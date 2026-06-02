Antes de vender o regalar un celular o portátil: sigue estas recomendaciones de seguridad

Es clave seguir varios pasos antes de poner en venta un aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al decidir vender o regalar un dispositivo, como un celular o un ordenador portátil, existen precauciones esenciales que no deben pasarse por alto. Más allá de la simple transferencia física del aparato, se encuentra el desafío de proteger la información personal y garantizar que los datos almacenados no queden al alcance de extraños.

La seguridad digital al desprenderse de un dispositivo es un proceso crítico que requiere acciones precisas. Según especialistas en ciberseguridad y fuentes oficiales como Microsoft y Apple, los pasos necesarios para borrar datos varían según el sistema operativo y el tipo de almacenamiento interno.

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Ignorar estos procedimientos puede dejar expuestos archivos personales, contraseñas y datos sensibles, incluso después de un formateo aparentemente exitoso.

Por qué el formateo estándar en computadoras Windows no es suficiente

El formateo rápido solo elimina el índice de archivos; los datos siguen accesibles si no se usa la opción adecuada de Windows. (Foto: Europa Press)

En los dispositivos con Windows, la función de formateo rápido solo elimina el índice de archivos, no los archivos en sí. Esto significa que, pese a que el disco parece estar vacío, la información sigue presente y puede recuperarse con herramientas gratuitas disponibles en internet.

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Microsoft advierte que este método resulta insuficiente si se tiene previsto regalar o vender el dispositivo. En este sentido, la opción más segura se encuentra en el apartado ‘Limpiar datos’ de Windows 10 y Windows 11.

Esta función elimina archivos personales, configuraciones y aplicaciones, asegurando un borrado más profundo. Sin embargo, el proceso puede tardar más tiempo, porque la información se sobrescribe de forma exhaustiva. Microsoft sugiere usar siempre esta función antes de transferir la propiedad del dispositivo.

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Cómo influye el tipo de disco duro (HDD o SSD) en la eliminación de información

La tecnología interna del disco determina la facilidad con la que pueden recuperarse archivos borrados tras un formateo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de almacenamiento determina la eficacia de los métodos de borrado. En los discos duros tradicionales (HDD), la activación de la función ‘Limpiar datos’ es obligatoria, porque los archivos eliminados de forma convencional permanecen invisibles, pero accesibles para software especializado.

Para proteger la privacidad, es necesario realizar un restablecimiento de fábrica y asegurarse de que la opción de limpieza profunda esté habilitada.

En los discos de estado sólido (SSD), el sistema operativo utiliza el comando TRIM, el cual ordena al disco limpiar físicamente las celdas de memoria donde estaban los archivos.

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Tras un formateo y con el dispositivo encendido durante al menos media hora, el TRIM completa el proceso de borrado. El fabricante Seagate explica que el SSD bloquea el acceso a los archivos viejos y los vuelve criptográficamente inaccesibles, lo que dificulta su recuperación.

Qué pasos seguir antes de vender o regalar un ordenador con Windows

Acceder a las opciones de restablecimiento y activar la función 'Limpiar datos' es clave para evitar riesgos de seguridad. (Foto: Europa Press)

El proceso sugerido inicia en el menú de configuración del sistema. Se debe acceder a Configuración > Sistema > Recuperación (o Actualización y seguridad > Recuperación en Windows 10) y seleccionar ‘Restablecer este PC’. Al elegir ‘Quitar todo’, se eliminan archivos personales, aplicaciones y configuraciones.

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El paso fundamental llega al visualizar la pantalla ‘Configuración adicional’, donde es necesario activar la opción ‘Limpiar datos’. En algunas versiones, esta función aparece como ‘¿Quieres limpiar la unidad?’.

Una vez confirmada la acción, el portátil inicia el formateo seguro. Si el portátil utiliza SSD, se aconseja dejarlo encendido tras el formateo para permitir que el proceso de borrado físico culmine completamente.

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En qué se diferencia el proceso en Mac y teléfonos iOS

Los ordenadores de Apple eliminan todos los datos al destruir la clave de cifrado, volviendo la información irrecuperable.(Foto: Europa Press)

Los ordenadores Mac con chip de Apple o con el chip de seguridad T2 integran almacenamiento cifrado por hardware. Apple detalla en su web de soporte que al utilizar la función ‘Borrar contenidos y ajustes’, el sistema destruye de forma segura las claves de encriptación, haciendo que los datos sean inmediatamente inaccesibles.

En los dispositivos iOS, el mecanismo funciona de forma idéntica. Apple fue pionera en emplear este sistema de encriptación, lo que impide la recuperación de información tras el proceso de borrado.

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Qué precauciones son claves en celulares Android

El sistema operativo Android utiliza una técnica de borrado criptográfico similar a la de Apple. No obstante, existe un paso adicional: antes de restablecer el dispositivo, es obligatorio eliminar la cuenta de Google asociada.

Para evitar problemas al nuevo usuario, se debe acceder a Ajustes > Contraseñas y cuentas, seleccionar la cuenta de Google y pulsar ‘Quitar cuenta’. Una vez sin cuentas vinculadas, se procede al restablecimiento de fábrica, lo que borra todos los datos personales.

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