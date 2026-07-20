El gesto de Lamine Yamal con Messi en medio de los festejos de España tras ganarle la Copa del Mundo a Argentina

El afectuoso abrazo entre Lamine Yamal y Lionel Messi (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

Lionel Messi no pudo conquistar su segundo título Mundial con la selección argentina al caer en la final por 1-0 en tiempo extra contra España. El capitán de la Albiceleste, que rompió en llanto luego de recibir la medalla de plata y pararse frente al público que lo apoyó en el MetLife Stadium de Nueva York, tuvo un cruce especial con Lamine Yamal, la joya de la Roja y del Barcelona.

Una vez que finalizó el encuentro con el triunfo europeo por el tanto de Ferrán Torres, Messi, quien ya había anunciado que era su última participación en una Copa del Mundo, se quedó solo sobre el césped tras el pitazo final del árbitro Slavko Vinčić. Se sentó, se quitó los botines y las medias, y permaneció varios minutos con la mirada perdida, mientras las cámaras seguían su reacción después de la derrota.

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En ese momento, Lamine Yamal, una de las figuras de España durante la Copa del Mundo, se apartó entonces de los festejos: caminó hacia Messi, que estaba dolorido y exhausto, y el capitán argentino se puso de pie para estrecharle la mano y fundirse en un abrazo. La particularidad es que la Pulga ya había saludado a jugadores de la Roja que se acercaron, aunque lo hizo desde el suelo. Sin embargo, se paró para felicitar al joven de 19 años.

El gesto cruzó dos momentos de sus carreras: de aquella imagen de un Messi muy joven junto a un Yamal bebé en una campaña de UNICEF a un cara a cara casi dos décadas después en una final del mundo. Otro de los saludos más afectuosos de la Pulga fue con Eric Garcia y Ferrán Torres, jugadores que también visten la camiseta del Barcelona.

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La derrota argentina se volvió más visible durante la ceremonia de premiación. Messi recibió la medalla de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aguantó la emoción mientras permaneció en el escenario. El quiebre llegó al bajar del podio. Con la tribuna argentina cantando “¡Messi! ¡Messi!” de fondo, el capitán no pudo contener el llanto; a su lado, Rodrigo De Paul también derramó lágrimas.

Fue al girarse hacia los hinchas cuando Messi se quebró por completo. La ovación continuó mientras España recibía sus medallas y celebraba el título en el campo, antes de que el capitán argentino se retirara al vestuario con el resto del plantel. Durante el partido, el astro albiceleste fue la principal referencia ofensiva de Argentina, aunque no tuvo su mejor actuación ante un desarrollo en el que el equipo de Lionel Scaloni defendió muy cerca del arco resguardado por Emiliano Dibu Martínez. La jugada más clara del equipo nació de un córner ejecutado en corto por él mismo para Giuliano Simeone, en un encuentro en el que la selección sufrió gran parte del desarrollo.

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Luego de estar sentado por varios minutos, Messi se puso de pie para abrazarse con Lamine Yamal (IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas)

Los reconocimientos individuales también quedaron fuera del alcance argentino. Rodri fue elegido mejor jugador del torneo y Kylian Mbappé se quedó con el premio de goleador gracias a los dos goles que le convirtió a Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Su compatriota de Francia, Michael Olise, fue el máximo asistidor con siete.

Cuando el mediocampista español subió a recibir su distinción, el estadio volvió a corear el nombre de Messi. Fue un reconocimiento espontáneo del público al capitán albiceleste en medio de la premiación del campeón.

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De acuerdo con lo que el propio jugador había anticipado antes del torneo, su recorrido en los Mundiales habría terminado en seis ediciones, con 21 goles y 12 asistencias acumulados con la selección argentina. Más allá de que no logró quedar como el máximo artillero, Messi es el jugador que más pases gol dio en la historia de las Copas del Mundo.

Una foto histórica: el legado de Lionel Messi y el futuro de Lamine Yamal (REUTERS/Lee Smith)