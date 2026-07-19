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“El partido era de 4-0″: la filosa opinión del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la final del Mundial entre Argentina y España

Edu Aguirre dio su punto de vista en el programa El Chiringuito minutos después de la consagración de la selección española en Nueva Jersey

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El periodista español de El Chiringuito hizo un análisis de la final del Mundial y dijo que la selección campeona mereció ganar por más goles

La selección de España le ganó 1-0 a la Argentina y se consagró campeona del Mundial 2026 gracias al gol en tiempo suplementario de Ferran Torres. Luego del partido, en el programa español El Chiringuito se dio un debate futbolístico acerca del encuentro disputado en Nueva Jersey.

El periodista Edu Aguirre fue tajante en su opinión de la final que su país acababa de ganarle a la vigente campeona. “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia", dijo en el programa.

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Aguirre, conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo, había anticipado en las emisiones del El Chiringuito que España iba a vencer a la Argentina y en su opinión fue explícito acerca del partido que se dio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron superiores en cuanto a situaciones de gol, hicieron figura al Dibu Martínez, pero incluso pudieron haber sufrido el empate en las últimas jugadas con un disparo de Lionel Messi al techo del arco y un remate desviado de Giuliano Simeone dentro del área.

Luego, el periodista comentó sobre el gol invalidado a Nico Williams a los 99 minutos por una infracción previa de Mikel Merino contra Nicolás Otamendi. “El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es justa campeona”, cerró Edu Aguirre, dando a entender que el árbitro se equivocó en su fallo.

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*El gol anulado a Nico Williams en la final del Mundial

En la previa a las semifinales entre Argentina e Inglaterra y luego del pase a la final de España tras su victoria 2-0 ante Francia, Aguirre había advertido: “Yo quiero que Argentina llegue a la final simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra”.

En la primera ronda de declaraciones, el periodista español había apuntado contra el recorrido de Argentina en el torneo para sustentar su argumento. “Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, afirmó en El Chiringuito. Incluso deslizó que las posibilidades de clasificación del equipo argentino dependían de decisiones arbitrales favorables, con una referencia implícita a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino.

La postura de Aguirre hacia Argentina no es nueva. A lo largo del torneo mantuvo una mirada escéptica sobre las actuaciones del campeón del mundo y cuestionó en repetidas oportunidades las decisiones arbitrales en sus partidos. Días antes, tras la victoria argentina sobre Egipto en octavos de final, había afirmado: “Creo que todo empezó con una roja clara a Messi en el primer partido que no entró el VAR”, dijo sobre una acción ocurrida en encuentro del debut ante Argelia.

El periodista español de El Chiringuito, amigo de Cristiano Ronaldo, reaccionó al triunfo Albiceleste ante Inglaterra

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