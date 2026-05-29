La alarmante predicción de Elon Musk: por qué la IA y los carros eléctricos nos dejarán sin luz

La advertencia de Musk adquiere relevancia en un contexto donde los modelos de IA requieren centros de datos cada vez más grandes y los autos eléctricos transforman la forma en que consumimos energía - EFE/Gian Ehrenzeller

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, lanzó una advertencia que ha generado debate en los sectores tecnológico y energético: la inteligencia artificial y la popularización de los automóviles eléctricos podrían conducir a una crisis de suministro eléctrico a nivel global.

Durante su intervención en el evento Bosch Connected World, Musk afirmó que la acelerada expansión tecnológica está llevando la infraestructura energética al límite y que, si esta tendencia continúa, la próxima gran escasez mundial no será de agua, sino de electricidad.

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Esta visión cobra relevancia en un panorama donde la capacidad de cómputo de la IA, la proliferación de centros de datos y el crecimiento del parque de vehículos eléctricos crean una presión inédita sobre las redes eléctricas. Musk sostiene que la demanda energética crecerá mucho más rápido que la capacidad de generación y distribución, lo que podría desencadenar apagones o restricciones en el acceso a la energía.

Los centros de datos suman presión al agua, Musk señala que la refrigeración puede agravar la escasez hídrica - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El cuello de botella energético: más allá de chips y semiconductores

Según el magnate sudafricano, el problema que antes se centraba en la escasez de chips y semiconductores está desplazándose hacia la infraestructura eléctrica. El auge de la IA requiere servidores y centros de datos que deben funcionar 24/7, consumiendo cantidades enormes de electricidad. Si a esto se suma la creciente demanda de energía por la recarga masiva de vehículos eléctricos, el sistema podría verse superado en pocos años.

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El empresario advirtió que la combinación de automóviles eléctricos y sistemas de IA está generando una “demanda desmesurada de equipamiento eléctrico”. No se trata solo de producir más energía, sino de reforzar transformadores, redes de distribución y sistemas de generación para evitar colapsos en la red.

Otro aspecto crítico es la refrigeración de los centros de datos, que requiere grandes volúmenes de agua para evitar el sobrecalentamiento de servidores. Musk remarcó que el crecimiento de estos complejos tecnológicos no solo eleva el consumo eléctrico, también aumenta la presión sobre los recursos hídricos, especialmente en regiones donde el agua ya es escasa.

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Datos que revelan la magnitud del desafío energético de la IA

De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), los centros de datos ya consumen cerca del 1,5% de toda la electricidad mundial, una cifra comparable al consumo total de países como el Reino Unido y mayor que el de Francia. El entrenamiento de un solo modelo avanzado de IA puede requerir tanta energía como la que utilizan decenas de miles de hogares en un año, y la operación global de estos sistemas multiplica exponencialmente los requerimientos.

El FMI estima que los centros de datos ya consumen 1,5% de la electricidad mundial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Agencia Internacional de Energía, mientras una consulta tradicional a Google Explorer demanda apenas 0,3 Wh, una interacción con ChatGPT puede llegar a 2,9 Wh, casi 10 veces más. La magnitud de consultas a sistemas de IA genera una carga energética significativa a escala global.

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A pesar del alto consumo, algunos expertos señalan que la IA también tiene el potencial de optimizar el sistema eléctrico, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Estudios recientes sugieren que la aplicación de IA podría contribuir a mitigar entre el 5% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030.

Sin embargo, el crecimiento acelerado del sector tecnológico impone un reto material: cada avance digital implica más electricidad, más agua y más materiales críticos para mantener la infraestructura.

La advertencia de Musk resalta la urgencia de invertir en nuevas fuentes de generación y en la modernización de las redes eléctricas. Empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon ya están apostando por energías renovables y sistemas inteligentes para atender la demanda futura, pero el desafío es global y exige cooperación entre gobiernos, empresas y sociedad.

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El futuro de la tecnología, según Musk y varios analistas, dependerá de la capacidad para equilibrar innovación y sostenibilidad. Sin una infraestructura energética robusta y eficiente, el avance de la IA y los vehículos eléctricos podría verse limitado, o incluso provocar crisis de suministro que repercutan en toda la economía digital.