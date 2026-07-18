Tecno

Messi en ranking de regateadores de EA Sports FC: así está valorado en plena Copa del Mundo

La nueva valoración del capitán argentino coincide con su etapa en el Inter Miami y la MLS

Guardar
Google icon
El capitán de Argentina, Lionel Messi, ha mostrado un nivel sobresaliente en el Mundial 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
El capitán de Argentina, Lionel Messi, ha mostrado un nivel sobresaliente en el Mundial 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

Durante más de una década, la discusión sobre quién era el mejor jugador del planeta fútbol se trasladaba de forma exacta a las pantallas de los videojuegos. Año tras año, Lionel Messi disputaba la cima de las valoraciones de la saga de EA Sports FC, superando habitualmente la barrera de los 90 puntos de media.

Sin embargo, el tiempo no perdona a ninguna leyenda. Con la última actualización de valoraciones del simulador (lanzada antes del Mundial 2026), la media oficial del astro argentino se sitúa en 86 de GRL (Valoración General), lo que refleja el ocaso de su carrera en la élite absoluta de clubes.

PUBLICIDAD

Un reflejo de su etapa en la MLS

A sus 39 años, vistiendo la camiseta del Inter Miami CF en la Major League Soccer (MLS), Messi sigue dejando destellos de genialidad inigualable. El simulador lo clasifica principalmente como Exterior Derecho (ED), permitiendo también variantes en su posición como Delantero Centro (DC), Mediapunta (MCO) y Mediocampista Derecho (MD).

Messi - EA Sports
Messi baja a 86 de media en EA Sports FC, su cifra más baja en más de una década. (EA Sports)

Aunque una valoración de 86 sigue situándolo como un futbolista de clase mundial y la máxima estrella indiscutible de la liga norteamericana, representa una caída notable respecto a los años en los que promediaba 93 o 94 de media en el FC Barcelona o en el PSG. Esta bajada responde principalmente al menor ritmo de la liga y al lógico impacto físico de la edad.

PUBLICIDAD

Su habilidad estrella: el regate

El desglose de los atributos de Messi en el juego demuestra que, si bien el físico ya no es el mismo, su técnica individual sigue intacta:

  • Ritmo (78). Es el apartado que más ha sufrido el paso del tiempo. Aunque mantiene una aceleración explosiva decente (84), su velocidad punta de esprint ha caído a un discreto 73, lo que le impide dejar atrás a los defensas en carreras largas.
  • Regates (90). Su mejor faceta, en la que se ubica en el puesto 8 del mundo (el ranking lo lidera Ousmane Dembélé, con 93). Con un control de balón de 94, una compostura de 92 y un equilibrio de 89, el argentino sigue sintiéndose sumamente ágil en distancias cortas.
  • Tiros (85) y Pases (85). Su golpeo sigue siendo letal. Destacan sus tiros lejanos (87), las voleas (89) y, de forma muy especial, su precisión para tirar faltas (93) y su visión de juego (87).
  • Físico (64) y Defensa (33). Como ha sido habitual a lo largo de su carrera, son sus puntos más bajos. Su resistencia se sitúa en un ajustado 70, lo que obligará a los jugadores a gestionar bien sus minutos en los partidos más exigentes.
Messi - EA Sports
El simulador destaca la técnica intacta del argentino, pese al descenso físico. (EA Sports)

Los estilos de juego: la firma del ‘diez’

El verdadero valor de Messi en el simulador actual no reside únicamente en sus números, sino en sus ‘PlayStyles’ (Estilos de Juego), que definen su comportamiento único en el campo. El argentino cuenta con el codiciado Tikitaka+ como su estilo insignia, lo que le otorga una precisión milimétrica y una velocidad extrema al realizar pases rasos al primer toque.

Además, se complementa con una baraja de estilos normales de primer nivel: Balón parado (para trayectorias más largas y precisas en tiros libres), Con calidad (para sus icónicos disparos colocados al segundo palo), Pase incisivo, Paso rápido, Regate hábil y Revolución (mejorando la precisión con el exterior del pie).

El cambio de guardia del fútbol mundial

La valoración de 86 de Messi no solo es un dato aislado, sino el reflejo de un relevo generacional definitivo en el fútbol de EA Sports.

Pese a la caída, Messi sigue siendo la máxima estrella de la liga norteamericana en el simulador. (Reuters)
Pese a la caída, Messi sigue siendo la máxima estrella de la liga norteamericana en el simulador. (Reuters)

Mientras el capitán de la Selección argentina comparte hoy escalón de valoración con figuras contemporáneas o jugadores emergentes, la cima del juego ha sido heredada por la nueva generación, donde nombres de la categoría femenina y masculina como Caroline Graham Hansen (90) o Bukayo Saka (88) lideran los extremos derechos más potentes del ecosistema de cartas Oro del juego.

A pesar de la lógica devaluación en sus atributos físicos, Lionel Messi se mantiene como una carta de culto y una opción sumamente divertida para los puristas del fútbol de posesión y el regate corto. Una leyenda que, incluso con 86 de media, conserva la magia que ningún algoritmo puede replicar por completo.

Temas Relacionados

Lionel MessiEA Sports FC 26Mundial 2026VideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández dispararon el tráfico de la aplicación a un nivel nunca antes alcanzado

WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

Especialistas advierten que esta tecnología no reemplaza la intuición ni la experiencia de los fanáticos al emitir sus pronósticos

Cinco trucos con la IA para llenar la polla del Mundial de fútbol y otros torneos

Así nació Edward Kenway: Matt Ryan reveló el origen secreto del legendario pirata de Assassin’s Creed Black Flag

El intérprete galés repasó en All Out Gaming el proceso de construcción del personaje y el vínculo que los aficionados mantienen con un protagonista que, según dijo, aún tiene historia por contar

Así nació Edward Kenway: Matt Ryan reveló el origen secreto del legendario pirata de Assassin’s Creed Black Flag

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

Solo quienes comparten su estado en línea verán el nuevo indicador de conexión

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

Los videos y fotografías suelen ser los elementos que más memoria consumen en la aplicación de mensajería

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

DEPORTES

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Trump celebró que el Mundial batió récords de asistencia y audiencia: “Fue extraordinario”

Deportivo Riestra derrotó a San Lorenzo en la tanda de penales y se clasificó a octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Dibu Martínez contó por qué motivo llora solo y reveló qué le dijeron los médicos antes del Mundial: “Se me llenó la cabeza de preguntas”

TELESHOW

La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

La reacción de Santiago Korovsky luego de que unos militares le preguntaran por las Malvinas tras el partido con Inglaterra

Sofía Aldrey se despidió de su panza con un emotivo álbum a días de ser mamá: “Ya me da nostalgia”

La respuesta de Mimi Alvarado tras la denuncia de Milett Figueroa: “Llevo años padeciéndola, me consumió”

Yanina Latorre compartió el audio que le envió Ángel Di María previo a la final con España: “Me da ansiedad”

Wanda Nara regresó a la casa de campo de Italia junto a sus hijos: piscina, dibujos y monopatín

INFOBAE AMÉRICA

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Científicos identifican el tipo de meteorito que habría provocado la desaparición de los dinosaurios

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre