El nuevo intento de Microsoft para que sus clientes usen Copilot

El rediseño de Copilot introduce un área de texto más grande y controles reorganizados para facilitar la navegación. (Reuters)

Microsoft presentó la primera actualización de diseño de Copilot, con el objetivo de facilitar el uso de su asistente de inteligencia artificial y fomentar su adopción entre usuarios empresariales y particulares.

Según informó la propia compañía en su blog oficial, la revisión apunta a mejorar la practicidad, la navegación y la integración de Copilot en las tareas cotidianas.

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Una interfaz más limpia y un área de entrada ampliada

Entre los cambios visuales más destacados, Microsoft amplió el área de ingreso de texto en Copilot y reubicó los controles y herramientas principales bajo este campo, en vez de agruparlos en la zona central. De acuerdo con la empresa, esta reorganización ayuda a los usuarios a concentrarse en la conversación con el asistente y reduce el tiempo dedicado a buscar funciones entre menús y opciones.

Visualización del nuevo diseño de Copilot en sus versiones de escritorio y móvil. (Microsoft)

El rediseño también suma herramientas de formato integradas en el área de texto, lo que permite realizar más acciones sin salir del espacio principal de entrada. Para la compañía, esta modificación busca agilizar el flujo de trabajo y hacer la experiencia más intuitiva.

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Menos saturación, más funciones cuando hacen falta

Microsoft explicó que aplicó el principio de “progressive disclosure” (divulgación progresiva) en la nueva interfaz. En lugar de mostrar todas las opciones, controles y funciones de Copilot de manera constante, ahora estas aparecen solo cuando resultan relevantes para la tarea que el usuario realiza. El objetivo es que la experiencia sea menos abrumadora y más accesible, sin perder el acceso a herramientas avanzadas.

La actualización suma también un panel lateral izquierdo expandible, pensado para ofrecer contenido y elementos de navegación adicionales cuando se requiera. Esta novedad apunta a mejorar la organización y la personalización de la experiencia.

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Copilot es el asistente IA nativo de Windows 11. (Europa Press)

Inteligencia contextual y selección de modelos de IA

La nueva versión de Copilot incorpora el sistema Work IQ, una capa de inteligencia que permite contextualizar las respuestas con datos organizacionales y laborales. Microsoft sostiene que Work IQ optimiza la comprensión de tareas por parte del asistente y genera respuestas más pertinentes para los usuarios profesionales.

Otra de las innovaciones es la posibilidad de seleccionar entre diferentes modelos de IA desde la propia interfaz de Copilot. Los usuarios pueden elegir el modelo más adecuado según el tipo de consulta o tarea, lo que aporta flexibilidad para solicitudes simples y para razonamientos complejos.

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Mejoras de rendimiento y expansión en el ecosistema Microsoft

Según los datos difundidos por Microsoft, la aplicación Copilot ahora funciona el doble de rápido que en su versión anterior, con una mejora del 10% en tiempos de respuesta ante preguntas complejas. Estas optimizaciones se reflejan en la agilidad de la interfaz y en la generación de respuestas.

Las nuevas herramientas de formato permiten realizar más acciones sin salir del campo de texto principal. (Europa Press)

La compañía también informó un incremento en el uso de las nuevas funciones de Copilot dentro de las aplicaciones de Office, aunque aclaró que los datos corresponden al periodo inmediatamente posterior al lanzamiento y aún no hay información suficiente para evaluar la adopción a largo plazo.

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El rediseño de Copilot llega en un momento en que Microsoft expande la integración del asistente en Windows 11 y Microsoft 365. Entre las pruebas en curso, destaca un nuevo modo de acoplamiento de Copilot en Windows 11 y el avance de Microsoft 365 Copilot tras superar una auditoría externa de seguridad.