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Las sentidas palabras que Gallardo le dedicó a Scaloni tras la final del Mundial que Argentina perdió ante España: “Cabeza en alto”

El Muñeco reconoció lo hecho por el entrenador, cuerpo técnico y jugadores: “Gracias por todo lo que le han dado al pueblo”

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Marcelo Gallardo le dedicó palabras de agradecimiento y respaldo a Lionel Scaloni y a la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial ante España, y eligió la dimensión humana del entrenador como el centro de su mensaje.

El Muñeco, columnista de ESPN donde se reincorporó para la instancia definitiva del torneo, fue más allá del análisis táctico y se detuvo en el llanto que Scaloni mostró en la conferencia de prensa posterior al partido. “Con mucha dignidad, con mucho orgullo, con mucha presencia también hasta sentimental, humana, que es lo que demuestra en estas palabras cuando se le viene todo encima y cuando se te va todo”, expresó Gallardo.

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Desde ese lugar, el Muñeco hizo extensivo su reconocimiento al plantel completo: “Personalmente agradecerle a él, su cuerpo técnico y a todos los jugadores por todo, por la representación”. Y subrayó que esa identificación con el proceso de Scaloni no era nueva: “Ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de decirlo”.

Gallardo y Tevez hablaron tras la final del Mundial
Gallardo y Tevez hablaron tras la final del Mundial

Gallardo también puso en valor la claridad con la que el entrenador condujo el proceso a lo largo de los años: “Hay que tener mucha calidad, es lo que valoro y rescato de todo el proceso de Scaloni. Su claridad conceptual, el equilibrio emocional para transmitir. Me siento muy representado en ese relato de él y su cuerpo técnico, de cómo han ido contando la historia más allá de estar viviéndola. Es muy difícil eso”.

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El cierre de su mensaje fue directo al agradecimiento. “Cabeza en alto y gracias, gracias por todo lo que le han dado al pueblo argentino”, afirmó.

En cuanto al rendimiento del equipo, Gallardo atribuyó el flojo nivel mostrado en la final al desgaste físico acumulado durante el torneo, con especial peso de la semifinal: “Fue un partido emocional que requiere mucha energía. Argentina le ganó a Inglaterra con virtudes futbolísticas además del corazón, pero también afrontó este Mundial con jugadores muy al límite desde lo físico”. Sobre España, señaló que “tiene una identidad muy marcada, con mucha movilidad, generándole más desgaste” a un equipo que no llegó fresco al partido definitivo.

Carlos Tevez, quien también fue columnista de ESPN Mundial durante el certamen, compartió el diagnóstico sobre el estado físico del plantel, aunque abrió un margen de autocrítica: “España llegaba mejor físicamente, pero podríamos haber hecho una mejor final”. El Apache también apuntó a las lesiones como una complicación constante para el cuerpo técnico: “Se veía que costaba armar los partidos por los lesionados y eso se pagó en esta final”. Aun así, fue categórico respecto al futuro: “Mi sensación es que tiene que seguir este cuerpo técnico”.

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

Scaloni, por su parte, puso en duda su continuidad y rompió en llanto, lo que no le permitió continuar con la conferencia de prensa al estar desbordado. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que verlo. Yo al presidente estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar. De estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, indicó el estratega de Pujato.

“Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. Que en mi vida pensé que... A ver si paro, porque no soy capaz. En mi vida pensé lo que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele, me duele el alma. Lo siento”, concluyó Scaloni.

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