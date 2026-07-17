Costa Rica

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre

El Gobierno informó que el CACCO registra un importante avance en su construcción y mantiene el cronograma para ser entregado en dos meses. Las autoridades aseguran que la nueva infraestructura busca impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios

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El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado registra un 76% de avance y su entrega está prevista para septiembre. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado registra un 76% de avance y su entrega está prevista para septiembre. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Justicia y Paz, informó que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) alcanzó un 76% de avance en su proceso de construcción, por lo que mantiene el cronograma previsto para ser entregado durante el próximo mes de septiembre.

El anuncio se realizó durante una inspección de las obras encabezada por autoridades del ministerio, quienes calificaron el proyecto como la infraestructura penitenciaria más importante desarrollada en la historia del país.

Durante el recorrido, las autoridades destacaron que el nuevo centro no será una cárcel convencional, sino una instalación diseñada específicamente para albergar a personas vinculadas con las organizaciones criminales de mayor peligrosidad que operan en Costa Rica.

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Según explicaron, la infraestructura incorporará estándares de seguridad reforzados, sistemas tecnológicos especializados y mayores controles para impedir que los privados de libertad continúen coordinando actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios.

La nueva cárcel forma parte de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario y combatir el crimen organizado. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
La nueva cárcel forma parte de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario y combatir el crimen organizado. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crecimiento del crimen organizado y reducir la influencia que algunos grupos criminales mantienen desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares, redes de colaboradores y otros mecanismos de comunicación.

Durante la visita, el Gobierno reiteró que esta obra forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el control del sistema penitenciario nacional y mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de los centros penales.

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La administración también aseguró que el nuevo establecimiento contará con mecanismos que permitirán un mayor control de los movimientos internos, mejores condiciones de vigilancia y protocolos de seguridad acordes con el perfil de las personas que serán recluidas en estas instalaciones.

El proyecto ha sido presentado como una de las principales apuestas del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, en un contexto marcado por el incremento de la violencia vinculada con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Gabriel Aguilar, ministerio de Justicia y autoridades recorrieron las obras de la nueva infraestructura penitenciaria, considerada la más importante en la historia del país.Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
Gabriel Aguilar, ministerio de Justicia y autoridades recorrieron las obras de la nueva infraestructura penitenciaria, considerada la más importante en la historia del país.Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades sostienen que limitar la capacidad de operación de estas estructuras desde prisión constituye una pieza fundamental dentro de la estrategia para reducir los índices de criminalidad y fortalecer la respuesta institucional frente a las bandas delictivas.

Asimismo, indicaron que el avance del 76% demuestra que la obra se desarrolla conforme al cronograma establecido, por lo que mantienen la expectativa de concluir la construcción y poner en funcionamiento el centro durante septiembre.

Una vez concluido, el Centro de Alta Contención estará destinado a albergar a privados de libertad considerados de alta peligrosidad, bajo un esquema de vigilancia permanente y con estrictas medidas de seguridad.

El Gobierno considera que esta infraestructura permitirá mejorar significativamente la administración penitenciaria y fortalecer la capacidad del Ministerio de Justicia y Paz para gestionar a la población vinculada con organizaciones criminales.

El Gobierno afirma que el centro contará con tecnología y medidas de seguridad diseñadas para aislar a los líderes de organizaciones criminales. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
El Gobierno afirma que el centro contará con tecnología y medidas de seguridad diseñadas para aislar a los líderes de organizaciones criminales. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades también insistieron en que el proyecto representa una señal de endurecimiento de la política estatal frente al crimen organizado y reafirmaron que la prioridad es garantizar la seguridad de la población mediante un sistema penitenciario con mayor capacidad de control.

Con la recta final de las obras en marcha, el Ejecutivo espera que la entrada en operación del Centro de Alta Contención marque un antes y un después en la lucha contra las organizaciones criminales, al impedir que continúen dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penales y fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.

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