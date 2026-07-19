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Los mensajes de los famosos tras la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial

En una caliente definición de la Copa del Mundo, las celebridades de nuestro país se volcaron a las redes

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Los posteos de los famosos en la final del Mundial

En el marco de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026, diversas figuras del espectáculo y medios manifestaron su apoyo y expectativas a través de redes sociales. En un partido difícil, la Scaloneta cayó frente a un 1 a 0 y España se convirtió en campeón de la Copa del Mundo.

Antes, durante y después los famosos expresaron su aliento a la Selección Argentina antes de que se defina la amarga definición para el equipo nacional. Eva de Dominici relató la singularidad vivida en su hogar durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La actriz señaló que su hijo, Cairito, nació en Estados Unidos y posee doble ascendencia: “Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra. El pibito gana o gana”, escribió. Esta declaración refleja la convivencia de distintas identidades nacionales y el ambiente festivo asegurado en la familia, independientemente del resultado del partido.

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Eva de Dominici contó la particularidad en su hogar por la final del Mundial 2026. "Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra. El pibito gana o gana", escribió la actriz

Evangelina Anderson compartió una imagen junto a su hija Emma Demichelis, acompañada de la frase: “Nació en España. Quiere que gane Argentina. Es argentina”, reflejando el sentimiento compartido en muchas familias con raíces mixtas.

Thelma Fardin hizo alusión a las cábalas habituales en torno al partido, mientras Griselda Siciliani optó por vestir los colores de la albiceleste, sumándose al espíritu nacionalista. Por su parte, Mario Pergolini expresó su opinión sobre la organización de los encuentros, sosteniendo: “Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks”.

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"Nació en España. Quiere que gane Argentina. Es argentina", escribió Evangelina Anderson abrazada a su hija Emma Demichelis en plena final (Instagram)
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Thelma Fardin bromeó con las cábalas para el partido de Argentina con España
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Griselda Siciliani eligió los colores de la albiceleste
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"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", sostuvo Mario Pergolini

Emilia Mernes publicó un mensaje en el que se la vio luciendo la camiseta argentina, y Lizardo Ponce se mostró junto a su perro en la previa del encuentro decisivo. La actriz Eva de Dominici compartió la particularidad de su hogar al destacar: “Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra. El pibito gana o gana”.

Ante la tensión generada por la definición, Ángel de Brito reveló su estrategia para sobrellevar los nervios, declarando: “Caminar para los nervios”. En el mismo contexto, Valentino, hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, bromeó con un amigo sobre la intensidad del partido, al que calificó como “no apto para cardiacos”.

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El mensaje de Emilia Mernes vistiendo la camiseta de Argentina
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Lizardo Ponce junto a su perro en la previa de la final de Argentina con España
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Ante el tensísimo partido, Ángel de Brito optó por su método para serenarse. "Caminar para los nervios", escribió
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Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi Lóper bromeó con un amigo ante el partido no apto para cardiacos
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"Es así. Cada uno de ellos es un Rocky. Se cayó, se levantó y volvió a intentarlo. Siempre. Este equipo es un ejemplo de unión, pasión y resiliencia. Nunca deja de creer, nunca deja de luchas. Va hasta el final pase lo que pase. Por eso estamos con ustedes. ¡Vamos Argrntina, carajo!", alentó Nico Vázquez

Nico Vázquez publicó un mensaje de aliento dirigido al plantel argentino, expresando: “Es así. Cada uno de ellos es un Rocky. Se cayó, se levantó y volvió a intentarlo. Siempre. Este equipo es un ejemplo de unión, pasión y resiliencia. Nunca deja de creer, nunca deja de luchar. Va hasta el final pase lo que pase. Por eso estamos con ustedes. ¡Vamos Argentina, carajo!”.

La consagración de España reflejó la tristeza de la farándula local. Evangelina Anderson eligió publicar un corazón rojo partido en dos. Mientras que Griselda Siciliani le dedicó palabras de amor a Lionel Messi y a todo el equipo. “Gracias, capitán. Te amamos. Gracias muchachos”, manifestó, junto a una imagen de ídolo en la cancha.

Famosos final mundial 2026
El mensaje de Griselda Siciliani por la derrota de Argentina frente a España
Famosos final mundial 2026
El corazón partido de Evangelina Anderson por el 1 a 0 que le sirvió a España para coronarse campeón del mundo
El agradecimiento de Guido Záffora a Lionel Messi
El agradecimiento de Guido Záffora a Lionel Messi

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