Tecno

SpaceX revela el problema que podría impedir la construcción de centros de datos en el espacio

El documento presentado por la compañía de Elon Musk detalla riesgos por la dependencia de un reducido grupo de proveedores de GPU

Guardar
Google icon
SpaceX reconoce que su visión de inteligencia artificial orbital depende de la disponibilidad de chips que el mercado no puede garantizar actualmente. (Reuters)
SpaceX reconoce que su visión de inteligencia artificial orbital depende de la disponibilidad de chips que el mercado no puede garantizar actualmente. (Reuters)

El documento presentado por SpaceX ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) revela una dependencia de un pequeño grupo de proveedores de GPU, un factor que amenaza la viabilidad de construir centros de datos en el espacio.

Según el Formulario S-1 recientemente divulgado, la empresa reconoce que sus planes de desarrollar inteligencia artificial (IA) orbital están condicionados por la escasez global de chips y la ausencia de acuerdos contractuales a largo plazo con los fabricantes.

PUBLICIDAD

Dependencia de pocos proveedores y escasez de GPU

De acuerdo con el documento oficial de SpaceX, la compañía liderada por Elon Musk adquiere todas sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) a través de órdenes de compra individuales, sin contratos que garanticen el suministro sostenido. Este modelo deja a la empresa expuesta a interrupciones en la cadena de suministro por desastres naturales o tensiones geopolíticas. La situación se agrava por la alta demanda global de estos componentes, esenciales para aplicaciones de IA.

Sin acuerdos de suministro a largo plazo, SpaceX se mantiene vulnerable ante interrupciones globales en la cadena de semiconductores. (Reuters)
Sin acuerdos de suministro a largo plazo, SpaceX se mantiene vulnerable ante interrupciones globales en la cadena de semiconductores. (Reuters)

El texto también menciona que los grandes compradores ya han comprometido compras por un total de USD 145.000 millones en chips de IA, lo que coloca a empresas como SpaceX en una posición subordinada en la fila de espera. La capacidad de acceder a GPU suficientes es limitada para cualquier actor fuera del círculo de los principales clientes de los fabricantes.

PUBLICIDAD

Ambiciones de IA orbital y limitaciones técnicas

La documentación presentada ante la SEC detalla que SpaceX pretende instalar infraestructura informática avanzada en el espacio, un paso necesario para desplegar sistemas de IA fuera de la Tierra. Sin embargo, la empresa advierte que ese objetivo requiere un volumen de GPU que hoy no puede ser cubierto por ningún proveedor.

En palabras del propio documento: “Nuestra capacidad para lograr una IA orbital a gran escala depende de nuestra capacidad para acceder a un número suficiente de chips de IA, muchos más de los que tenemos disponibles actualmente”. Este cuello de botella impide que los centros de datos orbitales entren en operación, ya que la ausencia de los componentes esenciales compromete toda la estrategia tecnológica.

Centros de datos en el espacio
El futuro de los centros de datos espaciales de SpaceX sigue condicionado por la escasez de chips y la fragilidad de las alianzas industriales. (Imagen referencial/Reuters)

Estrategias para reducir la dependencia: el proyecto TeraFab

Con el fin de sortear la limitación, SpaceX, en colaboración con Tesla y xAI, anunció el desarrollo de TeraFab, una planta de fabricación de semiconductores que se ubicará en Texas. El objetivo es producir chips con la tecnología de proceso 14A de Intel, lo que permitiría acceder a una fuente propia de componentes críticos. El proyecto TeraFab implica una inversión que asciende a decenas de miles de millones de dólares.

No obstante, según el Formulario S-1, SpaceX reconoce explícitamente que el éxito de TeraFab no está garantizado. El documento advierte: “Si bien esperamos construir Terafab para abordar estas limitaciones de suministro, es posible que Terafab no tenga éxito, en cuyo caso podríamos no tener otras fuentes de suficientes chips de IA para satisfacer nuestras demandas de computación de IA orbital”.

Riesgos asociados y fragilidad de las alianzas

El futuro del proyecto TeraFab depende de la colaboración entre SpaceX, Tesla e Intel, pero las bases legales y comerciales de esa asociación aún son inestables. El documento S-1 aclara: “Si bien tenemos un acuerdo marco con Tesla, ni Tesla ni Intel están obligados a seguir formando parte del proyecto, y es posible que no celebremos ningún acuerdo definitivo de este tipo”. Si cualquiera de los socios decide retirarse, la viabilidad de la planta y el suministro de chips quedarían en entredicho.

Terafab
La empresa planea construir TeraFab en Texas junto a Tesla e Intel para fabricar semiconductores propios, aunque el éxito del proyecto es incierto. (Captura/SpaceX)

Además, la empresa prevé seguir adquiriendo la mayor parte del hardware de proveedores externos, lo que mantiene la vulnerabilidad ante un mercado global inestable. El texto remarca que la fabricación y el suministro de servidores y equipos de red para la infraestructura técnica, en particular para GPU y otros componentes especializados, se limita a un pequeño número de proveedores cualificados.

El cuello de botella de la producción global de chips

El artículo citaba análisis externos para sostener que la escasez de GPU no se resolvería con innovaciones en la reutilización de cohetes o avances en la ingeniería satelital. El obstáculo residiría en la limitada capacidad de producción de obleas de silicio, y la puesta en marcha de TeraFab sería una apuesta con resultados inciertos antes que una solución definitiva.

En esa misma línea, el texto señalaba que ninguna mejora en la logística espacial compensaría la falta de chips de IA fabricados en tierra. La eventual construcción de TeraFab no eliminaría la necesidad de mantener vínculos con los grandes fabricantes de la industria.

Temas Relacionados

Elon MuskSpacexCentros de datosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Como funciona “Ojo de Dios”, el sistema de asistencia al conductor para reducir los accidentes de tráfico

La red de datos y el aprendizaje automático permiten al sistema adaptarse a distintos escenarios de tráfico

Como funciona “Ojo de Dios”, el sistema de asistencia al conductor para reducir los accidentes de tráfico

Películas dirigidas por youtubers son las más taquilleras de EE. UU. este fin de semana

Se confirma la influencia de estos creadores de contenido en la industria cinematográfica estadounidense

Películas dirigidas por youtubers son las más taquilleras de EE. UU. este fin de semana

El nuevo intento de Microsoft para que sus clientes usen Copilot

La compañía reportó mejoras en la velocidad y un aumento en el uso de su asistente tras la actualización

El nuevo intento de Microsoft para que sus clientes usen Copilot

La función del celular que te permite hacer llamadas cuando no hay cobertura

Las llamadas por WiFi mantienen la calidad de audio incluso cuando la señal móvil es débil o inexistente

La función del celular que te permite hacer llamadas cuando no hay cobertura

Robots humanoides desfilan con modelos de pasarela en Corea del Sur

El desfile mostró cómo la inteligencia artificial física se incorpora a eventos culturales

Robots humanoides desfilan con modelos de pasarela en Corea del Sur

DEPORTES

Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente del club

Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente del club

La brutal patada en el accidentado duelo de Copa Argentina entre Lanús e Instituto: “Es una locura lo que hizo”

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán se descompensó en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto de su futuro y su gesto con la Roma

Belgrano e Instituto de Córdoba avanzaron a los octavos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

TELESHOW

El íntimo momento de Franco Zunino y Nenu López en las duchas de Gran Hermano: besos y gestos sugestivos

El íntimo momento de Franco Zunino y Nenu López en las duchas de Gran Hermano: besos y gestos sugestivos

Juliana Awada, Bizarrap y Fito Páez despidieron a Julio Le Parc, el artista argentino que murió en París a los 97 años

Lorena Maciel confirmó su separación de Tato Young y contó los motivos: “Se fue desgastando la relación”

Mónica Gonzaga contó por qué le ocultó a su mamá su romance con Cacho Castaña: “Les decían ‘cabecita negra’”

Así vivieron la final de la Champions League Yanina Latorre y sus hijos alentando al Arsenal

INFOBAE AMÉRICA

Trasladan a la capital de Guatemala cargamento de posible cocaína incautado en el Pacífico

Trasladan a la capital de Guatemala cargamento de posible cocaína incautado en el Pacífico

Padres ejecutados, hijos raptados: la desaparición forzada de más de 50 niños salvadoreños en la “Guinda de Mayo”

Luna Azul y microluna, una de las postales astronómicas más esperadas y singulares del año

Seis años después, declaran culpables a 12 acusados por masacre en cárcel panameña

“Vivir con esclerosis múltiple es cambiar la vida cada día”: en El Salvador, por cada hombre, tres mujeres la padecen