Costa Rica

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica

La presidenta compartió un mensaje por el Día Nacional de la Lesco y puso sobre la mesa el reconocimiento legal vigente desde 2012, además de su papel en una sociedad más accesible e inclusiva

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En su saludo oficial, la mandataria destacó el valor de la lengua de señas costarricense para abrir espacios, acercar a las personas y reforzar la participación de la comunidad sorda en el país (Captura de pantalla video Presidencia de la República)
En su saludo oficial, la mandataria destacó el valor de la lengua de señas costarricense para abrir espacios, acercar a las personas y reforzar la participación de la comunidad sorda en el país (Captura de pantalla video Presidencia de la República)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, transmitió este 19 de julio un mensaje especial con motivo del Día Nacional de la Lesco, en el que destacó la importancia de la lengua de señas costarricense para la inclusión y el desarrollo de las personas sordas en el país. “Feliz Día de la Lesco. En este Día Nacional de la Lesco, la Presidencia de la República saluda con orgullo y respeto a la comunidad sorda de Costa Rica. Su talento, conocimiento y compromiso fortalecen nuestro país y enriquecen nuestra diversidad todos los días”, expresó la mandataria.

La declaración de Fernández se enmarca en la conmemoración anual de la promulgación de la Ley 9.049, que desde el 19 de julio de 2012 reconoce a la Lesco como la lengua materna de la comunidad sorda costarricense. Esta legislación obliga a instituciones públicas y privadas a garantizar el derecho al uso de la Lesco, y al Ministerio de Educación Pública (MEP) a incorporar su estudio, investigación y divulgación en los programas educativos.

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En su mensaje, la presidenta enfatizó que la lengua de señas costarricense, considerada patrimonio cultural y lingüístico, “fortalece la comunicación y promueve la participación” de todos los ciudadanos. “Cada conversación que acerca, cada espacio que incluye y cada persona que aprende Lesco nos ayuda a construir una Costa Rica más accesible, respetuosa y unida”, añadió Fernández, quien concluyó deseando bendiciones a la comunidad sorda.

(Captura de pantalla video Presidencia de la República)
(Captura de pantalla video Presidencia de la República)

De acuerdo con el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, existen cerca de 72 millones de personas sordas en el mundo, y más del 80 % vive en países en desarrollo. La Federación Mundial de Sordos estima que este colectivo se comunica por medio de más de 300 lenguas de señas distintas. En el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) calcula que aproximadamente 70.000 personas sordas residen en el país.

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En el ámbito nacional, la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), fundada el 8 de junio de 1974, trabaja activamente para fortalecer la Lesco, la identidad sorda y los derechos humanos de las personas sordas. Entre sus objetivos figuran la defensa, uso y disfrute de la lengua de señas costarricense, así como la promoción de oportunidades de desarrollo inclusivo y el monitoreo de los derechos humanos de la comunidad.

Porque cuando nos comunicamos, construimos un mejor país para todas las personas”, reiteró Fernández en su saludo, subrayando el compromiso del Estado costarricense con la accesibilidad y la inclusión.

(Captura de pantalla video Presidencia de la República)
(Captura de pantalla video Presidencia de la República)

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de la identidad lingüística para el desarrollo y el fomento de los derechos humanos de las personas sordas. Según la ONU, la promoción y protección de estas lenguas es fundamental para garantizar la diversidad cultural y el acceso a derechos fundamentales. El organismo internacional impulsa la colaboración entre líderes mundiales y asociaciones de personas sordas para fortalecer el uso de las lenguas de señas.

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