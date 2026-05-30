SpaceX revela el problema que podría impedir la construcción de centros de datos en el espacio

SpaceX reconoce que su visión de inteligencia artificial orbital depende de la disponibilidad de chips que el mercado no puede garantizar actualmente. (Reuters)

El documento presentado por SpaceX ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) revela una dependencia de un pequeño grupo de proveedores de GPU, un factor que amenaza la viabilidad de construir centros de datos en el espacio.

Según el Formulario S-1 recientemente divulgado, la empresa reconoce que sus planes de desarrollar inteligencia artificial (IA) orbital están condicionados por la escasez global de chips y la ausencia de acuerdos contractuales a largo plazo con los fabricantes.

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Dependencia de pocos proveedores y escasez de GPU

De acuerdo con el documento oficial de SpaceX, la compañía liderada por Elon Musk adquiere todas sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) a través de órdenes de compra individuales, sin contratos que garanticen el suministro sostenido. Este modelo deja a la empresa expuesta a interrupciones en la cadena de suministro por desastres naturales o tensiones geopolíticas. La situación se agrava por la alta demanda global de estos componentes, esenciales para aplicaciones de IA.

Sin acuerdos de suministro a largo plazo, SpaceX se mantiene vulnerable ante interrupciones globales en la cadena de semiconductores. (Reuters)

El texto también menciona que los grandes compradores ya han comprometido compras por un total de USD 145.000 millones en chips de IA, lo que coloca a empresas como SpaceX en una posición subordinada en la fila de espera. La capacidad de acceder a GPU suficientes es limitada para cualquier actor fuera del círculo de los principales clientes de los fabricantes.

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Ambiciones de IA orbital y limitaciones técnicas

La documentación presentada ante la SEC detalla que SpaceX pretende instalar infraestructura informática avanzada en el espacio, un paso necesario para desplegar sistemas de IA fuera de la Tierra. Sin embargo, la empresa advierte que ese objetivo requiere un volumen de GPU que hoy no puede ser cubierto por ningún proveedor.

En palabras del propio documento: “Nuestra capacidad para lograr una IA orbital a gran escala depende de nuestra capacidad para acceder a un número suficiente de chips de IA, muchos más de los que tenemos disponibles actualmente”. Este cuello de botella impide que los centros de datos orbitales entren en operación, ya que la ausencia de los componentes esenciales compromete toda la estrategia tecnológica.

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El futuro de los centros de datos espaciales de SpaceX sigue condicionado por la escasez de chips y la fragilidad de las alianzas industriales. (Imagen referencial/Reuters)

Estrategias para reducir la dependencia: el proyecto TeraFab

Con el fin de sortear la limitación, SpaceX, en colaboración con Tesla y xAI, anunció el desarrollo de TeraFab, una planta de fabricación de semiconductores que se ubicará en Texas. El objetivo es producir chips con la tecnología de proceso 14A de Intel, lo que permitiría acceder a una fuente propia de componentes críticos. El proyecto TeraFab implica una inversión que asciende a decenas de miles de millones de dólares.

No obstante, según el Formulario S-1, SpaceX reconoce explícitamente que el éxito de TeraFab no está garantizado. El documento advierte: “Si bien esperamos construir Terafab para abordar estas limitaciones de suministro, es posible que Terafab no tenga éxito, en cuyo caso podríamos no tener otras fuentes de suficientes chips de IA para satisfacer nuestras demandas de computación de IA orbital”.

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Riesgos asociados y fragilidad de las alianzas

El futuro del proyecto TeraFab depende de la colaboración entre SpaceX, Tesla e Intel, pero las bases legales y comerciales de esa asociación aún son inestables. El documento S-1 aclara: “Si bien tenemos un acuerdo marco con Tesla, ni Tesla ni Intel están obligados a seguir formando parte del proyecto, y es posible que no celebremos ningún acuerdo definitivo de este tipo”. Si cualquiera de los socios decide retirarse, la viabilidad de la planta y el suministro de chips quedarían en entredicho.

La empresa planea construir TeraFab en Texas junto a Tesla e Intel para fabricar semiconductores propios, aunque el éxito del proyecto es incierto. (Captura/SpaceX)

Además, la empresa prevé seguir adquiriendo la mayor parte del hardware de proveedores externos, lo que mantiene la vulnerabilidad ante un mercado global inestable. El texto remarca que la fabricación y el suministro de servidores y equipos de red para la infraestructura técnica, en particular para GPU y otros componentes especializados, se limita a un pequeño número de proveedores cualificados.

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El cuello de botella de la producción global de chips

El artículo citaba análisis externos para sostener que la escasez de GPU no se resolvería con innovaciones en la reutilización de cohetes o avances en la ingeniería satelital. El obstáculo residiría en la limitada capacidad de producción de obleas de silicio, y la puesta en marcha de TeraFab sería una apuesta con resultados inciertos antes que una solución definitiva.

En esa misma línea, el texto señalaba que ninguna mejora en la logística espacial compensaría la falta de chips de IA fabricados en tierra. La eventual construcción de TeraFab no eliminaría la necesidad de mantener vínculos con los grandes fabricantes de la industria.

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