El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2026 perdida con España

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

“Football won”: con apenas dos palabras en inglés, Toni Kroos sintetizó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y desató una oleada de reacciones en redes sociales. El ex mediocampista alemán publicó el mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) minutos después del pitazo final, cuando La Roja selló su segundo título mundialista con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

El 1-0 que España le impuso a Argentina en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey no fue solo un resultado: fue el reflejo de una superioridad estadística que los números confirman. Según datos de Opta, la Albiceleste no registró ningún remate al arco durante los 90 minutos reglamentarios, un hecho sin precedentes en una final de Copa del Mundo. Al cierre del partido, España acumuló 20 remates contra apenas dos de Argentina, y nueve córners contra cuatro.

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El posteo de Toni Kroos tras la consagración de España ante Argentina en el Mundial

El mensaje de Kroos se viralizó con una velocidad inusual: en menos de una hora superó los cinco millones de visualizaciones. La publicación cobró mayor peso porque el ex mediocampista ya había anticipado el resultado en el podcast que comparte con su hermano. “Si España hace el 1-0 se pueden olvidar, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", había afirmado.

La final estuvo marcada también por la tensión disciplinaria. Enzo Fernández vio la tarjeta roja al borde de los 90 minutos, y Leandro Paredes fue expulsado con el tiempo ya cumplido, tras agredir a Eric García y Gavi. Argentina disputó toda la prórroga con diez hombres, lo que condicionó su capacidad ofensiva en los momentos finales.

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El exfutbolista Toni Kroos (EFE/Alberto Estévez)

Luis de la Fuente, seleccionador de España, reconoció en conferencia de prensa que el triunfo pudo llegar antes. “El partido se tenía que decantar bastante antes, las intervenciones del Dibu impidieron que se ganara antes”, declaró, y agregó: “Hay que sufrir incluso contra 10”. El técnico también valoró el respaldo de la afición: “Estoy orgulloso de lo que este título significa para nuestro país, con una afición volcada que nos sigue de cualquier manera. Lo justo era que ganara España”.

Lionel Scaloni, por su parte, asumió la derrota con una lectura enfocada en el proceso. “Hemos llegado en un momento muy, muy justo de la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país”, expresó el entrenador de Argentina. “Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra”, completó.

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Kroos integró el equipo de Alemania que venció a la Argentina en la final del Mundial 2014 (Photo by Martin Rose/Getty Images)

Para Kroos, el resultado tuvo una resonancia particular. En 2014, el alemán también venció a Argentina en una final mundialista, en aquella ocasión con Alemania en el Mundial de Brasil, igualmente en la prórroga y por el mismo marcador de 1-0. Con ese antecedente, su “Football won” no fue solo un comentario sobre el partido: fue también la reivindicación de un estilo de juego que España defendió durante todo el torneo.