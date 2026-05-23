ChatGPT ya puede tener acceso a tu cuenta bancaria y ver tus movimientos

La nueva función de ChatGPT incorpora un panel para ver movimientos recientes y hacer consultas financieras personalizadas. (Europa Press)

OpenAI lanzó una versión preliminar de una función de finanzas personales en ChatGPT que permite a usuarios Pro en Estados Unidos conectar sus cuentas bancarias y consultar su actividad financiera desde el chatbot. La novedad incorpora un panel con movimientos recientes y la opción de hacer consultas personalizadas sobre el contexto financiero del usuario.

La herramienta permite conectar cuentas de más de 12.000 instituciones financieras a ChatGPT. Tras la vinculación, el sistema analiza los datos y responde consultas que van desde revisar gastos recientes hasta elaborar planes de ahorro o inversión, con información sobre hipotecas, deudas, objetivos de compra o estrategias de ahorro. Según OpenAI, la función ayuda a detectar patrones de consumo y a asistir en decisiones relevantes con respuestas personalizadas.

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La función también incluye una colaboración con Intuit, empresa de software financiero. A partir de ese acuerdo, los usuarios pueden programar sesiones con expertos fiscales locales mediante ChatGPT, con acceso a asesoramiento profesional sobre impuestos y finanzas personales.

OpenAI aseguró que ChatGPT no ve los números completos de cuenta ni puede modificar información bancaria. (Reuters)

Seguridad, privacidad y dudas sobre el uso de datos

El acceso a información bancaria desde un chatbot reavivó el debate sobre privacidad y seguridad de datos. OpenAI aseguró que la conexión con cuentas bancarias es segura, que el chatbot no accede a los números completos de cuenta ni puede realizar modificaciones. El acceso se limita a saldos, transacciones, inversiones y pasivos, necesarios para responder consultas financieras.

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Sin embargo, existe la posibilidad de que OpenAI use estos datos para entrenar sus modelos si el usuario mantiene activada la opción “Mejorar el modelo para todos”, que suele estar habilitada por defecto. Aunque la empresa indicó que es posible desactivar esa función, no detalló otros usos potenciales de la información recopilada.

Críticos y expertos en seguridad, como Gang Wang, profesor de informática en la Universidad de Illinois, advirtieron a CNN que compartir información financiera con sistemas de IA puede implicar riesgos adicionales. Una filtración, violación de seguridad o ataque informático podría exponer datos sensibles y facilitar campañas de phishing o fraudes basados en transacciones del usuario.

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Expertos en seguridad advirtieron que una filtración o ataque podría exponer datos sensibles y facilitar fraudes o phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT y la confianza del usuario

A pesar de las dudas, OpenAI informó que más de 200 millones de personas utilizan ChatGPT cada mes para pedir ayuda en temas como presupuestos, estrategias de inversión y planificación financiera. La empresa apuesta a que la integración con bancos y asesores fiscales aumente la utilidad de la plataforma en un mercado competitivo.

No obstante, la trayectoria de OpenAI en materia de transparencia y manejo de datos fue objeto de escrutinio. La empresa modificó repetidamente sus políticas y declaraciones sobre el uso de datos, mientras enfrentó presiones por rentabilidad y rumores sobre una posible salida a bolsa. Además, el director ejecutivo Sam Altman estuvo involucrado en disputas legales públicas, lo que alimentó cuestionamientos sobre la fiabilidad de las promesas de la compañía.

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Riesgos y recomendaciones para los usuarios

El acceso de ChatGPT a cuentas bancarias representa un avance en la integración de inteligencia artificial y finanzas personales, pero abre nuevas preguntas sobre protección de datos y gestión de riesgos. Quienes evalúen probar la función deben revisar la configuración de uso de datos, considerar las implicaciones de privacidad y extremar cuidados ante posibles fraudes o filtraciones.

La opción “Mejorar el modelo para todos” podría habilitar el uso de datos para entrenar modelos si el usuario no la desactiva. (Reuters)

OpenAI planea expandir la herramienta en el futuro, con apertura a más usuarios y nuevas funciones. Por ahora, la función está disponible solo para suscriptores de ChatGPT Pro en Estados Unidos.

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