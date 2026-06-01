Black Cat suena diferente en Marvel Rivals: la razón detrás del cambio

Erica Lindbeck, actriz de voz de Black Cat, reclama mayor humanidad en la representación del personaje en Marvel Rivals y el universo de Spider-Man

La actriz de voz Erica Lindbeck, responsable de dar vida a Black Cat en los videojuegos de Spider-Man de Insomniac y en Marvel Rivals, manifestó que “falta humanizarla” en referencia a la representación actual del personaje. Lo expresó en una entrevista con el medio Behind The Voice, donde profundizó en los retos de interpretar a Felicia Hardy en el universo Marvel.

Para Erica Lindbeck, lo que le falta a Black Cat en Marvel Rivals y en el universo de Spider-Man es la oportunidad de mostrar su lado humano y vulnerable. La actriz considera que el personaje ha sido presentado muchas veces de forma carismática y en roles de femme fatale, pero que su complejidad se encuentra en la exposición de sus emociones, contradicciones y necesidades, un aspecto que, en su opinión, todavía está poco explorado.

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A lo largo de su trayectoria, Lindbeck ha interpretado distintas facetas de Felicia Hardy. “En los juegos de Insomniac está escrita de una manera muy bella y humanizada, no tuve que esforzarme tanto”, relató en su conversación con Behind The Voice. Para la actriz, los guiones detallados y la dirección permitieron que el personaje mostrara su moralidad ambigua y la interacción con Peter Parker, agregando profundidad al relato.

La protagonista sostiene que Black Cat necesita mostrar más vulnerabilidad y emociones complejas para superar su imagen de femme fatale (YouTube: Gamer's Little Playground)

Recordó especialmente la preparación durante los talleres de actuación organizados por el equipo de Insomniac, donde pudo incorporar nuevos matices a Black Cat. Lindbeck señaló que la historia y las escenas estaban cuidadas, lo que contribuyó a que el trabajo fluyera de forma natural en los títulos narrativos.

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Qué cuestiona de Black Cat en Marvel Rivals

Para la intérprete, la nueva versión de Black Cat en Marvel Rivals sufre de una falta de humanidad. “Falta humanizarla. Quiero verla como una persona, verla suplicando ayuda. Eso es mucho más interesante”, afirmó en Behind The Voice. Lindbeck considera que el personaje reside en su faceta ambigua, con luces y sombras, y que la fuerza de Felicia Hardy está en sus contradicciones.

En Marvel Rivals, explicó, la actuación se enfocó en potenciar el carisma y la energía, adaptando la voz a la dinámica rápida del multijugador. “Me pidieron que la interpretación fuera más intensa y divertida, adecuada al juego”, detalló. Añadió que las líneas eran más breves y la entrega debía ser más fuerte para destacar sobre el resto, como exigía el formato competitivo.

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Lindbeck destaca el contraste entre el desarrollo emocional de Black Cat en los juegos de Insomniac y la interpretación más enérgica exigida en Marvel Rivals (Captura de tráiler oficial)

Apuntó que este cambio fue percibido rápidamente por los seguidores. “Algunos se preguntaron si seguía siendo yo quien daba voz al personaje, porque el tono es distinto. Pero es solo un estilo diferente que requiere Marvel Rivals”, explicó Lindbeck a Behind The Voice, y señaló cómo las diferencias de formato impactan en la construcción de personajes.

Las diferencias con Spider-Man de Insomniac

Al comparar ambos títulos, Erica Lindbeck subrayó las ventajas de los juegos narrativos como Spider-Man, que permiten trabajar escenas largas y desarrollar capas emocionales.

“En Insomniac, trabajar con escenas largas y detalladas permite explorar muchas capas. En Marvel Rivals, las líneas son rápidas, la energía más alta y la dirección pide constantemente que todo sea ‘más fuerte, más grande’”, describió en la entrevista.

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El proceso actoral en Spider-Man permitió a Lindbeck explorar capas profundas del personaje, impulsando su lado humano y moralidad ambigua (YouTube: Gamer's Little Playground)

La actriz mencionó cómo el proceso con Insomniac le permitió añadir matices sutiles gracias a la interacción con compañeros de elenco, directores y con la ayuda de coaching privado. “Recuerdo que en Spider-Man uno no hice la captura de movimiento corporal, pero sí la facial; es diferente, pero no cambió demasiado mi aproximación porque Felicia, en ese juego, funciona en su propia isla narrativa”, comentó.

Sobre su regreso para Marvel’s Spider-Man 2, Lindbeck relató que la experiencia fue emotiva y supuso un reto desde el punto de vista personal y profesional: “El último día de rodaje lloré de felicidad, pero también por miedo a no poder repetir la experiencia.” Destacó la importancia de la autenticidad en la interpretación para transmitir las verdaderas intenciones y emociones del personaje al público.

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El contraste con Marvel Rivals: allí, la interpretación debía ser más enérgica y marcada, como requiere la dinámica de las partidas rápidas. “Para Insomniac, podía contener más, jugar con sutileza. Para Marvel Rivals, el objetivo era el impacto inmediato, con frases contundentes y más volumen. Era todo ‘más alto, más grande’, una dinámica opuesta a lo que me piden habitualmente”, explicó Lindbeck a Behind The Voice.

Qué espera para el futuro de Felicia Hardy

Para la actriz, Black Cat podría beneficiar al universo Marvel si los guionistas apuestan por mostrar su fragilidad y necesidad de ayuda (YouTube: Behind The Voice)

Respecto a las posibilidades de Black Cat en futuras entregas, Lindbeck expresó su entusiasmo por explorar desafíos dramáticos y nuevas dimensiones en Felicia Hardy. “Por supuesto que quiero un papel más grande y central en el futuro”, señaló en la conversación con Behind The Voice. La actriz desea que el personaje gane protagonismo y avance más allá de los arquetipos de traición o engaño.

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Defendió la importancia de mostrar a Black Cat desde un enfoque más humano y vulnerable. “No necesitamos verla traicionando otra vez. Ya lo vimos en la primera entrega. Ahora me gustaría retratar su lado más humano, más vulnerable”, afirmó, y detalló que en Marvel’s Spider-Man 2 vivió la interpretación con implicación emocional.

Insistió en que los guionistas deben apostar por mostrar la fragilidad y la necesidad de ayuda del personaje para consolidarla como una de las figuras femeninas más complejas del universo Marvel.

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