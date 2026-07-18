Deportivo Riestra derrotó a San Lorenzo en la tanda de penales y se clasificó a octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Deportivo Riestra superó San Lorenzo y jugará los octavos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)

El regreso de Néstor Pipo Gorosito al banco de San Lorenzo en su segundo ciclo no tuvo el desenlace esperado. El equipo igualó 1-1 frente a Deportivo Riestra durante el tiempo reglamentario en el estadio Nuevo Francisco Urbano y, tras la paridad, fue eliminado por 5-4 en la tanda de penales en los 16avos de final de la Copa Argentina. En la próxima etapa, el Malevo enfrentará a Gimnasia de La Plata.

En el inicio del partido, Riestra dejó ver signos de nerviosismo con una doble llegada al área rival. Una de las acciones más destacadas fue el avance de Gonzalo Flores dentro del área chica, quien terminó chocando con Alejo Córdoba. Pese al reclamo, el árbitro Álvaro Carranza no sancionó falta, lo que generó cierta polémica en ese tramo inicial.

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Por su parte, San Lorenzo respondió rápidamente con una jugada peligrosa a los 13 minutos. Matías Reali desbordó por la banda izquierda y envió un centro que buscaba a Rodrigo Auzmendi, pero el intento terminó con un despeje y la oportunidad de gol se perdió. El ritmo del partido se volvió trabado por la sucesión de faltas, provocando la queja del entrenador del Ciclón, quien manifestó: “No se puede jugar a la pelota así”. El premio para San Lorenzo llegó a los 25 minutos, cuando Reali aprovechó un rebote tras un tiro libre y, con un zurdazo, venció a Ignacio Arce para marcar el 1-0.

El delanteró aprovechó un rebote y definió de zurda ante Ignacio Arce para el 1-0

La primera parte se caracterizó por la tensión y el marcador no volvió a moverse hasta el descanso. Ya en el segundo tiempo, el Malevo logró equilibrar el resultado a los 52 minutos con un cabezazo de Tomás González que superó a Facundo Altamirano. El encuentro siguió siendo disputado y una de las imágenes llamativas fue la de Carlos Quintana, quien jugó con la mano izquierda vendada y tuvo que recibir atención médica durante el partido. En el cierre del tiempo reglamentario, Nacho Arce fue protagonista con una atajada decisiva, lo que llevó la definición al desenlace por penales.

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La definición desde el punto penal se vivió con máxima tensión: Alexis Cuello abrió la serie para San Lorenzo y Mariano Bracamonte empató para Riestra. Luego, Ezequiel Herrera y Facundo Miño mantuvieron la paridad. El momento clave llegó cuando Nacho Arce atajó el remate de Alejo Córdoba, permitiendo que Nicolás Benegas adelantara a Riestra. Nicolás Tripichio igualó para el Ciclón, pero Tomás González y Rodrigo Auzmendi convirtieron sus tiros, dejando el cierre a Milton Céliz, quien ejecutó de manera precisa para sellar el 5-4 y asegurar la clasificación de Deportivo Riestra a la siguiente ronda.

El tanto llegó a los 52 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo que dejó sin chances a Facundo Altamirano

Deportivo Riestra aseguró su pase a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia de La Plata. El equipo platense llegó a esta instancia tras superar a Acassuso por 3-0 en el estadio Ciudad de Caseros, con los tantos de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto.

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En la continuidad de la Copa Argentina, la programación de este viernes propone que desde las 21:45, River Plate enfrentará a Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final. El vencedor de este encuentro obtendrá el derecho de jugar contra Independiente Rivadavia en la siguiente ronda.

El calendario del fútbol argentino presenta una transición rápida tras el cierre de la Copa del Mundo, cuya final entre la selección argentina y España se disputará este domingo. El Torneo Clausura 2026 comenzará el 23 de julio, y ese fin de semana el debut de San Lorenzo será el sábado 25 a las 21:30 como visitante frente a Lanús, mientras Deportivo Riestra jugará el domingo 26 a las 19:30 ante Boca Juniors.

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ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina