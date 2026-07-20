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En Panamá reforestan parte de la bahía de Chame con 2,500 propágulos de mangle

El país conmemoró el día internacional de la defensa del ecosistema de los manglares

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La iniciativa tuvo como propósito contribuir a la recuperación del manglar y promover la protección de los recursos marino-costeros. (Cortesía)
La iniciativa tuvo como propósito contribuir a la recuperación del manglar y promover la protección de los recursos marino-costeros. (Cortesía)

Un total de 2,500 propágulos de mangle fueron plantados en el sector de Puerto La Zona, distrito de Chame, Panamá Oeste, durante una jornada de reforestación desarrollada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de los Manglares, reafirmando el compromiso con la conservación de estos valiosos ecosistemas costeros.

Un propágulo, según la literatura científica, es cualquier parte o estructura de un organismo -como plantas, hongos o bacterias- que puede desarrollarse de manera independiente para formar un nuevo organismo idéntico al original

Puede ser producto de reproducción sexual o asexual, y su función principal es propagar la especie y asegurar su supervivencia en condiciones ambientales variables.

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La recolección de propágulos constituye una acción clave dentro del proceso de restauración ecológica, ya que permite la regeneración natural de los manglares, ecosistemas fundamentales para la protección contra la erosión, el resguardo de especies y la mitigación del cambio climático.

Los propágulos recolectados serán utilizados en futuras jornadas de reforestación en zonas impactadas, con el objetivo de recuperar la cobertura vegetal, fortalecer la biodiversidad y proteger las áreas costeras, informó el Ministerio de Ambiente.

Propágulos de mangle, listos para la reforestación. (MiAmbiente)
Propágulos de mangle, listos para la reforestación. (MiAmbiente)

La bahía de Chame mantiene uno de los ecosistemas costeros de mayor importancia ecológica en la provincia de Panamá Oeste.

Panamá cuenta con 177,293 hectáreas de manglar a nivel nacional, de las cuales 164,124 ha están en el litoral Pacífico y las restantes 13,169 ha en Caribe. Esta cobertura representa el 2.4% de la cobertura boscosa del país y el Ministerio de Ambiente está comprometido en velar por su conservación y aprovechamiento sostenible.

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Estos ecosistemas son la base de una gran diversidad biológica que aprovecha toda la productividad que genera para sostener especies tanto residentes, como migratorias que llegan en diferentes épocas.

Además, sirven como guarderías para una gran cantidad de especies de peces, moluscos y crustáceos comerciales que hacen sus primeros estadios entre sus raíces semi sumergidas.

Este tipo de humedales, desempeñan un rol fundamental en la reducción del riesgo de desastres, actuando como amortiguadores o barreras protectoras naturales de las costas reduciendo el impacto de fenómenos naturales como huracanes y tormentas, aminorando la fuerza de los oleajes, de allí la importancia de defenderlos y recuperarlos.

Reforestando el manglar, ecosistemas que también actúan como barreras protectoras naturales de las costas. (MiAmbiente)
Reforestando el manglar, ecosistemas que también actúan como barreras protectoras naturales de las costas. (MiAmbiente)

En la actividad de recolección de propágulos participaron estudiantes de la licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quienes cursan la asignatura de Saneamiento Ambiental, además de guardaparques del área protegida Manglares de la Bahía de Chame, y técnicos de la Sección de Costas y Mares y promotores ambientales de la Sección de Cultura Ambiental.

La iniciativa tuvo como propósito contribuir a la recuperación del manglar, promover la protección de los recursos marino-costeros y fortalecer la conciencia ambiental mediante experiencias prácticas en campo.

Matilde Tellos, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, destacó que estas actividades permiten a los estudiantes complementar su formación académica con el contacto directo con los ecosistemas naturales.

Durante la jornada, se informó que promotores ambientales de la Sección de Cultura Ambiental y técnicos de la Sección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Regional de Panamá Oeste, brindaron orientación técnica sobre la importancia ecológica de los manglares, el manejo adecuado de los propágulos y las técnicas correctas para su siembra, asegurando el desarrollo exitoso de la reforestación.

También participaron guardaparques del área protegida Manglares de la Bahía de Chame y representantes de la organización ambiental Tortuguías, quienes además de apoyar en las labores de campo, compartieron conocimientos sobre la conservación de este importante ecosistema.

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