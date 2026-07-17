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Yanina Latorre compartió el audio que le envió Ángel Di María previo a la final con España: “Me da ansiedad”

En un mensaje que envió a SQP, Fideo contó cómo es estar fuera del campo de juego y tener que ver los partidos en la televisión

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La conductora reveló la palabra del exjugador de la Selección Argentina

Por años, Ángel Di María vivió los Mundiales desde adentro: en el vestuario, en el campo de juego, compartiendo mates con sus compañeros y entrenando junto a los mejores jugadores del país. Campeón de América con la Scaloneta y campeón del mundo en Qatar 2022, el jugador de Rosario Central decidió cerrar su ciclo en la selección nacional tras esa consagración. Ahora, por primera vez, el Fideo enfrenta una final mundialista desde el otro lado: como un hincha más, con el televisor encendido y los nervios a flor de piel.

Fue en el piso de SQP, el programa de América TV, donde Di María habló con Yanina Latorre sobre esta experiencia inédita. Y la definió sin rodeos: “De este lado ahora siento lo mismo que siente la gente. Es raro, llevó muchísimos años estando del otro lado”.

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El contraste con su vida como seleccionado apareció de inmediato en su relato. Cuando era parte del plantel, la rutina diaria funcionaba como un escudo natural contra la presión: el mate, los entrenamientos, la convivencia con el grupo. “Cuando estás ahí en la selección no sentís tanta presión, la ansiedad. Estás compartiendo momentos con los chicos, estás ahí, mate, entreno, el turco, entonces no sentís tanta presión”, contó acerca de cómo vive hoy en día los partidos de la selección.

Argentina en octavos de final
Ángel Di María contó cómo vive el Mundial 2026

Desde afuera, en cambio, todo es espera. Y esa espera tiene un costo concreto que Di María graficó con un episodio personal: “El otro día llegué de entrenar a casa a la una y pico y hasta las cuatro se me hizo eterno. Cuando estás ahí en la selección no te pasa eso, son otras sensaciones, estás viviendo otra cosa. De este lado tenés que esperar sí o sí, estar mirando la tele”.

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La ansiedad, los nervios y la incertidumbre que describe son las mismas que atraviesan millones de argentinos cada vez que la selección juega. Di María lo reconoce con claridad: “Hoy siento lo que sienten todos los argentinos, la ansiedad, los nervios y ni hablar las veces que arrancan perdiendo”.

El posteo que hizo luego del paso a la final
El posteo que hizo luego del paso a la final

Una sensación que, según sus propias palabras, es “completamente diferente a cuando estás ahí, porque es otra cosa”. El audio seguía, Di María tenía más para decir, pero Yanina Latorre se vio obligada a cortarlo: el programa llegaba a su fin y había que cederle el espacio a LAM.

El día que la Scaloneta confirmó su lugar en la final, el Fideo siguió el partido desde afuera y reaccionó en tiempo real a través de su cuenta de Instagram. Su primer posteo fue breve pero contundente: “Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más.” Segundos después amplió el mensaje: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias.” Una tercera publicación llegó casi de inmediato: “Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino.”

"No le podemos pedir nada más", escribió Ángel el miércoles por la tarde (Instagram)
"No le podemos pedir nada más", escribió Ángel el miércoles por la tarde (Instagram)

Pero fue en un cuarto posteo donde el rosarino extendió su agradecimiento hacia los futbolistas que hoy visten la camiseta celeste y blanca. En una historia de Instagram respondió un posteo de la AFA con una carta que se viralizó entre los hinchas: “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino.” Y agregó: “Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes.”

Di María cerró sus publicaciones con una dedicatoria directa a los jugadores del plantel actual: “Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos.” Y añadió, casi como una despedida afectuosa: “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices.”

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