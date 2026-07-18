16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa a dos días de la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El Gringo dejó su mirada sobre el próximo rival, que también es el vigente campeón europeo, remarcó que haber ganado las últimas tres finales en las Copas América 2021 y 2024 o la Copa del Mundo 2022 tampoco son un plus en esta instancia decisiva y se refirió a la gran actualidad de su capitán, Lionel Messi.

Una de las preguntas tuvo relación al mejor jugador del mundo por el abrazo que se dieron después de ganarle en las semifinales a Inglaterra y la frase de Leo sobre que esta Selección había hecho “historia pura”. “Historia pura es él. Historia, leyenda... Que él pueda decir eso y salga de su boca, pero no hacía él, sino a todos, a mí me llena de orgullo. Es maravilloso que el mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol piense eso”, declaró Scaloni.

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A continuación, siguió su respuesta: “Haber podido llegar a una final, en el momento que está, a sus 39 años, es algo increíble. Hay que disfrutarlo porque a Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá, y tenemos que valorar lo que hace. La leyenda es él y todos los jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos que, aunque uno tenga la idea de que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil. Esto era impensado años atrás. Se los dije ayer en una charla: lo que han hecho es increíble, agradecimiento eterno del cuerpo técnico porque no era fácil llegar hasta esta instancia y competir a este nivel tantos años. Es algo maravilloso. Se puede ganar o no, ojalá ganemos, pero el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos. Ojalá pueda servir para nuestro país”.

Además, dejó su tajante mirada cuando le preguntaron si creía que Messi iba a disputar su último partido en Mundiales: “No sé, qué se yo... Habría que preguntarle a él. No tengo ni idea. No sabría qué decirte porque no deja de sorprender. Es una pregunta para él. No lo hablé”.

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*Las similitudes entre Argentina y España

Por otro lado, fue consultado por su plano familiar porque el director técnico está casado con Elisa Montero, quien nació en España, y Scaloni también tiene familia en el país finalista del Mundial: “Mi esposa y mis hijos estarán con Argentina. A pesar de que ella es española, sabe muy bien lo que llevo adentro y lo que sufro. Y mis hijos también están con Argentina. Tengo familia en Mallorca, que tengan el corazón dividido. Es una situación difícil para ellos. Pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros, no”.

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Emiliano Martínez también pasó por los micrófonos junto a Scaloni, y ambos participaron de un evento organizado por la FIFA antes de la conferencia con la presencia estelar de Lionel Messi. Por el lado de España, estuvieron presentes el entrenador Luis de la Fuente y el volante central Rodri.

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Su mirada del próximo rival: “A España lo analizamos porque podíamos jugar en marzo, pero desde diciembre venimos analizando a los posibles rivales del Mundial. No lo analizamos más que a otro rival. Cuando uno mira el camino del Mundial, más allá de que España era un rival por la Finalíssima, nosotros habíamos analizado todo el camino que podía hacer al llegar hasta esta instancia y había un montón de rivales que analizamos. Y el sobreanálisis tampoco es bueno. Ya sabemos cómo juegan, todos sabemos sus virtudes. Intentaremos que no las lleven a cabo e intentar hacer nuestro fútbol y hacerles daño en las zonas que, a lo mejor, puedan sufrir”.

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¿La experiencia de haber jugado partidos importantes es un plus? “Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios, son tope en sus equipos, y esto de la presión, nuestros jugadores se olvidan cuando empieza a rodar la pelota y se dedican a jugar a la pelota. Son dos equipos que, cuando salen a la cancha, intentan hacer lo mejor con el balón. Te ponen en dificultad juntando pases y siendo verticales. Pero no creo que sea fundamental ya haber jugado una final. Ya jugaron una final de Eurocopa y Nations League. Son un equipo con experiencia en ese sentido”.

*Los elogios de Scaloni a Lamine Yamal

La emotividad de este grupo y lo que genera en la gente: “Ves a tu gente de la manera que festeja, que está feliz. Eso te llega. Y eso es imposible que no te toque el corazón. Al final, la selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se pare adelante de la televisión con la camiseta de Argentina y se den un abrazo entre hinchas de Newell’s y Rosario Central o Boca y River. Eso lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? Y sabiendo que la unión es fundamental en un Mundial. Esa sintonía vemos que está, y para nosotros es emocionante. Y está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos”.

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¿Repetirá el equipo? “Recién estamos descansando porque llegamos a las 11 de la noche. Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, pero tuvimos que hacer un entrenamiento extraño, rápido por la conferencia y todo esto. Casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso. Con base en eso, veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100 por ciento. En principio, jugamos haciendo nuestro trabajo y pensando en las buenas cosas que tiene el rival”.

¿Cómo llega el equipo? “Creo que estamos bien, más allá de algunas cosas que podemos mejorar como siempre. Jugamos contra un gran rival, hay que tener en cuenta que también juegan, te van conociendo y, por eso, tiene doble mérito llegar a donde llegamos porque somos un equipo bastante conocido. Intentaremos ganar la final”

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*La preparación para enfrentar a España

¿Hay algún lesionado? “Mañana será un entrenamiento importante para ver cómo están los jugadores. Pero en principio, están todos bien”.

Su plan para detener a Lamine Yamal: “Sería bueno encerrarlo en la habitación, ja, ¿qué vamos a hacer? Juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad en la que tiene mucho para dar y le dará muchas alegrías a España. Esperemos que el domingo no. Son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo (Messi) como él”.

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Su relación con Luis de la Fuente: “Era con uno de los profesores que más hablábamos. Yo era muy inquieto, él tenía la palabra justa y nunca se oponía a las preguntas. Siempre fue un gran tipo y me pone contento su presente”.

Su opinión a la frase de Mac Allister sobre que llegaron dos equipos a la final que tratan bien a la pelota: “Al final, al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota, ja, y sufría a los jugadores que jugaban bien. Pasarán 100 años y los jugadores buenos marcarán la diferencia. El físico también cuenta. Pero encontrar esa mezcla es difícil. Los dos equipos tenemos una manera de jugar bastante clara y llegaron a la final los dos equipos que merecían estar”.

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*Las preocupaciones que genera España

¿Argentina y España son equipos similares? “Basan todo a través de la pelota. Somos bastante parecidos. España ha ido de menos más y el partido contra Francia fue el mejor de todos, pero los patrones de juego son a través del balón, y eso está clarísimo”.

Su broma cuando le preguntaron qué le preocupa de España: “Que salga el autobús del hotel ya me preocupa, ja. Es un gran equipo, una gran selección. Está haciendo una etapa muy buena con Luis. Me preocupa todo de España. No te voy a decir lo que le dije porque estábamos en una situación surrealista, pero esto tiene el fútbol que estamos viviendo. Fui porque iba a ir él, por eso fui. Y le dije que venía por él, y otras cosas más que prefiero no sepan. Ya saben que lo aprecio”.

El mensaje de Scaloni de cara a una nueva final: “Nos hemos criado jugando a la pelota en sitios y en lugares muy difíciles. La presión está en segundo plano, solo debemos pensar en jugar al fútbol. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Hay que hacer lo que hacíamos de chiquito: jugar a la pelota sin pensar en el mañana”.