Estados Unidos

Trump celebró que el Mundial batió récords de asistencia y audiencia: “Fue extraordinario”

En una conferencia en Nueva York junto a Gianni Infantino, el mandatario resaltó que todos los partidos llenaron los estadios en 16 ciudades y sumaron más de 6,5 millones de asistentes

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En Nueva York, Trump detalló que la recaudación del torneo alcanzó los 19,2 billones de dólares (Reuters)
En Nueva York, Trump detalló que la recaudación del torneo alcanzó los 19,2 billones de dólares (Reuters)

En una rueda de prensa en Nueva York junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump celebró el éxito del Mundial de fútbol organizado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México, al destacar que el torneo batió todos los récords de asistencia, ingresos y audiencia internacional.

Además, Trump destacó que más de 6,5 millones de personas asistieron al Mundial y calificó el ambiente en los estadios como extraordinario.

“Este ha sido, con diferencia, el torneo con mayor asistencia de la historia. Y me refiero a la historia de todos los deportes. Todos los estadios estuvieron completamente llenos, el ambiente fue extraordinario. Aficionados de 200 países asistieron a 104 partidos disputados en 16 ciudades de Norteamérica”, aseguró.

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Trump insistió en que este fue el torneo con mayor asistencia en la historia de todos los deportes, al tiempo que detalló que la recaudación alcanzó los 19,2 billones de dólares, una cifra récord para el fútbol internacional.

Por otro lado, Trump aseguró que la organización del Mundial supuso un reto logístico equivalente a coordinar 78 ediciones del Super Bowl en menos de dos meses y detalló que el operativo de seguridad movilizó a más de 50 agencias federales y a todos los cuerpos de las fuerzas del orden para garantizar la protección y el éxito del certamen.

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En medio de la euforia por los logros alcanzados, sugirió públicamente que Estados Unidos debería volver a ser sede del próximo Mundial, esta vez sin la participación de México y Canadá, al argumentar que el país demostró su capacidad para organizar el torneo más grande y exitoso de la historia.

Trump sugirió que Estados Unidos debería volver a ser sede del Mundial, esta vez sin compartir con México y Canadá (Reuters)
Trump sugirió que Estados Unidos debería volver a ser sede del Mundial, esta vez sin compartir con México y Canadá (Reuters)

En tono distendido, el presidente bromeó con Infantino sobre la posibilidad de que en la siguiente edición se elija a China y Estados Unidos como anfitriones para que los jugadores disfruten de vuelos cortos entre partidos.

“Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EEUU la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría”, bromeó.

La presencia de Trump en el Mundial no se limitó a los actos oficiales. El mandatario protagonizó uno de los episodios más comentados del torneo al intervenir ante Infantino por la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

“Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación (...). ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido”, contó.

Además, durante el evento, Trump dedicó palabras de reconocimiento a los aficionados escoceses y a los seguidores argentinos, quienes alentaron a Lionel Messi durante el encuentro en el que logró un hat-trick contra Argelia.

El mandatario intervino en la polémica por la tarjeta roja a Balogun y relató cómo gestionó la situación con Gianni Infantino (EFE- @RapidResponse47)
El mandatario intervino en la polémica por la tarjeta roja a Balogun y relató cómo gestionó la situación con Gianni Infantino (EFE- @RapidResponse47)

Por su parte, extendió sus buenos deseos a España y Argentina para la final del domingo y se refirió a la selección de Francia durante sus declaraciones.

“Era el equipo favorito. Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo”, aseguró el presidente estadounidense sobre Francia.

La relación entre Trump y la FIFA, marcada por elogios mutuos, se consolidó durante la organización del torneo. Infantino destacó el papel del mandatario en el éxito del Mundial y reconoció su contribución para convertir a Estados Unidos en un país de fútbol, además de recordar que la FIFA abrió una oficina en la Torre Trump de Manhattan en el marco del evento.

“Este Mundial no habría sido un éxito sin usted”, expresó Gianni Infantino a Trump durante el encuentro. El mandatario respondió: “Resultó que éramos un país futbolero”.

El domingo 19 de julio, el Mundial llegará a su desenlace con la esperada final entre Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York. La Casa Blanca confirmó la presencia de Donald Trump, quien tras ausentarse en los primeros 102 partidos del torneo, será protagonista en la ceremonia decisiva y entregará el trofeo junto a Gianni Infantino.

(Con información de EFE y Europa Press)

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