No lo tires: truco de Google para transformar tu viejo televisor en un potente Smart TV

Para dar nueva vida a un televisor tradicional, Google ofrece dispositivos que permiten acceder a internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos consideran cambiar de televisor aunque el que tienen sigue funcionando bien para lo esencial. Sin embargo, existe una alternativa sencilla y asequible para renovar ese equipo: convertirlo en un Smart TV con opciones de Google, sin necesidad de invertir en un aparato nuevo.

Utilizando dispositivos como Chromecast, es posible disfrutar de aplicaciones de streaming, control por voz y otras funciones modernas en un televisor antiguo. Esta solución permite aplazar la compra de un modelo más reciente y aprovechar al máximo la tecnología actual en el hogar.

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Cómo convertir un televisor antiguo en Smart TV con Chromecast

Para dar nueva vida a un televisor tradicional, Google ofrece dispositivos que permiten acceder a internet, instalar aplicaciones y controlar otros equipos inteligentes desde la pantalla. Chromecast destaca como la herramienta más popular para este propósito. Este pequeño dispositivo se conecta al puerto HDMI del televisor y lo transforma en una plataforma digital mucho más versátil.

El Chromecast es un dispositivo de transmisión multimedia desarrollado por Google que se conecta al puerto HDMI de tu televisor. (YouTube/Chrome Unboxed)

Las versiones más modernas de Chromecast, como las que incluyen Google TV, aportan aún más funciones. A diferencia de los modelos iniciales, que dependían de un teléfono o una tableta para enviar contenido, los Chromecast actuales cuentan con su propio sistema operativo y mando a distancia.

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Esto significa que se puede navegar por menús, abrir aplicaciones y buscar contenido directamente, sin depender del móvil. Hay dos modelos principales: uno que alcanza resolución Full HD (1080p) y otro que permite visualizar contenido en 4K, pensado para quienes disponen de un televisor compatible con esa calidad de imagen.

El proceso de instalación es rápido y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Solo se necesita un televisor con entrada HDMI, conexión Wi-Fi, una toma de corriente y una cuenta de Google.

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Una característica destacada del Google TV Streamer es que funciona como un centro de control para el hogar inteligente. GOOGLE

Si el televisor es muy antiguo y solo tiene conexiones tipo RCA (los tradicionales cables rojo, blanco y amarillo), es posible usar un adaptador HDMI a RCA para hacer la conversión.

En menos de 10 minutos, el dispositivo puede quedar listo para funcionar. El primer paso consiste en conectar el Chromecast al televisor y a la corriente. Luego, hay que seleccionar la entrada HDMI adecuada usando el mando del televisor.

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Tras esto, el sistema guía al usuario para vincular el control remoto de Google, y la configuración final se realiza desde el móvil, descargando la aplicación Google Home. Esta app detecta automáticamente el Chromecast y facilita la conexión a la red Wi-Fi y el acceso con la cuenta de Google.

El Chromecast convierte el televisor en un centro multimedia con acceso a las principales aplicaciones de streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de tener un Smart TV sin cambiar de televisor

Una vez instalado, el Chromecast convierte el televisor en un centro multimedia con acceso a las principales aplicaciones de streaming, como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ o Max, además de miles de opciones más disponibles en la Google Play Store.

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Esta transformación permite a cualquier usuario acceder a una amplia variedad de contenidos audiovisuales, música y aplicaciones de entretenimiento sin necesidad de un televisor de última generación.

El mando a distancia incorpora un botón para utilizar el Asistente de Google, lo que facilita el control por voz. De este modo, es posible buscar vídeos, pedir información o incluso manejar otros dispositivos del hogar compatibles, como luces o altavoces inteligentes, simplemente hablando al mando.

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Google TV es un sistema operativo y una interfaz inteligente de Google diseñada para televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se mantiene la función clásica de Chromecast, que permite enviar contenido desde el móvil o la tableta directamente a la pantalla grande, ya sean vídeos, fotos o incluso la imagen completa del dispositivo.

Otra característica útil es la posibilidad de programar el control remoto de Google para que gestione funciones básicas del televisor, como encender, apagar o ajustar el volumen. Así, se puede prescindir del mando original y simplificar el uso diario.

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Requisitos y consideraciones para actualizar tu televisor viejo

Para obtener todas estas ventajas, es imprescindible que el televisor cuente al menos con una entrada HDMI y que en el entorno doméstico haya una buena conexión Wi-Fi.

La industria tecnológica ha desarrollado dos grandes categorías de dispositivos capaces de dotar de inteligencia cualquier televisor con entrada HDMI: sticks y set-top boxes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se necesita una toma de corriente cerca para alimentar el Chromecast y una cuenta de Google para descargar aplicaciones y acceder a los servicios. En los casos donde el televisor no disponga de HDMI, la solución pasa por adquirir un adaptador HDMI a RCA, lo que permite conectar el dispositivo a modelos más antiguos.

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El proceso de configuración es sencillo: conectar el Chromecast, seleccionar la entrada adecuada, vincular el mando y terminar la instalación con la app Google Home. Todo el procedimiento suele llevar menos de diez minutos, y no se requieren conocimientos técnicos avanzados.