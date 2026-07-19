Cuál fue el rating del partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026

España derrotó 1 a 0 a Argentina y obtuvo su segunda Copa del Mundo (REUTERS/Dylan Martinez)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España paralizó la televisión argentina este domingo y registró cifras de audiencia acorde a las expectativas que se vivían en el país. Según los primeros datos del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), Telefe lideró ampliamente la medición con picos que rozaron los 40 puntos de rating, mientras que TyC Sports y la TV Pública completaron un cuadro en el que la suma de todas las señales superó los 55 puntos en los tramos finales del encuentro.

El partido, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, arrancó a las 16 horas con números que ya anticipaban una jornada histórica para la televisión. A las 16:15, Telefe marcaba 37.8 puntos, TyC Sports 13.8 y la TV Pública 5.1. La audiencia se mantuvo estable durante todo el primer tiempo y trepó durante el entretiempo: a las 17:14, Telefe registró 38.3 puntos, TyC Sports 12.4 y la TV Pública 4.9.

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Con el inicio del segundo tiempo, los números no cedieron. A las 17:37, Telefe tocó los 38.8 puntos, y a las 17:52, en los minutos finales del tiempo reglamentario, alcanzó 39.3 puntos, con TyC Sports en 12.6 y la TV Pública en 3.9. El empate sin goles extendió el partido al alargue y empujó aún más la audiencia hacia arriba.

España fue superior y consiguió la ventaja en el segundo tiempo del alargue

El pico máximo de la jornada llegó a las 18:16, durante el tiempo suplementario, cuando Telefe alcanzó 39.4 puntos. TyC Sports registró 13.1 y la TV Pública 4.1 en ese mismo momento. Hacia las 18:41, ya con España cerca del título, Telefe seguía en 38.4, TyC Sports en 13.2 y la TV Pública en 4.4. Un encendido casi exclusivo para el cotejo en el que Argentina perdió 1 a 0 ante España, que se consagró campeón del mundo por segunda vez.

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Cada señal contó con su propio equipo periodístico para la ocasión. En Telefe, Pablo Giralt tuvo a cargo el relato, con los comentarios de Juan Pablo Varsky. En TyC Sports, la transmisión estuvo a cargo de Hernán Feler en el relato, Ariel Senosiain en los comentarios. DSports apostó por Gustavo Kuffner junto a los comentarios de Sergio Goycochea.

A la espera de los datos consolidados, la final se encamina a superar los números de la semifinal ante Inglaterra, donde Telefe promedió 36 puntos, TyC Sports 13.3, DSports 13.3 y la TV Pública 5.3, con un total de 54.6 puntos entre todas las señales. Ese registro ya había superado los partidos previos del torneo, aunque el récord de audiencia de la selección argentina en el Mundial 2026 seguía en manos del duelo ante Cabo Verde, con 57.9 puntos de rating total.

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María Becerra cantó el himno argentino en la previa de la final (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el césped del MetLife Stadium, el partido dejó un trámite cargado de incidentes para la selección argentina. Lisandro Martínez debió abandonar el campo antes del final del primer tiempo tras una falta sobre Mikel Oyarzabal, y en el complemento Cristian Romero corrió la misma suerte por una lesión, lo que obligó al técnico Lionel Scaloni a reconfigurar la zaga central. El golpe más duro llegó a los 92 minutos, cuando Enzo Fernández recibió la segunda amarilla y dejó al equipo con diez hombres para afrontar el alargue. Con esas carencias, Ferrán Torres anotó el único gol del partido a los 105 minutos, tras un centro de Nico Williams, y España se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia, tras el título obtenido en Sudáfrica 2010.