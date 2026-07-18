La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

Santiago Korovsky revela el momento en que le preguntaron por las Falklands en Kenia

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial generó todo tipo de repercusiones a nivel internacional. Pero más allá del resultado futbolístico, lo que dio la vuelta al mundo fue la imagen de los jugadores argentinos con la bandera: “Las Malvinas son argentinas”. En ese sentido, en las últimas horas, Santiago Korovsky relató en sus redes sociales una experiencia vivida con un grupo de militares en Kenia, quienes le preguntaron por el conflicto.

Según relató Santiago, los soldados lo detuvieron cerca de la frontera con Somalia. Lo llamativo fue la reacción que provocó en los militares al mostrarles su pasaporte argentino, donde figura la imagen de las islas.

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Korovsky, director y actor de la comedia División Palermo (Netflix), permaneció seis semanas en Kenia para filmar escenas de una película. Durante su estadía, compartió imágenes de safaris, en especial en el Amboseli National Park, en las que se lo vio junto a animales de la región.

El viernes 17 de julio, publicó en su cuenta de Instagram (@santikorovsky) una fotografía acompañada por un relato sobre un episodio ocurrido en el este de África.

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Santiago Korovsky cuenta cómo unos militares en Kenia reaccionaron al ver su pasaporte argentino

En la imagen, se observa su mano sosteniendo el reverso del pasaporte argentino, donde aparece el mapa nacional y, en un recuadro, las Islas Malvinas.

“El viernes, unos militares en Kenia me detuvieron cerca de la frontera con Somalia y me pidieron el pasaporte”, escribió. Luego, detalló el diálogo con los soldados: “Al ver que era argentino, me preguntaron por las ‘Falklands’. Les mostré el mapa que aparece en la parte trasera del pasaporte para indicarles su ubicación”.

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Korovsky también mencionó el gesto que se vio al finalizar el partido entre Inglaterra y Argentina, cuando un hincha entregó a los jugadores una sábana blanca con la frase, escrita con aerosol negro: “Las Malvinas son argentinas”.

“Lo que hicieron los jugadores al visibilizar el tema a nivel mundial es un acto heroico”, señaló Korovsky, pareja de Celeste Cid. Al pie de la foto, sumó la frase: “Las Malvinas son argentinas”.

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Así las cosas, las imágenes de los jugadores argentinos con dicha bandera recorrió el mundo. Mientras algunos medios internacionales calificaron el acto como “arrogante”, el diario británico The Guardian instó al Reino Unido a reanudar el diálogo.

El reclamo argentino por Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda mediática tras el partido del Mundial (Cr. Tomás Francisco Cuesta/Netflix © 2023)

En una columna publicada tras el partido, el periodista Simon Jenkins repasó la historia de varias posesiones británicas que, a lo largo de los años, dejaron de responder a la corona. Jenkins cuestionó el carácter permanente de la administración británica sobre las Malvinas y sostuvo que “no pueden ser británicas para siempre”. Su análisis incluyó una revisión de los procesos de descolonización y de las demandas de soberanía de distintos territorios que, en su momento, formaron parte del imperio.

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El columnista citó como antecedente inmediato el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y España en torno a Gibraltar, sellado apenas unos días antes. El pacto prevé, entre otros puntos, la eliminación de la histórica reja fronteriza y el fin de décadas de tensiones diplomáticas entre ambos países. Jenkins señaló que la resolución de la disputa sobre Gibraltar demuestra que es posible encontrar soluciones negociadas a este tipo de conflictos de larga data.

A tan solo un día de la firma del tratado en Bruselas, la demanda argentina sobre las Malvinas volvió a cobrar relevancia en plena celebración mundialista. Jenkins se preguntó si sería posible que la semifinal entre Argentina e Inglaterra funcione como punto de partida para una nueva etapa de diálogo. “¿Es mucho esperar que una negociación similar surja a raíz de la semifinal de anoche?”, planteó en su columna.

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El periodista también aludió al costo económico que implica para el Reino Unido mantener la defensa de las islas, cifra que supera los 60 millones de libras esterlinas anuales. Jenkins argumentó que “ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de seguir como está, y menos uno que supone semejante carga para los contribuyentes”.

El debate sobre la soberanía de las Malvinas se mantiene como un tema sensible en la relación entre Argentina y el Reino Unido, y episodios como el reciente en el Mundial reavivan las discusiones en la esfera pública y en los principales medios internacionales.

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