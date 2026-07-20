Deportes

Los posteos de Chiqui Tapia tras la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026: los guiños a Scaloni y a Messi

El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol dejó un sentido mensaje luego de la caída del combinado de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. Además, les dedicó publicaciones a Messi, Dibu Martínez y al entrenador

Guardar
Google icon
Los posteos que realizó Claudio Tapia tras la derrota de Argentina en el Mundial (REUTERS/Lee Smith)
Los posteos que realizó Claudio Tapia tras la derrota de Argentina en el Mundial (REUTERS/Lee Smith)

La selección argentina terminó como subcampeona del Mundial 2026 tras caer en el tiempo extra de la final contra España por el tanto de Ferrán Torres. El combinado dirigido por Lionel Scaloni no pudo defender la corona en el MetLife Stadium de Nueva York y la Roja bordó su segunda estrella. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, realizó varios posteos en sus redes sociales luego de la finalización del encuentro para agradecerle al cuerpo técnico y al plantel albiceleste.

De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar. Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente”, fue el posteo del máximo mandatario del AFA en su cuenta de X (antes Twitter), el cual estuvo acompañado por una foto del equipo titular contra España.

PUBLICIDAD

Claudio Tapia utilizó su cuenta de Instagram para realizar más publicaciones en agradecimiento al camino de la selección argentina en el Mundial 2026: “Gracias por ser argentinos. El país se los agradece”. En un posteo aparte, el presidente de la AFA felicitó a Lionel Scaloni, quien dejó abierta su continuidad en el banco de suplentes. “Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección”, escribió el presidente de AFA.

El mensaje de Claudio Tapia en su cuenta de X
El mensaje de Claudio Tapia en su cuenta de X

Una historia que se vuelve eterna. No existen palabras en el diccionario que alcancen para agradecer todo lo que nos diste, capitán. Por tu fútbol, por tu liderazgo inquebrantable dentro y fuera de la cancha, y por enseñarle a todo un pueblo a soñar y a pelear con el corazón en la mano hasta el último segundo. Gracias por cada alegría que nos grabaste en el alma, por cada lágrima de orgullo y por llevar nuestra bandera a lo más alto del planeta. Sos eterno, Leo. Sos gigante. Nos hiciste el país más feliz del mundo y esta casa, tu casa, te va a amar para siempre. Gracias por tanto. Para siempre nuestro”, fue el mensaje de Claudio Tapia para Lionel Messi. El posteo estuvo acompañado por una foto del capitán entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Otro de los jugadores que recibió una publicación especial por parte del presidente de la AFA fue Emiliano Dibu Martínez, uno de los puntos más altos de Argentina contra España. “¡Gordo, sos el mejor del mundo y no existen palabras que alcancen para agradecerte! Gracias por hacernos tocar el cielo con las manos, por la historia eterna que grabaste allá en Qatar y por seguir dejando el alma acá en Estados Unidos. ¡Sos gigante, Dibu! En la cancha y en la vida, sos el mejor arquero que mis ojos vieron jamás, un loco lindo que nos devolvió el orgullo y el derecho a soñar en grande. Cada vez que volás, volamos todos con vos. ¡Te amamos para toda la vida, gracias por existir!”, destacó Tapia.

El agradecimiento de Tapia a Messi
El agradecimiento de Tapia a Messi

Uno de los últimos posteos de Claudio Chiqui Tapia se centró en el público albiceleste que acompañó al equipo a lo largo de todo el Mundial. “El gran premio de nuestro país es su gente, esa que alienta hasta el último segundo, que sabe perfectamente que para nosotros nada es fácil y que hay que sufrir. Al final del día, es parte de nuestro folklore. Pero si algo nos define, es que siempre sabemos estar de pie: nos levantamos las veces que haga falta, hacemos propia cada causa y amamos a nuestra Selección sin ningún tipo de medida. Por eso, queremos abrazar a cada uno de los que sintieron esto como nosotros”, inició el presidente.

El posteo especial de Tapia para el Dibu Martínez
El posteo especial de Tapia para el Dibu Martínez

En esta misma línea, completó: “Gracias a los que alentaron desde cada rincón de nuestra patria con el corazón, a los que nos bancaron desde distintas partes del mundo llevando los colores a donde sea, a toda América que hizo fuerza y empujó a la par, y a los que viajaron, a los que hicieron un esfuerzo enorme y dejaron la vida de lado solo para estar cerca y hacernos sentir locales. Gracias por ser, sin dudas, la mejor hinchada del mundo. Gracias por las canciones que emocionan hasta las lágrimas, por los huevos y los ovarios que le ponen a cada momento, y por demostrar que no importa qué tan difícil sea el camino, están ahí. Los amamos con el alma”.

La delegación llegará al país este lunes por la tarde en dos aviones.

El agradecimiento del Chiqui Tapia a los hinchas argentinos
El agradecimiento del Chiqui Tapia a los hinchas argentinos

Temas Relacionados

Claudio Chiqui TapiaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Selección española Mundial 2026Lionel ScaloniLionel Messideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

Luego de la caída ante España, el mediocampista publicó en Instagram una foto del plantel mirando las tribunas y acompañó la imagen con un mensaje de agradecimiento al grupo

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

El exjugador de la Albiceleste publicó una serie de mensajes en sus redes para los futbolistas de Lionel Scaloni, a quienes reconoció como “historia” y “leyendas”, y destacó que llegan a cinco finales seguidas, algo que “nadie va a poder quitarles”

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

La delegación completa, con Messi como capitán, llegará este lunes por la tarde a Buenos Aires

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

El ritual se cumplió tras la victoria ante Argentina en el MetLife Stadium, con la devolución del galardón y la entrega de un modelo conmemorativo, mientras la inscripción quedó como marca histórica

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

La decisión del plantel de la selección argentina tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial

El plantel que comanda Lionel Scaloni optó por no hacer declaraciones, salvo un futbolista que se expresó mediante las redes sociales

La decisión del plantel de la selección argentina tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial

DEPORTES

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

La decisión del plantel de la selección argentina tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial

TELESHOW

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

El mensaje de María Becerra tras entonar el himno en la final del Mundial: “Honrada de cantar para ustedes”

Mario Pergolini se despachó en la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida”

Wanda Nara contó que robaron en su casa durante la final del Mundial: “La policía está cuidando a mis hijos”

Cuál fue el rating del partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Federación Salvadoreña de Fútbol capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support

Federación Salvadoreña de Fútbol capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support

El 86% de las empresas en Panamá reportó despidos en el primer semestre de 2026

En Panamá reforestan parte de la bahía de Chame con 2,500 propágulos de mangle

Recorrido visual: El Salvador y la comunidad salvadoreña celebran nuevos logros en taekwondo en Asia

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica