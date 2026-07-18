El Salvador

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

La ministra Alexandra Hill y el director interino Carl Skau destacaron el impacto de los proyectos ejecutados desde 2022 y anunciaron su interés en explorar nuevas áreas de colaboración para favorecer a los sectores más vulnerables

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El marco quinquenal vigente desde 2022 destina USD 129.2 millones a políticas de alimentación y nutrición en las zonas más vulnerables de El Salvador. (Cortesía: Programa Mundial de Alimentos)
El marco quinquenal vigente desde 2022 destina USD 129.2 millones a políticas de alimentación y nutrición en las zonas más vulnerables de El Salvador. (Cortesía: Programa Mundial de Alimentos)

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, y el director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, reafirmaron este viernes el compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria de la población salvadoreña. El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de Skau, quien llegó al país para evaluar los avances de la colaboración conjunta y explorar nuevas vías de cooperación.

El Ministerio detalló que existe un marco de cooperación quinquenal, vigente desde 2022, con una asignación de USD 129.2 millones. Este acuerdo se consolidó para complementar las políticas y programas que impulsa el Gobierno de El Salvador en materia de alimentación y nutrición, especialmente en las zonas más vulnerables. Según comunicó la Cancillería, el aporte técnico y financiero del PMA ha permitido ampliar el alcance de las iniciativas orientadas a la protección de los sectores más desfavorecidos.

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Entre las principales acciones derivadas de esta alianza, el Ministerio citó proyectos de preparación y respuesta ante emergencias, ejercicios de fortalecimiento de capacidades para pequeños productores agrícolas y apoyo a emprendedores en el sector alimentario. Además, se han implementado programas de alimentación escolar y de nutrición infantil, que buscan mejorar los indicadores de salud de la niñez salvadoreña. La cartera de Estado subrayó que estas iniciativas han generado oportunidades directas para miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Alexandra Hill, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, y Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, reafirmaron el compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria en el país durante una reunión para evaluar avances y nuevas vías de cooperación. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)
Alexandra Hill, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, y Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, reafirmaron el compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria en el país durante una reunión para evaluar avances y nuevas vías de cooperación. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)

Iniciativas para fortalecer la inserción laboral y el desarrollo productivo en El Salvador

Durante la reunión, la ministra Hill destacó la relevancia de la cooperación internacional y reconoció el papel estratégico que desempeña el PMA en la agenda de desarrollo nacional.

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Una de las experiencias que más atención ha recibido es el programa GastroLab, que ofrece formación culinaria a jóvenes de distintas localidades con el propósito de facilitar su inserción en los sectores turístico, hotelero y restaurantero. El Ministerio señaló que esta propuesta no solo responde a la necesidad de empleo juvenil, sino que también impulsa el desarrollo de industrias que han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años.

Por su parte, el director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau, acudió al encuentro acompañado de la representante del organismo en El Salvador, María Guimarães. Skau valoró el trabajo conjunto y coincidió con la canciller Hill en la importancia de mantener y ampliar la cooperación. De acuerdo con el comunicado, ambas partes reiteraron su interés en avanzar hacia la seguridad y sostenibilidad alimentaria para todos los habitantes del país.

GastroLab impulsó la formación culinaria de jóvenes para facilitar su inserción laboral en los sectores turístico, hotelero y restaurantero. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
GastroLab impulsó la formación culinaria de jóvenes para facilitar su inserción laboral en los sectores turístico, hotelero y restaurantero. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Cancillería recalcó que el respaldo del PMA se ha traducido en resultados concretos: más comunidades atendidas durante emergencias, mayor acceso a capacitación para productores y emprendedores, y una mejora sustantiva en los servicios de alimentación escolar. El Ministerio puntualizó que la coordinación con el organismo de Naciones Unidas ha fortalecido los mecanismos de respuesta rápida ante desastres y emergencias alimentarias.

Por su parte, el PMA remarcó que la cooperación con El Salvador constituye una referencia en la región centroamericana. Según la representación del organismo, los proyectos ejecutados han permitido replicar buenas prácticas y lecciones aprendidas en otros países con desafíos similares en materia de seguridad alimentaria.

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