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Tu carro puede salvarte de un accidente: así son los sistemas con los que manejar es más seguro

El sistema ADAS puede integrar alertas de colisión frontal, frenado de emergencia y control crucero inteligente. Nissan anuncio el nuevo Kait

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El sistema ADAS de la Nissan Kait integra alerta de colisión frontal, frenado de emergencia con detección de peatones y control crucero inteligente.
El sistema ADAS de la Nissan Kait integra alerta de colisión frontal, frenado de emergencia con detección de peatones y control crucero inteligente.

Estar en carretera frente al volante significa tener que estar atento a muchas factores al mismo tiempo: peaontes, autos, señales, cambios... Y la tecnología está para ayudarnos con varios sistemas de asistencia, que permiten solucionar problemas de manera rapida.

A este tipo de herramientas se les conoce como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que son sistemas que están integrados en el computador del vehículo para relizar acciones de manera automática o semiautomática como maniobras o reducir el estrés al volante.

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Qué tipo de asistencias tecnológicas puede tener un vehículo

Un ejemplo de autos que tienen estos sistemas es la Nissan Kait, un SUV compacto, que pusimos a prueba en Infobae Tecno para conocer el funcionamiento de estas tecnologías que protegen al conductor, en desafíos que llevaron el vehículo al límite.

Este carro cuenta con la alerta de colisión frontal, el asistente de frenado de emergencia con detección de peatones, el control crucero inteligente, la alerta de cambio de carril y la intervención de cambio de carril. También suma alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa, monitoreo de presión de neumáticos y monitor de alerta al conductor.

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Estos sistemas emplean una combinación de cámaras, radares y sensores ubicados estratégicamente en el vehículo. Por ejemplo, la alerta de colisión y el frenado de emergencia funcionan mediante una cámara instalada en el parabrisas, que analiza constantemente el entorno frente al auto.

La coordinación entre cámaras, radares y sensores en la Nissan Kait permite una asistencia efectiva ante riesgos en ciudad y carretera.
La coordinación entre cámaras, radares y sensores en la Nissan Kait permite una asistencia efectiva ante riesgos en ciudad y carretera.

Cuando detecta un riesgo inminente de choque, el sistema puede alertar al conductor y, si es necesario, aplicar los frenos automáticamente para evitar o mitigar el impacto.

La intervención de cambio de carril y la alerta de punto ciego, en cambio, utilizan sensores y radares laterales. Si el vehículo comienza a desviarse de su carril sin activar la luz direccional, el sistema primero alerta al conductor mediante vibración en el volante o señales visuales.

Si el conductor no corrige la trayectoria, el sistema puede intervenir suavemente aplicando los frenos para retornar el auto al carril, realizando un movimiento certero para evitar un choque.

Estas tecnologías están diseñadas para anticipar riesgos y responder automáticamente en determinadas situaciones, contribuyendo a reducir la probabilidad de accidentes urbanos y en carretera.

Vista desde el interior de un coche mostrando las manos de una mujer sobre el volante. Una carretera y montañas se ven a través del parabrisas.
Una mujer sin guantes conduce un coche moderno por una carretera escénica de montaña, con las manos firmes sobre el volante y un sistema de navegación activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el funcionamiento de las ADAS

Para que los sistemas ADAS operen de manera efectiva, es fundamental la interacción coordinada entre cámaras, radares y sensores. Según explicó Leonardo Gutiérrez, director de producto Nissan Colombia, cada tipo de asistencia utiliza uno o varios de estos componentes dependiendo de la función.

Por ejemplo, para el frenado de emergencia y la detección de peatones, la cámara frontal escanea el camino y puede distinguir entre objetos fijos y personas. Si detecta un peatón en la trayectoria, puede activar el frenado de forma parcial o total.

En el caso de las alertas de cambio de carril, los sensores laterales y radares detectan si el vehículo se desvía involuntariamente. El sistema primero advierte al conductor y, si no hay corrección, interviene suavemente. La intervención nunca es abrupta; el propósito es corregir la trayectoria de manera controlada y segura.

El control crucero inteligente permite mantener una distancia constante respecto al vehículo de adelante. El conductor puede configurar la distancia deseada, y el sistema ajusta la velocidad de forma automática. Si el tráfico se detiene, el vehículo puede frenar y reanudar la marcha sin intervención del conductor, siempre que las condiciones lo permitan.

Los usuarios pueden personalizar las funciones de asistencia, adaptando el control crucero adaptativo y las alertas de seguridad según sus preferencias de manejo.
Los usuarios pueden personalizar las funciones de asistencia, adaptando el control crucero adaptativo y las alertas de seguridad según sus preferencias de manejo.

Un aspecto relevante es que muchas de estas funciones pueden activarse o desactivarse según las preferencias del usuario. Por ejemplo, las alertas y las intervenciones pueden configurarse para solo informar o también actuar sobre el vehículo. El control crucero adaptativo permite seleccionar niveles de distancia, brindando flexibilidad para diferentes estilos de conducción.

Beneficios de las asistencias de conducción para la seguridad

La inclusión de estas tecnologías tiene como meta principal brindar mayor seguridad tanto al conductor como a los pasajeros y peatones. El sistema ADAS actúa como un copiloto invisible, siempre atento a posibles riesgos y capaz de reaccionar en milisegundos ante situaciones inesperadas.

Así, puede marcar la diferencia en escenarios de tráfico urbano denso o en viajes largos por carretera, donde la fatiga y la distracción aumentan el riesgo de accidentes.

Las asistencias de conducción en la Nissan Kait cumplen funciones preventivas y correctivas. Por ejemplo, el monitoreo de presión de neumáticos garantiza que las ruedas siempre estén en condiciones óptimas, mientras que el monitor de alerta al conductor detecta signos de fatiga y sugiere pausas cuando es necesario.

Un punto clave es que, aunque estos sistemas son avanzados, la última decisión siempre recae en el conductor. Las ADAS pueden advertir e intervenir, pero no reemplazan la responsabilidad ni la conciencia vial. De hecho, si el sistema detecta que el conductor está alerta y toma el control, puede optar por no intervenir, permitiendo que la persona al volante actúe ante la situación.

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