 de abril
El panel de instrumentos de cualquier automóvil es mucho más que una simple pantalla llena de colores y símbolos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las razones para su encendido son múltiples: desde errores en la computadora del auto hasta problemas mayores como una baja presión en el sistema de inyección o un motor averiado.

La presión de aceite es otro aspecto fundamental. Si la luz de presión de aceite se activa, el motor puede estar funcionando sin el lubricante necesario, lo que puede causar un colapso interno.

Este símbolo se representa habitualmente con una engrasadora y colores que varían según el nivel de gravedad, desde amarillo hasta rojo. Ante esta advertencia, conviene revisar si hay una fuga visible y, de ser posible, reponer el aceite. Si la luz persiste, lo prudente es acudir a un especialista.

El sistema de carga del vehículo también tiene su propio aviso. La luz de la batería roja señala que el alternador no está funcionando correctamente o que la batería está descargada. Si el auto aún puede circular, se recomienda no apagarlo y dirigirse a un taller para una revisión eléctrica. En caso de que el motor no arranque, puede ser necesario cambiar la batería o intentar pasar corriente.

Mujer usando su celular para abrir la puerta de un carro azul estacionado en la calle
Si se enciende la luz de Check Engine, conviene detenerse, apagar el motor y buscar asistencia para una revisión profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura elevada del motor es un peligro inmediato. El pictograma de un termómetro encendido indica que el sistema de refrigeración está sobrecalentado, posiblemente por una fuga de anticongelante o una falla en el radiador.

Si esto ocurre, es necesario esperar a que el motor se enfríe antes de revisar el depósito y, si es posible, rellenarlo. Si el problema no se resuelve, es mejor no seguir conduciendo y buscar asistencia.

El sistema de frenos ABS también está monitoreado por una luz específica. Si se enciende la advertencia, puede deberse a aire en el sistema, fugas de líquido de frenos o fallas en los sensores y electroválvulas. En estos casos, la reparación requiere herramientas y conocimientos especializados, por lo que el auto debe ser llevado a un taller.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las luces del tablero de tu auto son vitales porque funcionan como un sistema de diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja presión de llantas es otro aviso habitual. Cuando un neumático pierde más del 25% de aire, se activa una luz amarilla con un signo de exclamación dentro de un semicírculo. La solución más sencilla es cambiar la llanta o acudir a una vulcanizadora, aunque también se debe revisar el sistema de sensores si el aviso persiste.

Por último, la advertencia de bolsa de aire puede encenderse por la ausencia de estos dispositivos tras una reparación o porque el sistema está desactivado. El símbolo suele ser una figura sentada con cinturón y una bolsa de aire, o las siglas SRS en rojo.

Si no hay bolsas de aire, deben ser reinstaladas por un experto. Si están desactivadas, es posible que puedan ser activadas desde el tablero o usando la llave del vehículo en una cerradura lateral.

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