WhatsApp desarrolla una nueva función para liberar espacio en iPhone

La herramienta facilita la organización del contenido almacenado y optimiza el espacio sin eliminar datos importantes

Al eliminar un chat, la app muestra una pantalla de confirmación que permite seleccionar con detalle los elementos a conservar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el uso constante de WhatsApp, es habitual que la aplicación consuma cada vez más espacio en los dispositivos móviles, principalmente por la acumulación de archivos y mensajes. Para abordar este problema, Meta ha comenzado a probar una herramienta actualizada que facilita la limpieza personalizada de chats y archivos en la plataforma.

Esta función, actualmente en fase beta y disponible para algunos usuarios de iOS, pretende ofrecer un mayor control sobre los elementos que se eliminan, permitiendo liberar almacenamiento sin perder mensajes o archivos relevantes.

Nueva herramienta de limpieza de chats y archivos en WhatsApp para iOS

La versión mejorada de la función de limpieza en WhatsApp introduce una serie de cambios significativos. Ahora, al eliminar un chat, la aplicación muestra una pantalla de confirmación que permite seleccionar con detalle los elementos a conservar o eliminar.

La nueva función de WhatsApp está en fase beta y disponible para algunos usuarios de iOS. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las opciones disponibles, los usuarios pueden decidir si desean mantener fotos, videos o mensajes destacados, y el sistema muestra el tamaño de cada archivo para visualizar el espacio que se liberará.

El proceso de limpieza se divide en dos pasos. El primero ofrece accesos directos para borrar todos los mensajes o conservar aquellos marcados con estrellas, mientras que el segundo permite eliminar archivos multimedia específicos, como documentos, stickers o audios, dentro de un chat concreto.

De este modo, el usuario puede observar en tiempo real cuántos megabytes o gigabytes ganará al realizar la limpieza, sin necesidad de hacer cálculos manuales.

Con el uso constante de WhatsApp, es habitual que la aplicación consuma cada vez más espacio en los dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con la versión actual y próximos pasos

En comparación con la versión estable actual, que solo permite eliminar archivos por tipo y de manera general, la nueva herramienta brinda una gestión mucho más granular. El acceso se realiza directamente desde la información de cada chat y, por primera vez, es posible conservar mensajes destacados de forma explícita.

Además, la vista del espacio a liberar es más precisa y personalizada, facilitando una gestión eficiente del almacenamiento.

Esta funcionalidad está llegando de manera paulatina a los usuarios de la beta de WhatsApp en iOS y se espera que, en el futuro, también esté disponible en otros sistemas operativos. Con estas mejoras, WhatsApp busca ofrecer a sus usuarios la posibilidad de liberar espacio en sus dispositivos de manera controlada, sin perder información importante ni archivos que deseen conservar.

WhatsApp pretende brindar la opción de liberar espacio en los dispositivos de los usuarios de forma selectiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

