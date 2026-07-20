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El show de Speed en la caída de Argentina en la final del Mundial: su burla a los hinchas y la reacción ante las lágrimas de Messi

El influencer se hizo notar durante el cotejo que perdió la Albiceleste ante España por un gol en el alargue disputado en Nueva Jersey

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El influencer Speed volvió a dar una de las notas de la jornada con diferentes reacciones durante la derrota de Argentina ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. El creador de contenido estadounidense se burló de los hinchas de la Albiceleste, luego de que el campeón de Qatar 2022 cayera en Nueva Jersey por el gol de Ferrán Torres a los 105 minutos.

El joven se perdió la acción distintiva del encuentro disputado en el Estadio MetLife porque salió a una de las partes del estadio al término del primer tiempo del suplementario y se demoró en regresar para ver el resto del duelo. De hecho, uno de sus colaboradores le indicó con rapidez que regresara: “Vamos, mirá el partido. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!”. Sin embargo, IShowSpeed, como se conoce en redes, alcanzó al balcón, soltó un “Ay, Dios mío” y el alarido del público lo hizo darse cuenta de la definición de Torres para el 1-0.

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Inmediatamente, realizó varios gestos para evidenciar su sorpresa y soltó un mensaje frente a la cámara: “¡Gol de España! ¡Gol de España! ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ay, mi Dios”.

La figura, que participó en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, había sido tildado de “mufa” durante los últimos partidos porque siempre perdía el equipo del cual portaba su camiseta durante sus transmisiones. Debido a esto, como ocurrió en varios de sus últimos streams, se vistió con una casaca que tenía los dos escudos de las Federaciones de Argentina y España. Esto no fue así en las semifinales entre argentinos e ingleses, ya que lució la equipación de Los Tres Leones, que perdieron 2-1 en Atlanta.

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A continuación, Speed aprovechó la victoria de la Roja para reclinarse en uno de los costados del estadio y, bajo la comodidad de no tener hinchas argentinos en sus cercanías, se mofó de la caída del bicampeón de América: “No lo puedo creer. Sí, hermano. Sí, hermano. Ay, mis Dios. Ay, mis Dios. Ay, mis Dios. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer”.

Más allá de esto, el influencer también se permitió dejar correr sus emociones cuando vio llorar a Lionel Messi en una de las pantallas gigantes del recinto norteamericano. Inmediatamente, cambió su semblante, se llevó una de sus manos a los ojos y permaneció con un rostro triste por las lágrimas del capitán de la Selección, que todo hace indicar que disputó su último partido en los Mundiales. La Pulga se quedó a las puertas de quedarse con el premio a máximo goleador del Mundial y le cedió la cima de la tabla histórica de artileros en esta cita a Kylian Mbappé.

Incluso, el fanático de Cristiano Ronaldo le regaló palabras elogiosas a la actuación de Argentina, que sobrellevó las lesiones de Cristian Romero, Lisandro Martínez y la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario: “Bien jugado, Messi, bien jugado. Bien jugado, Argentina. Hablando en serio, Argentina jugó muy bien. Juegan con el corazón, juegan con pasión. Hay que respetarlos, hermano. Realmente lo dejan todo y lo hicieron bien en este torneo. Así que bien jugado para ustedes. Argentina, bien jugado. Después de todo lo que se dijo y se hizo, tengo que darles mi respeto. Jugaron bien en este torneo. Realmente lo hicieron. Y eso no se les puede quitar. Tremendo equipo, la verdad. Da miedo. No se rinden. Es de temer”.

La final de esta Copa del Mundo, que fue catalogada por la prensa internacional como “la despedida de Lionel Messi”, contó con un protagonismo abrumador de España a lo largo de los 120 minutos porque el equipo de Luis de la Fuente controló la pelota y asedió a su rival en diferentes tramos. Bajo este contexto, Emiliano Martínez fue la gran figura de la Albiceleste por varias atajadas a lo largo del tiempo regular y el suplementario para sostener el cero.

El pitazo final de Slavko Vincic estuvo seguido de una pelea en pleno campo de juego entre diferentes futbolistas de ambos equipos, que tuvo la intervención clave de Scaloni para apaciguar los ánimos. En este sentido, Nicolás Otamendi no le aceptó el saludo a Rodri y le dejó un mensaje por sus críticas a los arbitrajes que tuvo Argentina en la previa a la definición: “Toda la semana estuviste llorando”.

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