Cómo blindar tu WhatsApp y no caer en fraudes

Otra práctica esencial es revisar periódicamente los dispositivos vinculados a tu cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

El crecimiento de fraudes y estafas digitales ha convertido a WhatsApp en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Proteger tu cuenta es fundamental para evitar el robo de información personal, accesos no autorizados y otros riesgos frecuentes en la era digital.

En ese sentido, es menester indicar que existen medidas sencillas y efectivas para reforzar la seguridad de tu cuenta, tanto en Android como en iOS.

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Recomendaciones clave para proteger tu cuenta de WhatsApp

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda no compartir bajo ninguna circunstancia el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos. Además, sugiere activar la verificación en dos pasos.

El crecimiento de fraudes y estafas digitales ha convertido a WhatsApp en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es aconsejable establecer una contraseña para el buzón de voz, ya que puede representar un punto vulnerable en la recuperación de cuentas. Del mismo modo, agregar un correo electrónico de recuperación contribuye a reforzar la seguridad.

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Otra práctica esencial es revisar periódicamente los dispositivos vinculados a tu cuenta. WhatsApp permite acceder desde diferentes dispositivos mediante códigos QR, lo que facilita el uso pero también aumenta el riesgo de accesos no autorizados.

Revisar constantemente tus sesiones activas, estar atento a códigos SMS que no solicitaste o notar que tus mensajes se marcan como “leídos” sin que tú los hayas abierto, son pasos fundamentales para detectar si alguien está intentando entrar a tu cuenta.

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Una forma adicional de fortalecer la seguridad es habilitar notificaciones push en tu teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar y cerrar sesiones activas en WhatsApp

Tanto en Android como en iPhone, puedes comprobar fácilmente desde qué dispositivos está abierta tu cuenta y cerrar sesiones sospechosas.

En Android, abre WhatsApp, toca el menú de los tres puntos, selecciona “Dispositivos vinculados” y revisa la lista de sesiones activas. Si ves un dispositivo extraño o que ya no usas, selecciónalo y elige “Cerrar sesión”.

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En iOS, accede a WhatsApp, entra en Configuración y busca “Dispositivos vinculados”. Allí verás la lista de conexiones activas, junto con la última fecha de actividad. Si detectas actividad en horarios en los que no usabas el servicio, selecciona el dispositivo y cierra la sesión.

Como consejo extra, presta atención a la “Última conexión” o “Activo hoy” que aparece en cada dispositivo de la lista. Si alguna sesión muestra actividad sospechosa, ciérrala de inmediato. Si por error cierras tu propia sesión, simplemente vuelve a escanear el código QR para reactivarla.

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Presta atención a la “Última conexión” o “Activo hoy” que aparece en cada dispositivo de la lista. REUTERS/Dado Ruvic

Notificaciones push y vigilancia constante

Una forma adicional de fortalecer la seguridad es habilitar notificaciones push en tu teléfono. Así, si se detecta un nuevo dispositivo vinculado a tu cuenta, recibirás una alerta inmediata y podrás actuar rápidamente para proteger tus datos.

En definitiva, revisar dispositivos vinculados, reforzar los métodos de autenticación y mantenerse alerta ante cualquier señal extraña son prácticas esenciales para blindar tu WhatsApp frente a fraudes y accesos no autorizados.

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Liquid Glass: así es el nuevo diseño de WhatsApp con transparencias

WhatsApp está implementando un nuevo diseño conocido como Liquid Glass, el cual introduce transparencias, animaciones más suaves y una sensación de mayor profundidad en la interfaz. Esta actualización transforma la apariencia clásica de la aplicación al añadir capas translúcidas que permiten ver parcialmente el fondo, generando un efecto visual más ligero y sofisticado.

WhatsApp está implementando un nuevo diseño conocido como Liquid Glass. REUTERS/Dado Ruvic

El despliegue de Liquid Glass es gradual, por lo que no todos los usuarios tienen acceso inmediato a esta experiencia renovada. Sin embargo, existen formas de intentar acceder a este rediseño antes que el resto, aprovechando las novedades visuales y la modernización de la interfaz.

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Entre las principales características de Liquid Glass se encuentran acabados tipo “vidrio” en elementos de la interfaz, mayor sensación de profundidad, compatibilidad automática con los modos claro y oscuro, y animaciones más fluidas al desplazarse por la aplicación.

El rediseño abarca áreas clave como la barra de navegación, ahora flotante y semitransparente, así como botones y menús con reflejos y bordes difuminados. El teclado también adopta un aspecto más uniforme y moderno, lo que contribuye a una experiencia de usuario más intuitiva y agradable.

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