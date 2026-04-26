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Dónde ver los 104 partidos del Mundial de forma segura y sin arriesgar tus datos

En Latinoamérica, solo una aplicación transmitirá todos los encuentros. Los fanáticos del fútbol deben evitar el uso de servicios ilegales como Magis TV o XUPER TV

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La competición será la primera que cuente con 48 selecciones nacionales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)
La competición será la primera que cuente con 48 selecciones nacionales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Quedan menos de 50 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que reunirá a millones de fanáticos del fútbol de todo el planeta.

Mientras la expectativa crece y las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México se preparan para recibir a las selecciones, surge una pregunta clave: cómo ver los 104 partidos de forma segura y sin exponer datos personales desde cualquier dispositivo.

A medida que se acerca el torneo, quienes no podrán asistir de manera presencial buscan alternativas confiables para seguir cada minuto de la competencia. El auge de las plataformas streaming y la aparición de aplicaciones han abierto nuevas posibilidades, pero igualmente riesgos asociados a la seguridad digital.

Cuál es la única plataforma que ofrecerá todos los partidos en Latinoamérica

Familia de cinco (padres, dos niños, una niña) sentada en un sofá, mirando un partido de fútbol en TV. Todos beben jugos y muestran emoción, con aperitivos en la mesa.
Hay formas seguras de ver el Mundial 2026 desde cualquier pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión legal y completa de los 104 encuentros del Mundial de Fútbol 2026 estará disponible para Latinoamérica a través de DirecTV. La empresa obtuvo los derechos de emisión para todos los países de la región, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Plataformas como Star+, Claro Video o canales nacionales han anunciado la transmisión de partidos selectos, pero solo una garantiza acceso a cada encuentro, incluyendo los horarios simultáneos de la fase de grupos.

Por qué se debe evitar aplicaciones ilegales como Magis TV o XUPER TV

El atractivo de las aplicaciones que prometen ver partidos gratis y sin suscripción ha hecho que alternativas como Magis TV o XUPER TV ganen popularidad. Sin embargo, organismos internacionales como INTERPOL y firmas de ciberseguridad como ESET han advertido sobre los riesgos a su utilización.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
Las aplicaciones ilegales transmiten contenido sin tener derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL identificó que estas aplicaciones de streaming ilegal frecuentemente contienen malware o virus, capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos.

Además, el análisis técnico realizado sobre la APK de Magis TV por ESET revela que solicita permisos inusuales e invasivos, lo que facilita el acceso a datos confidenciales, contraseñas y archivos personales.

Qué tipo de permisos peligrosos solicitan las aplicaciones ilegales

Las aplicaciones streaming ilegal, como Magis TV, acceden a permisos que exceden los necesarios para su funcionamiento. Según el informe de ESET, la app puede conocer detalles sobre las tareas en ejecución dentro del dispositivo, abriendo la puerta a la fuga de información sensible sobre otras aplicaciones y el uso general del sistema.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las apps piratas solicitan permisos que se infiltran en la privacidad del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro permiso destacado permite montar y desmontar sistemas de archivos en el almacenamiento extraíble. Un atacante puede aprovechar esta función para instalar sistemas maliciosos o eliminar archivos críticos del usuario, lo que compromete la integridad y la operatividad del dispositivo.

Asimismo, los expertos señalan que un dispositivo infectado puede ser utilizado por ciberdelincuentes para acceder a cuentas bancarias y contraseñas almacenadas en otros dispositivos de la red.

Cuáles son los requisitos técnicos para ver el Mundial sin problemas

Para disfrutar de los partidos del Mundial en línea, la velocidad de internet y el estado del dispositivo resultan determinantes. Se debe contar con una conexión de al menos 10 Mbps para una transmisión fluida en calidad HD, aunque para 4K la velocidad sugerida supera los 25 Mbps.

Otro punto clave es verificar que el router y los dispositivos estén actualizados para evitar cortes o degradación en la imagen. Se resalta la importancia de utilizar únicamente aplicaciones oficiales y actualizadas, ya sea en televisores inteligentes, celulares o computadoras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe contar con una buena conexión a internet para evitar interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de programas o extensiones no autorizadas puede abrir vulnerabilidades en el sistema y exponer los datos personales del usuario a posibles ataques.

Desde dónde se deben descargar las aplicaciones legales

La descarga de las aplicaciones necesarias para ver el Mundial debe realizarse exclusivamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.

Las versiones disponibles en estos repositorios cumplen con los estándares de seguridad exigidos por los fabricantes, sumado a que reciben actualizaciones regulares para corregir posibles fallas.

Al instalar aplicaciones desde fuentes alternativas, el usuario asume el riesgo de incorporar archivos maliciosos o versiones modificadas que pueden poner en peligro su información.

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