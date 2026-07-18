Messi en ranking de regateadores de EA Sports FC: así está valorado en plena Copa del Mundo

El capitán de Argentina, Lionel Messi, ha mostrado un nivel sobresaliente en el Mundial 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

Durante más de una década, la discusión sobre quién era el mejor jugador del planeta fútbol se trasladaba de forma exacta a las pantallas de los videojuegos. Año tras año, Lionel Messi disputaba la cima de las valoraciones de la saga de EA Sports FC, superando habitualmente la barrera de los 90 puntos de media.

Sin embargo, el tiempo no perdona a ninguna leyenda. Con la última actualización de valoraciones del simulador (lanzada antes del Mundial 2026), la media oficial del astro argentino se sitúa en 86 de GRL (Valoración General), lo que refleja el ocaso de su carrera en la élite absoluta de clubes.

PUBLICIDAD

Un reflejo de su etapa en la MLS

A sus 39 años, vistiendo la camiseta del Inter Miami CF en la Major League Soccer (MLS), Messi sigue dejando destellos de genialidad inigualable. El simulador lo clasifica principalmente como Exterior Derecho (ED), permitiendo también variantes en su posición como Delantero Centro (DC), Mediapunta (MCO) y Mediocampista Derecho (MD).

Messi baja a 86 de media en EA Sports FC, su cifra más baja en más de una década. (EA Sports)

Aunque una valoración de 86 sigue situándolo como un futbolista de clase mundial y la máxima estrella indiscutible de la liga norteamericana, representa una caída notable respecto a los años en los que promediaba 93 o 94 de media en el FC Barcelona o en el PSG. Esta bajada responde principalmente al menor ritmo de la liga y al lógico impacto físico de la edad.

PUBLICIDAD

Su habilidad estrella: el regate

El desglose de los atributos de Messi en el juego demuestra que, si bien el físico ya no es el mismo, su técnica individual sigue intacta:

Ritmo (78). Es el apartado que más ha sufrido el paso del tiempo. Aunque mantiene una aceleración explosiva decente (84), su velocidad punta de esprint ha caído a un discreto 73, lo que le impide dejar atrás a los defensas en carreras largas.

Regates (90). Su mejor faceta, en la que se ubica en el puesto 8 del mundo (el ranking lo lidera Ousmane Dembélé, con 93). Con un control de balón de 94, una compostura de 92 y un equilibrio de 89, el argentino sigue sintiéndose sumamente ágil en distancias cortas.

Tiros (85) y Pases (85). Su golpeo sigue siendo letal. Destacan sus tiros lejanos (87), las voleas (89) y, de forma muy especial, su precisión para tirar faltas (93) y su visión de juego (87).

Físico (64) y Defensa (33). Como ha sido habitual a lo largo de su carrera, son sus puntos más bajos. Su resistencia se sitúa en un ajustado 70, lo que obligará a los jugadores a gestionar bien sus minutos en los partidos más exigentes.

El simulador destaca la técnica intacta del argentino, pese al descenso físico. (EA Sports)

Los estilos de juego: la firma del ‘diez’

El verdadero valor de Messi en el simulador actual no reside únicamente en sus números, sino en sus ‘PlayStyles’ (Estilos de Juego), que definen su comportamiento único en el campo. El argentino cuenta con el codiciado Tikitaka+ como su estilo insignia, lo que le otorga una precisión milimétrica y una velocidad extrema al realizar pases rasos al primer toque.

PUBLICIDAD

Además, se complementa con una baraja de estilos normales de primer nivel: Balón parado (para trayectorias más largas y precisas en tiros libres), Con calidad (para sus icónicos disparos colocados al segundo palo), Pase incisivo, Paso rápido, Regate hábil y Revolución (mejorando la precisión con el exterior del pie).

El cambio de guardia del fútbol mundial

La valoración de 86 de Messi no solo es un dato aislado, sino el reflejo de un relevo generacional definitivo en el fútbol de EA Sports.

PUBLICIDAD

Pese a la caída, Messi sigue siendo la máxima estrella de la liga norteamericana en el simulador. (Reuters)

Mientras el capitán de la Selección argentina comparte hoy escalón de valoración con figuras contemporáneas o jugadores emergentes, la cima del juego ha sido heredada por la nueva generación, donde nombres de la categoría femenina y masculina como Caroline Graham Hansen (90) o Bukayo Saka (88) lideran los extremos derechos más potentes del ecosistema de cartas Oro del juego.

A pesar de la lógica devaluación en sus atributos físicos, Lionel Messi se mantiene como una carta de culto y una opción sumamente divertida para los puristas del fútbol de posesión y el regate corto. Una leyenda que, incluso con 86 de media, conserva la magia que ningún algoritmo puede replicar por completo.

PUBLICIDAD