Wanda Nara contó que robaron en su casa durante la final del Mundial: “La policía está cuidando a mis hijos”

Wanda Nara denunció que robaron en su casa de Milan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wanda Nara denunció este domingo que tres personas entraron a robar su casa de campo en Milán mientras ella asistía a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La empresaria y conductora, que había viajado desde Italia el día anterior para no perderse la definición mundialista, dio la noticia a través de sus Stories de Instagram, apenas finalizado el partido que consagró a la selección europea.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió Nara en sus redes. De acuerdo al relato de la empresaria, sus hijos —que quedaron al cuidado de su madre, Nora Colosimo— “están bien a pesar del gran susto”. La presencia de Nora fue determinante: fue ella quien alertó a Wanda sobre el ingreso de los ladrones, lo que le permitió retirarse antes del evento en el que trabajaba para una marca. La policía se hizo presente en la propiedad y al cierre de la publicación seguía en el lugar custodiando a los menores.

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La historia que publicó Wanda Nara

Entre los daños del robo, Nara precisó que los delincuentes se llevaron documentos de la familia. Junto a Maxi López, exfutbolista y padre de sus hijos mayores -que también está en Estados Unidos como parte del equipo de Telefe- ya empezaron las gestiones para regresar a Italia para regularizar la situación. “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, publicó.

Maxi López también se refirió al asunto en sus redes. A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista confirmó que tres ladrones entraron a la casa de Wanda Nara en Italia mientras sus hijos estaban adentro, en medio de la final del Mundial que se disputaba en Nueva York.

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“Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos”, escribió López, y agregó que Wanda “está haciendo lo mismo para estar todos allá”. Al cierre, fue directo: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

La propiedad afectada es la misma en la que Wanda había pasado los días previos junto a sus hijos. Apenas dos días antes del robo, el 17 de julio, la empresaria había compartido imágenes de la estadía en esa casa ubicada en Galliate, un municipio del Piamonte a unos 40 kilómetros de Milán. Las fotos mostraban a los chicos en la pileta, recorriendo el jardín en monopatín y dibujando en la mesa de madera de la cocina, con Nora presente en todo momento. Fue desde esa misma propiedad que Wanda partió sola hacia Nueva York el sábado, dejando a sus hijos al cuidado de su madre, para llegar a tiempo a la final.

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Desde el avión, Wanda compartió una selfie donde se la ve con una gorra negra de los Yankees y una cartera Chanel de rafia. El interior de la aeronave, con asientos amplios, madera clara y luz tenue, refuerza el aire exclusivo del traslado. Antes de abordar, la empresaria también mostró una imagen desde el aeropuerto de Milán, dentro de una tienda de lujo. “Yendo”, escribió sobre la pantalla, junto a una bandera argentina, en una postal que anticipaba el cruce de continente y la promesa de aliento desde la tribuna.

Wanda y Zaira Nara en la previa al choque entre Argentina y España

En la previa al partido, todo era felicidad para las hermanas Nara. Wanda y Zaira se reencontraron en Nueva Jersey para compartir un almuerzo exprés antes de dirigirse al estadio: sentadas en el piso, recostadas sobre una pared azul, disfrutaron de hot dogs, sándwiches, papas fritas y gaseosas en vasos plásticos. Wanda lucía un conjunto de jeans claro con remera y buzo celeste y gorra a tono; Zaira eligió la camiseta de la Selección Argentina con el número 19, pantalón de jean y gafas oscuras. La modelo había viajado desde Madrid, donde se encontraba con sus dos hijos, para sumarse a la jornada.

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