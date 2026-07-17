Así nació Edward Kenway: Matt Ryan reveló el origen secreto del legendario pirata de Assassin’s Creed Black Flag

Matt Ryan contó que Edward Kenway pasó a ser galés en Assassin’s Creed: Black Flag después de que el equipo supo que él era de Swansea (YouTube: Ubisoft Latinoamérica)

Los secretos de Edward Kenway pasaron por la propia vida de Matt Ryan, que contó al medio All Out Gaming cómo el protagonista de Assassin’s Creed: Black Flag incorporó su origen galés y cómo, 13 años después, volvió al papel con otra perspectiva.

Ryan reveló que Edward Kenway no iba a ser galés al principio, sino un personaje con acento del norte de Inglaterra, y que el equipo cambió ese rasgo al escuchar su voz y saber que era de Swansea.

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También explicó que construyó al pirata a partir de otros juegos de la saga, investigación sobre piratas y una lectura del arco del personaje como la historia de un hombre que persigue riqueza y gloria hasta descubrir que ese camino no le da lo que necesita.

Ryan situó el origen de todo en una audición rodeada de secreto. “Recibí una llamada de mi agente para una audición de lo que me dijeron que era una serie de televisión de piratas”.

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El actor recordó en All Out Gaming que solo más tarde supo que se trataba de un videojuego y de Assassin’s Creed: “En realidad, hice la audición para un personaje que se suponía que era del norte de Inglaterra, así que estaba haciendo un acento general del norte”.

La audición de Matt Ryan para Assassin’s Creed se presentó al principio como una supuesta serie de piratas y no como un videojuego (Ubisoft)

Cuando viajó a Montreal para empezar a grabar, el personaje cambió tras una conversación sobre su procedencia: “Escucharon mi voz y me dijeron: ‘Oh, suenas diferente’, y yo les dije: ‘Bueno, sí, soy de Swansea, en Gales’”.

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A partir de ahí, según relató a All Out Gaming, el equipo reescribió parte de la identidad del protagonista. “Les conté un poco sobre Swansea, su historia y de dónde vengo. Y entonces hicieron que Edward fuera de Swansea”, dijo.

Ryan también señaló un paralelismo biográfico en el trayecto del personaje: “Me fui de Gales cuando tenía 19 años y me mudé a Bristol. Y Kenway también se mudó a Bristol, así que hay una especie de paralelismo extraño”.

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Cómo Ryan construyó a Edward Kenway

Para encontrar la voz del personaje, Ryan dijo que se apoyó en el universo de la saga y en la historia de la piratería. “Cuando conseguí el papel, mi preparación fue jugar a otros Assassin’s Creed e investigar sobre piratas”, explicó.

Ryan explicó que construyó a Edward Kenway con otros juegos de Assassin’s Creed, investigación sobre piratas y una lectura de su ambición por riqueza y gloria (YouTube: All Out Gaming)

También incorporó una referencia que, según contó, le transmitió Jean, a quien describió como creador original del juego: “Al parecer quería un personaje que fuera un poco como Patrick Swayze en Point Break”.

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Ryan insistió en All Out Gaming en que su trabajo no se limitó a la voz, porque el proyecto incluía captura de movimiento completa: “Creo que deberían llamarnos simplemente actores, porque no es solo la voz”.

Sobre el arco del personaje, el intérprete trazó una lectura centrada en la ambición y la pérdida. “Lo que me encanta del personaje es que es ambicioso. Es alguien que al principio cree que puede encontrar su propósito en la vida a través del oro, la riqueza y la aventura”, dijo.

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En esa misma explicación, añadió la motivación íntima de Kenway: “Lo hace para demostrarle al padre de Caroline que es digno y para construirse una vida mejor”.

El actor vinculó a Edward Kenway con su propia biografía al recordar que dejó Gales para mudarse a Bristol, igual que el personaje (Difusión)

Ryan completó esa idea con otra lectura del recorrido del pirata: “Emprende ese camino para ser corsario, convertirse en pirata y buscar oro, riqueza y gloria, y aunque ese no es el camino que al final debería tomar, sí lo conduce hacia el que tenía que tomar”.

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Qué cambió al volver a interpretar a Kenway

El regreso al personaje 13 años después obligó al actor a ajustar primero un elemento básico: su propia voz. “Mi voz cambió bastante: Mi voz es más grave ahora”, explicó.

Ryan explicó en All Out Gaming que el director Damien le hacía escuchar material original para recuperar el tono: “Escuchaba parte del material de la primera vez, conectaba con eso y hacía un pequeño ajuste para volver a ese lugar”.

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Ese regreso también alteró su relación con el personaje. “Kenway atraviesa un gran viaje, y siento que desde el juego yo también hice mi propio viaje”, dijo.

Matt Ryan afirmó que su trabajo en Assassin’s Creed: Black Flag incluyó captura de movimiento completa y no solo actuación de voz (Ubisoft)

Desde esa experiencia, dijo, el nuevo trabajo le permitió matizar escenas añadidas: “Algunas de las cosas que agregamos tienen un poco más de peso y realmente completan al personaje en términos de su viaje y de su arco”.

Ryan aseguró además que con el tiempo entendió mejor la dimensión pública de Edward Kenway: “No fue hasta que empecé a hacer apariciones en convenciones cuando me di cuenta de lo popular que era el personaje”.

El vínculo con los aficionados, según contó, tiene que ver con las horas que pasan con un protagonista de videojuego: “La gente pasa cientos de horas contigo, y algunos vienen y me dicen que su infancia fue jugar con Edward Kenway”.

Por qué Ryan cree que Edward Kenway aún tiene historia

Durante la conversación con All Out Gaming, “De verdad creo que es uno de los mejores juegos de la franquicia”, afirmó al hablar de Assassin’s Creed: Black Flag y de su ambientación en el Caribe.

El regreso a Edward Kenway le permitió a Matt Ryan añadir escenas con más peso y completar mejor el viaje del personaje en Assassin’s Creed (UBISOFT./Europa Press)

También recordó que antes de volver para Resynced, ya regresaba por su cuenta al título original: “Lo tengo en mi PS5 y a veces entraba solo para navegar un poco, escuchar una canción marinera o darme un baño”.

Cuando el entrevistador le preguntó si aceptaría retomar otra vez la historia de Kenway, Ryan dejó la puerta abierta: “Es un personaje tan bueno, ¿quién no querría volver?”.

Esa disposición apareció también cuando recordó la polémica por haber insinuado que podía venir “algo” relacionado con el juego. Ryan dijo que solo dejó caer una posibilidad y que luego usó “una palabra tonta” que se malinterpretó, mientras Ubisoft solo le pidió que no dijera nada más.