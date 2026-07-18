La respuesta de Mimi Alvarado tras la denuncia de Milett Figueroa: “Llevo años padeciéndola, me consumió”

La pareja de El Tirri salió al cruce de la peruana luego de que decidiera comenzar acciones legales en su contra (Video: Primicias Ya-América TV)

Mimi Alvarado salió al cruce de Milett Figueroa tras conocerse que la modelo peruana pasó por una escribanía porteña para ratificar las acciones penales en su contra por calumnias, injurias, daños y perjuicios. La pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, eligió el piso de Primicias Ya, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, para dar su versión. Y no se guardó nada.

El enfrentamiento entre ambas no es nuevo. Los roces comenzaron durante las grabaciones del reality que protagonizó la familia Tinelli, donde Mimi y Milett compartieron cámara por primera vez. Lo que empezó como una tensión solapada se fue profundizando con el tiempo hasta derivar en una causa judicial que hoy tiene a Mimi como imputada.

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Cuando Calabró le señaló que Milett había dejado un poder ante escribano para ratificar las acciones legales y que en ese documento afirmaba que Mimi “le arruinó la vida a la madre”, la respuesta de Alvarado fue directa: “Ella también le arruinó la vida a la mía, porque yo también tengo familia y yo también tengo una mamá que se preocupa un montón cuando ve este tipo de cosas que yo realmente no las generé”.

Milett Figueroa confirma haber iniciado acciones legales contra Mimi Alvarado, en relación con declaraciones públicas

Mimi fue más lejos y puso en perspectiva el tiempo que lleva el conflicto: “Yo tengo tres años padeciendo a esa mujer y energéticamente a mí me consumió”. Ante la observación de Ventura de que Milett había dicho que casi no la conocía, que la había visto solo dos veces, Alvarado lo desmintió con detalle: “Grabé todo, todo tres meses con ella” y recordó que hubo ocasiones en que su pareja, El Tirri, prefirió no ir a la casa de Marcelo antes que cruzársela: “Las veces que yo no quise ir a la casa de Marcelo era porque ella no estaba. Y Luciano a veces se quedaba sin cenar por no verle la cara”.

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Para explicar el origen del conflicto, Mimi se remontó al Bailando 2023. Contó que en aquella época ella estaba en su país y que Tinelli la mencionaba en cada gala: “No había una gala de Luciano que no me mencionara. ¿Cuándo viene Mimy? ¿Cuándo viene Mimy? ¿Cuándo viene Mimy?” Llegó recién en diciembre, cuando el certamen estaba por terminar, y para ese entonces Milett ya era novia de Marcelo. Según Mimi, la reacción de la peruana al verla fue inmediata: “Cuando ella vio que yo llegué, ella se impactó por cómo era Marcelo conmigo, la familia, ella no lo podía creer y para mí, eso a ella le encabronó”. Ventura y Calabró lo sintetizaron en una palabra: celos.

Pero Mimi identificó dos episodios concretos como los verdaderos puntos de quiebre. El primero fue una cena con Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés, en el restaurante Gardiner. Mimi publicó una foto del encuentro y la acompañó con la leyenda “mi ex bebé”, en referencia a que lo conoció de chico y lo vio crecer durante más de 20 años, incluyendo largas temporadas en Punta del Este con la familia. “Ella me veía la foto y después de eso todo cambió”, señaló. El segundo episodio fue la visita a una obra de teatro protagonizada por Guillermina Valdés, donde Mimi tomó la palabra desde la platea para defender a las mujeres dominicanas.

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Milett Figueroa en una entrevista a la salida de Tribunales en Argentina. Confirman la denuncia y el inicio de un juicio contra Mimi Alvarado

Cuando Calabró le preguntó si creía que Milett le seguía los pasos, monitoreaba a qué bares iba y a qué obras asistía, Mimi la señaló como su “contrapunto” en el debate. La conductora lo negó, y Alvarado aclaró su postura: “Yo no vine aquí a tener contrapunto, yo vine aquí a hablar claro. Y yo no vine a mentir, porque todos los que me conocen saben muy bien que yo aquí me caracterizo en Argentina por decir la verdad”.

El tramo final de la entrevista incluyó las afirmaciones más duras de Mimi sobre el efecto que tuvo Milett en la vida de Tinelli. Sostuvo que la relación duró realmente solo un año en buenos términos y cuestionó el impacto que eso tuvo en el conductor: “Observen bien el declive de Marcelo cuando lo hicieron pelota, cuando pasó todo, le pasó de todo, tanto con esa mina”. Calabró le marcó un límite y aclaró que no podía atribuirle a Milett responsabilidad por los problemas financieros de Tinelli, a lo que Mimi no respondió directamente.

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Cerró con lo que considera la calumnia más grave de todas: “Milett cuando dijo que yo estaba enamorada de Marcelo, ella me faltó el respeto. Eso es calumnia”.