Dibu Martínez contó por qué motivo llora solo y reveló qué le dijeron los médicos antes del Mundial: “Se me llenó la cabeza de preguntas”

Emiliano Martínez brindó una conferencia de prensa previo a la final del Mundial de este domingo entre Argentina y España. Luego de asistir a un foro en el que también figuraron Lionel Scaloni, Lionel Messi, Rodri, Luis de la Fuente y estrellas de otros deportes como Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady, el arquero de la Albiceleste contó algunas situaciones personales desconocidas hasta ahora.

Al ser consultado por la promesa que había hecho hace algún tiempo sobre la idea de retirarse si Argentina lograba el bicampeonato del mundo, fue concreto: “Primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que en verdad es difícil decirlo en palabras”.

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Tan complicado es describirlo, que Dibu lo graficó con una confesión a nivel personal: “A veces lloro solo al pensar en lo que hemos conseguido. Soy un agradecido a la vida y a mi familia. Solo quedan momentos de alegría y saber también disfrutar del momento, porque uno como futbolista profesional no se da cuenta dónde está parado. Mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que vamos a recordar toda la vida”.

Dibu Martínez habló en la previa a la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

El marplatense también hizo referencia a la fractura en su menique derecho provocada en el último partido que disputó con Aston Villa: “Todavía me duele todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo, evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté, en Estados Unidos e Inglaterra, nunca me había pasado, me decían que tenía que operarme porque, si no, no podía jugar”.

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Además, el Dibu reveló qué le habían comentado los médicos tras constatar su lesión antes de la Copa del Mundo: “Cuando después de ganar una final con un dedo roto te dicen que te tenés que operar y te perdés la fase de grupos del Mundial, la verdad que se te llena la cabeza de preguntas. Tuve una preparación totalmente diferente a la de otros, a dos días del primer partido, me tiraba con una mano, parecía un manco".

Más tarde, aclaró y llevó tranquilidad a los fanáticos argentinos: “Obviamente en toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo, me afectó muchísimo porque soy alguien al que le encanta entrenar, pero hoy en día ya no pienso, a partir de octavos o cuartos post Egipto ya entrené normal y sinceramente me siento muchísimo mejor”.

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(REUTERS/Dylan Martinez)

OTRAS RESPUESTAS DEL DIBU MARTÍNEZ

¿Qué le preocupa de España? “Es una gran selección. Conozco a muchos compañeros. Algunos juegan en la Premier. Mi compañero Pau Torres sigue los partidos de la Liga de España. Tienen a un gran entrenador, que conoce al nuestro. No es solo Lamine (Yamal), sino que tienen un gran grupo. Trabajan mucho por el equipo y es una gran selección. Por algo llegaron a la final. Tienen sus armas, pero nosotros también las tenemos. Ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo”.

Su reflexión sobre por qué tiene un mejor Mundial que en Qatar: “Estoy orgulloso, estoy disfrutando este Mundial, mucho más que el pasado. Con Arabia me llegaron dos veces y me metieron dos goles. Tuve solo una atajada contra México. Polonia no me llegó al arco. Australia llegaron dos veces y metieron un gol. Holanda llegó dos veces y me metieron dos goles. ¿Tuve un rol más decisivo? ¿Por qué? En los penales, nomás. Estoy jugando mejor con los pies, la toma de decisiones son mejores que antes. Solo queda disfrutar, voy a salir soriendo el domingo a la cancha porque muchos jugadores no lo pueden hacer”.

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¿Le interesa ser tan protagonista como en Qatar 2022? “No me importa no tener un trofeo de Mejor Jugador o no salir en la tapa de los diarios. Me importa que los jugadores y el entrenador confíen en mí. El entrenador me mandó un mensaje y me dijo: estés como estés, yo te quiero en mi equipo. Eso tiene más mérito que atajar 10 penales y salir en la tapa del diario. Si no llega mi momento y ganamos la final, la copa tiene el mismo tamaño y color. Y la llevamos para la Argentina”.

La relación con los hinchas: “Nosotros nos sentimos identificados con la gente: de cómo nos manejamos en la cancha, de cómo ser un argentino, de siempre hablar en la cancha, nunca afuera. Nosotros venímos de familias bajas, padres trabajadores. Tener muchas cosas en común con el grupo nos hizo crecer más”.

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Su historia en la Selección: “En mi cabeza, siempre tenía ser el arquero de la Selección porque atajé en las Juveniles y, cuando llegué a la Mayor, nunca fue algo nuevo. Lo viví toda mi vida. Estuve en el predio de la AFA desde los 15 años. Para mí, es toda una vida en la Selección. No son solo seis años”.

El camino que abrió para que muchos quieran ser arqueros: “Es inmenso ver tantos arqueros... Tocalli tiene una escuela de arqueros y me dijo que no tiene tantos desde que él abrió. Es lindo. Siempre les deseo a los padres que sean delanteros antes que arqueros, ja. Pero ojalá que haya más, el puesto es muy difícil. El arco argentino siempre es chiquito cuando tenés jugadores de mucho talento adelante. Que trabajen y me signa a mí como un ejemplo de sacrificio y superación”.

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¿Cómo vive la previa a la final? “Me siento muy tranquilo. Si me ves en las llaves... Mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando, pero va más allá. Es el mensaje antes de salir a la cancha, en la postura, en lo agresivo para cortar un centro. En los primeros 40 segundos, Inglaterra nos presionó fuerte y después se tiraron atrás, no me presionaron. Son cosas futbolísticas que les dicen a mis compañeros que estoy tranquilo. Ellos son tan buenos jugando al fútbol que yo les tengo que dar seguridad atrás. Mi trabajo es intentar ayudarlos y tratar de estar ahí cuando lo necesiten. Defensivamente, nos metieron un gol menos que en el Mundial pasado, así que estoy deseando el arquero en cero el domingo”.

La mirada de los hinchas por los contrincantes que tuvo Argentina y la importancia de volver a tener valla invicta: “La gente te da opiniones de los rivales, pero nosotros no los ponemos ni los decidimos. Colombia dominó a Portugal, Suiza le ganó a Colombia, y nosotros ante Suiza fue un partido difícil. Mucho calor. El domingo será una final con mucho calor, hay que adaptarse a la situación, jugar y ganar. Y no creo que haya otra selección que se adapte a las situaciones como nosotros. El margen de error es muy poco, cometimos algunos errores defensivos, pero si tenés gente adelante que te mete uno o dos goles, es solo tener el arco en cero para coronarnos”.

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La importancia de ganar el segundo Mundial consecutivo: “El otro día ante Inglaterra fue el segundo partido que más disfrute en mi carrera en la Selección por el hecho de jugar una semifinal con la gente, por la historia que tenía ese partido... Ganarlo una vez es difícil, pero llevar la cuarta estrella... Imagino los festejos, viajar, disfrutar con la gente y, si Dios quiere, lo estoy visualizando para que se produzca”.

Sensaciones de enfrentarse a España: “Es raro, era el destino jugar contra ellos. Estábamos preparados para jugar en Qatar y estaba la ilusión de volver al Lusail. Se jugó dos amistosos en Argentina que no esperábamos, pero disfrutamos con nuestra gente. Sea quien sea el rival, jugar una final del mundo tiene otro sabor”.

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